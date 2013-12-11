В России увеличат зарплату бюджетникам

Правительство России распорядилось увеличить зарплаты бюджетников. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 января 2018 года на 4 % вырастет заработная плата работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Материалы по теме Красноярский край оказался на 13 месте среди регионов с высокими зарплатами

Также с начала года в 1,04 раза (на 4 %) проиндексируют оклады тех работников федеральных государственных органов, которые не состоят на государственной гражданской службе.

Средства на увеличение зарплат найдут в федеральном бюджете.

В конце ноября правительство уже выделило из резервного фонда более 200 миллионов рублей на повышение зарплат работников учреждений культуры и 3,6 миллиарда рублей — тем, кто занят в сфере образования и науки.