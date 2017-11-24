За езду по выделенным полосам движения красноярцев оштрафуют на 58,5 миллионов

В Красноярске дорожные камеры за месяц зафиксировали 39 тыс. нарушений правил стоянки и движения по полосе, выделенной для автобусов.

В пресс-службе полка ДПС рассказали, что за подобными нарушениями в центре города сейчас следят новые камеры наблюдения. С 8 ноября они уже зафиксировали 39 тыс. таких нарушений. Штраф за это составляет 1,5 тыс. рублей, поэтому красноярцы заплатят около 58,5 млн рублей.

Дорожные полицейские пояснили, что самые большие проблемы наблюдаются на ул. Партизана Железняка и на ул. Ленина на всем ее протяжении. Выделенная для автобусов полоса есть также на ул. Карла Маркса, но там нет большой проблемы с парковкой машин на выделенной полосе.

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В пресс-службе отметили, что вчера они провели очередной рейд и за два часа сумели поймать 22 нарушителя, бросивших свои автомобили в правой полосе движения.

Восемь водителей сразу убрали машины, поэтому заплатят лишь штраф в 1,5 тыс. рублей, а 14 автомобилей владельцам придется забирать со штрафстоянки и оплатить дополнительно услуги эвакуатора.