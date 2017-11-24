Красноярских школьников познакомили с работой ТЭЦ

В Красноярском крае молодёжь предприятий Сибирской генерирующей компании продолжает знакомить школьников с деятельностью холдинга и спецификой профессии «энергетик». Профильные уроки провели молодые специалисты Красноярской ТЭЦ-1, Красноярской теплотранспортной компании, Назаровской ГРЭС и Красноярского филиала СГК.

Сотрудники Красноярской ТЭЦ-1 пригласили 25 учащихся 10 класса школы № 16 к себе. Знакомство с технологическими процессами и оборудованием проходило в цехах и подразделениях станции.

«В атмосферу реального производства ребята погрузились уже на проходной. Затем прошли вводный инструктаж и экскурсия. Завершилось мероприятие интеллектуальной игрой QUIZ, которая показала: знания усвоены хорошо, и все, о чём мы рассказывали, гостям интересно. Особенно много вопросов они задали о планируемой модернизации природоохранного оборудования ТЭЦ, и мы постарались ответить на них максимально подробно и доступно», — рассказал Вячеслав Олефиренко, машинист-обходчик по котельному оборудованию.

В Назарово профильные уроки прошли в школах № 8 и № 9. В 10 классе школы № 9, на базе которой работает энергокласс в рамках совместного образовательного проекта СГК и Сибирского федерального университета, занятие провёл директор Назаровской ГРЭС Олег Ворошилов. Он рассказал о том, какие качества нужно в себе развивать, чтобы реализоваться в энергетике, и о своём профессиональном пути. Руководитель крупного теплоэнергетического предприятия призвал юношей и девушек не жалеть сил и времени на освоение новых знаний.

Молодёжь Красноярской теплотранспортной компании провела «профильные» уроки для девятиклассников лицея № 6 краевого центра. Это учебное заведение технической направленности, где углубленно изучают физику, математику и информатику. После того, как специалисты КТТК рассказали о своей работе, учащиеся задали им большое количество вопросов.

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Профориентационный «десант» СГК завершили молодые специалисты Красноярского филиала СГК и преподаватель кафедры «Тепловые электрические станции» Политехнического института СФУ Денис Карабарин. Они провели занятие для параллели девятых классов красноярской школы № 10. Преподаватель произвёл запуск микроТЭЦ (демонстрационной модели станции) прямо в школьном актовом зале и наглядно показал, как тепловая энергия пара преобразуется в механическую энергию вращения ротора турбины. Старшеклассники захотели узнать обо всём подробнее и побывать на теплоэнергетическом производстве с экскурсией.

Напомним, энергоуроки в школах сотрудники предприятий СГК в Красноярском крае проводят традиционно. В этом году благодаря проекту с профессией «энергетик» познакомились ребята из 9 школ региона.