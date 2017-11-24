Красноярский сквер Космонавтов готовят к Новому году

Комплекс из пяти новогодних елей и ледовый городок по традиции украсят сквер Космонавтов в Советском районе Красноярска. Монтаж ёлок и строительство фигур изо льда осуществляются при финансовой поддержке Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ, который направил на эти цели 1,1 млн рублей.

Высота центральной ели составляет 22 метра, что соответствует семиэтажному жилому дому. Другие четыре елки вокруг поменьше — по 12,5 метров каждая. Три тысячи шаров, почти 2,5 километра гирлянды и более 7 тысяч светящихся лампочек украсят все пять новогодних деревьев. Сейчас в сквере Космонавтов уже идёт монтаж искусственных елей и строительство городка, тема которого «Единство народов России» раскроется через основные ледовые композиции.

По словам заместителя руководителя администрации Советского района Елены Ланиной, в центре праздничной площадки расположится ледовая ладья с фигурами — представителями разных национальностей. По сторонам городка — четыре больших горки, на которых изображены фигуры танцующих людей в национальных костюмах Севера и Юга России.

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Также в ледовом городке появятся горки с изображениями собора Василия Блаженного и памятника Минину и Пожарскому. Для детей на праздничной площадке будут горки в виде матрешек и игрушек разных народов, а также лабиринт с фигурами животных Севера и с чумом. На входе в городок установят большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

«Большинство кразовцев живут в Советском районе, исторически связанном с нашим предприятием, — комментирует Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода, — но не только семьи металлургов приходят в сквер Космонавтов в период новогодних праздников, это и другие жители, любящие свой район. Хочется, чтобы традиция красноярцев всей семьей ходить „на елку“ в зимние каникулы была жива всегда, а взрослые и дети гордились бы самым красивым ледовым городком и самой нарядной ёлкой в городе».

Торжественное открытие ледового городка в сквере Космонавтов состоится 27 декабря в 18:00.