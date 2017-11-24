В Красноярске вводят режим «чёрного неба»

В Красноярске во второй раз с начала декабря объявили режим НМУ первой степени опасности, сообщили в Среднесибирском УГМС. На сутки в городе установятся метеоусловия, которые будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

С 7 часов вечера 11 декабря до 7 часов вечера 12 декабря на территории Красноярска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Во вторник они и вовсе будут способствовать их накоплению.

Напомним, на плохое качество воздуха красноярцы жаловались в минувшие выходные. Но специалисты заявили, что не зафиксировали случаев «высокого» и «экстремально высокого» загрязнения, и даже разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали гигиенические нормативы.

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