Зеленогорских сирот едва не накормили опасной кашей

В детском доме города Зеленогорска Красноярского края нашли некачественную крупу. Из риса, перловки и пшенки должны были готовить еду для воспитанников.

Специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю провели плановую проверку детского дома, расположенного по адресу: Зеленогорск, ул.Горького, 7. На складе учреждения хранилось 105,4 кг разной крупы, которая вызвала подозрение у специалистов.

В Россельхознадзоре взяли на анализ образцы всех круп со склада: кукурузной, рисовой, перловой, пшеничной, манной и ячменной. Также для проверки взяли партию гороха. Оказалось, что 9,6 кг перловой крупы не соответствует ГОСТу — в партии слишком часто попадались неочищенные зерна.

Ещё специалисты признали некачественными 2,3 кг ячменной крупы. Им не понравился ее вкус и запах, также в ней обнаружили сорные примеси. Некачественную крупу изъяли и пустили на корм животным.

Подозрения относительно остальной крупы не подтвердились, ее признали качественной.

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Руководство детского дома сочли виновным в покупке плохой крупы и велели устранить нарушения. Теперь ему грозит административный штраф до 20 тысяч рублей по статье 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна».