Красноярский «Жилфонд» сменил название

ГУК «Жилфонд» поменял название. С 6 декабря компания называется УК «Жилищные системы Красноярска».

Смена названия входила в стратегию развития компании, поясняют в пресс-службе ЖСК. Данная процедура не повлечет за собой смены юридического лица, а все обязательства, взятые на себя компанией ранее, подлежат исполнению независимо от смены наименования. Обслуживание многоквартирных домов управляющая организация продолжит в прежнем режиме.

«Декабрь традиционно месяц, когда все подводят итоги и строят планы на будущее. Каждая компания должна развиваться. В момент получения лицензии на управление многоквартирными домами, перед компанией стояло несколько более важных задач: принять на обслуживание дома, ведь переход дома процедура непростая, внедрить новые стандарты работы, которые поставят во главу всех процессов собственников жилья, провести текущие ремонты в домах, которые доверили управление компании, и подготовить жилищный фонд к самому важному периоду в Сибири — отопительному сезону. Эти этапы пройдены. И сейчас, спустя два года работы, после завершения всех изменений наша жилищная организация по своей сути уже не Жилфонд, поэтому и смена названия логична», — отметила генеральный директор УК «ЖСК» Наталья Жавнова.

Переименование ГУК «Жилфонд» в УК «Жилищные системы Красноярска», не потребует от собственников жилья проведения собраний, составления протоколов, иных действий. Вместе с названием изменился логотип управляющей компании, фирменные цвета, на финальной стадии разработки находится новый сайт. До момента его запуска собственники жилья могут продолжать пользоваться прежним сайтом. Смена названия на подъездах, досках объявлений и прочих информационных носителях будет производиться постепенно, по мере проведения ремонтных работ, без затраты дополнительных средств.

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По состоянию на 11 декабря в управлении компании ЖСК находится 2 140 многоквартирных домов. Для прозрачности начислений и платежей были внедрены система расщепления платежей и подомовой учет средств. Это значит, что платежи за тепло и другие ресурсы идут напрямую в ресурсоснабжающие организации. Накопленные средства на счетах домов по статье «текущий ремонт» расходуются только на нужды конкретного дома.

Уставной капитал УК «ЖСК» на сегодняшний день составляет 25 млн рублей — это финансовый гарант, который в случае возникновения какой-либо нештатной ситуации позволит управляющей компании оперативно на нее реагировать, добавили в пресс-службе УК.