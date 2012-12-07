В Красноярске началось строительство трех железнодорожных остановок

В Красноярске началось строительство пассажирских платформ «Городской электрички»: «Тихие Зори» и «Бобровый лог» — в Свердловском районе, а также «Калинина» в Железнодорожном районе, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

В настоящее время рабочие выполнили монтаж железобетонных конструкций остановочного пункта «Калинина», ведется сборка пассажирской платформы «Тихие Зори», начались подготовительные работы для закладки фундамента на «Бобровом логу».

Создание платформ — часть комплексной программы по подготовке к проведению в Красноярске Всемирной зимней универсиады в 2019 году. Проект «Городская электричка» станет ключевым звеном в её транспортном обеспечении.

«Электропоезд может за один рейс перевезти до тысячи пассажиров. Ни один вид общественного транспорта не дает нам таких возможностей. Сейчас, когда до Всемирной зимней Универсиады остался год, нам важно объединить усилия и в полной мере использовать потенциал такого проекта, как „Городская электричка“. Ведь маршруты городских электропоездов позволяют быстро и с комфортом доставлять болельщиков к семи из двенадцати спортивных объектов города», — пояснил начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт.

Электропоезда доставят гостей к основным спортивным объектам студенческих игр. Новый остановочный пункт «Тихие Зори» возводится в шаговой доступности от спортивного комплекса «Платинум Арена», которая станет местом проведения торжественных церемоний открытия и закрытия Универсиады, а также площадкой для соревнований по фигурному катанию. От остановочного пункта «Бобровый лог» можно будет пройти к Фанпарку «Бобровый лог» — горнолыжному центру. А платформа «Калинина» станет пересадочным пунктом, откуда болельщики на автобусах быстро доедут в Академию зимних видов спорта, где планируются состязания по биатлону и лыжным гонкам.

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Новые платформы построят в соответствии с современными стандартами оказания услуг пассажирам. Здесь будут предусмотрены места под крытыми навесами, освещение, пандусы, тактильные указатели.

Проект «Городская электричка» входит в Генеральный план краевого центра и является частью программы «Комплексной оптимизации системы общественного транспорта Красноярска». Новые платформы строятся с учетом потребностей жителей развивающихся микрорайонов города в Свердловском и Железнодорожном районах.

Программа развития внутригородского железнодорожного пассажирского сообщения реализуется согласно трёхстороннему Соглашению между правительством Красноярского края, администрацией Красноярска и ОАО «РЖД». В настоящее время в черте города действует 19 остановочных пунктов электропоездов, и еще семь — на Дивногорском направлении. К 2019 году у городской электрички Красноярска будет уже 22 остановки.