«Русский Уголь» на 15 % нарастил добычу угля в Красноярском крае

Расположенные в Красноярском крае разрезы Переясловский, Абанский и Саяно-Партизанский за 11 месяцев 2017 года на 15 % увеличили добычу угля. Их показатели на 7 % опережают производственный план и являются самыми быстрорастущими среди всех активов компании «Русский Уголь», входящей в промышленно-финансовую группу САФМАР Михаила Гуцериева.

С начала года на угольных разрезах Красноярского края добыто свыше 5,8 млн тонн твердого топлива. В соседней республике Хакасии на предприятиях «Русского Угля» добыто свыше 3,8 млн тонн каменного энергетического угля.

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Общие объемы добычи компании «Русский Уголь» с января по ноябрь текущего года выросли на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 12,7 млн тонн энергетического угля.

Недавно компания выделила 400 млн рублей дополнительно к уже реализованной инвестпрограмме в 1 млрд рублей, идущей на обновление парка горнотранспортной техники. Новая техника поступит на угледобывающие предприятия до конца года и поможет еще больше увеличить объемы производства.