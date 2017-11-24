Автор книги «Зулейха открывает глаза» может приехать в Красноярск

Текст для «Тотального диктанта» в 2018 году напишет автор популярного романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина.

Российская писательница согласилась сразу: «Письмо с приглашением стать автором я получила ночью и сразу же ответила „да“», — цитируют ее слова организаторы на сайте «Тотального диктанта».

Автор приедет 14 апреля в город, который станет столицей «Тотального диктанта», и лично прочитает текст на главной площадке.

Столицей акции в 2018 году может стать Красноярск, для этого он должен победить в голосовании. Оно уже вовсю идет, Красноярск сейчас находится на пятом месте — город обгоняют Тюмень, Владивосток и даже Таллин. На первом месте находится Иркутск, он лидирует с отрывом почти в 10 тысяч голосов.

Чтобы Красноярск стал столицей «Тотального диктанта», за город надо ежедневно голосовать вплоть до 26 декабря. Для этого надо пройти по ссылке, зарегистрироваться или войти через соцсети (приложение запросит доступ к общей информации и электронному адресу) и, выбрав город, нажать «проголосовать».

Гузель Яхина получила мировую известность благодаря своему дебютному роману «Зулейха открывает глаза». Он описывает жизнь раскулаченных татар, которых сослали в Сибирь. Прообразом места действия в романе стал Красноярский край, куда сослали бабушку автора.

«Тотальный диктант» — образовательная акция, на которой все желающие могут проверить свою грамотность. Ее запустили в 2004 году новосибирские студенты. «Тотальный диктант» быстро набрал популярность и стал международным.

Предыстория: Красноярск может стать столицей «Тотального диктанта»

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