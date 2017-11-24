«КрасАвиа» заставили заплатить в бюджет 36 миллионов

Транспортная прокуратура заставила «КрасАвиа» выплатить 36 млн рублей страховых взносов в бюджет.

Как пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, на краевом авиапредприятии провели проверку исполнения трудового законодательства. Оказалось, что за третий квартал 2017 года предприятие задолжало Пенсионному фонду России и Фонду обязательного медицинского страхования больше 36 млн рублей. В прокуратуре отметили, что таким образом нарушались права работников, так как выплаты влияют на размер их пенсионного обеспечения.

После представления, которое внес красноярский транспортный прокурор, авиакомпания погасила задолженность в полном объеме. Представители прокуратуры уточнили, что никакого наказания за это нарушение компании не грозит, так как деньги в бюджет поступили сразу, после требования от надзорного ведомства.

Напомним, накануне стало известно, что руководитель краевого авиапредприятия «КрасАвиа» попал под подозрение во взяточничестве. Его могут обвинить в получении почти 4 млн рублей от поставщика спецтехники. В компании уточнили, что обязанности директора сейчас исполняет его первый заместитель Иван Попов.