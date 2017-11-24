В России предложили отменить общие собрания жильцов многоквартирных домов

Управление домами в России предложили передать выборным делегатам. Законопроект обсуждали вчера в Общественной палате России.

По действующему сейчас законодательству все решения, касающиеся управления многоквартирным домом, принимаются общим собранием собственников. Утвердить какое-либо предложение — ремонт подъезда, двора, изменение размера платы за содержание, ремонт помещений дома и прочее — можно лишь двумя третями голосов всех собственников жилья. Однако в больших домах сложно собрать необходимое количество подписей, так как люди либо не хотят проявлять активность, либо не могут принять участие в обсуждении из-за работы.

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Законодатели предлагают не собирать всех жильцов дома на собрание, а выбирать делегатов — по одном человеку с каждого этажа в подъезде. Эти люди получат право голосовать от имени всех жильцов, которые их выбрали. Срок полномочий — от 1 года до 7 лет.