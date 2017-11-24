Красноярская пробка-рекордсмен растянулась на два берега

Специалисты Яндекса изучили ситуацию на дорогах Красноярска за текущую рабочую неделю, с 4 по 8 декабря. По данным аналитиков, максимальные заторы в Красноярске были утром в понедельник, а также вечером во вторник и среду. В это время фиксировали 9-балльные пробки.

Утренние заторы в понедельник и четверг были поменьше — 8 баллов. На столько же специалисты оценили плотность движения утром во вторник. Меньше всего красноярцы тосковали в пробках по утрам со среды по пятницу — в это время плотность движения оценили на 7 баллов.

Первое место поделили сразу две традиционные красноярские пробки. Каждая из них растянулась на 5,9 км и в обеих красноярцы простояли 1 час 50 минут.

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Первая скопилась в понедельник, 4 декабря, около 9 утра на улице Партизана Железняка, проспекте Металлургов и улице Пограничников. Она протянулась от улицы Авиаторов до Башиловской улицы.

Вторая пробка-лидер растянулась в среду, 6 декабря, сразу на два берега Красноярска. Она охватила улицу Мичурина, Октябрьский мост и улицу Авиаторов. Автомобилисты ехали от улицы Московской до улицы Алексеева с 19:00 до 20:50.