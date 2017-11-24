Новые ограничения в центре и вопросы приставам: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые пройдут в Красноярске во вторник, 12 декабря.

Вторник в городе будет снежным, а насчет температуры воздуха синоптики не сошлись во мнении. Они прогнозируют от −7°C до −11°C, так что будьте готовы ко всему.

Сегодня с 12:00 до 20:00 судебные приставы принимают красноярцев в здании управления на ул. 6-я Полярная, 2. Если у вас есть вопросы по алиментам, или вы должны, но не можете платить, или вам не хотят отдавать долг, — идите к приставам и спросите, что делать. Обязательно возьмите с собой паспорт, без него не пустят в здание.

С 21:00 сегодняшнего дня ул. Диктатуры Пролетариата станет односторонней по направлению от ул. Дубровинского до ул. Карла Маркса. В мэрии считают, что это повысит безопасность движения и в центре станет меньше пробок.

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