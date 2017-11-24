Первая в Красноярске рождественская ярмарка открывается в МВДЦ «Сибирь»

Рождественская ярмарка пройдет в МВДЦ «Сибирь» с 13 по 17 декабря. По традиции, здесь представят не только тысячи подарков ручной работы, но и развлечения для всей семьи: более 20 детских спектаклей, десятки новогодних мастер-классов, танцы с собаками и даже конкурс карнавальных костюмов для домашних питомцев. Масштабная ярмарка будет состоять из нескольких тематических зон.

На детской площадке (выставочный холл) гости ярмарки смогут погрузиться в праздничную атмосферу. В центральном холле развернется большая детская зона аттракционов. Здесь можно прокатиться на карусели или с горки, попрыгать на батуте, поиграть и поползать на мягкой интерактивной площадке. Каждый день дети смогут прокатиться на рождественском паровозе, в котором можно послушать песни или посмотреть мультфильмы.

По традиции, маленькие красноярцы смогут повстречаться с главным героем зимних праздников — Дедом Морозом в его сказочной приёмной. Кроме того, для всех гостей будет работать фотозона с собаками — символами наступающего 2018 года.

Гостям также советуют посетить кулинарные мастер-классы. На ярмарке будет работать шоколадная и пряничная мастерские. Также посетители смогут научиться готовить фалафель и другие угощения.

Все дни на ярмарке будет работать рождественский театр (павильон № 4). На «тихой» сцене маленьким гостям каждый день будут показывать бесплатные спектакли. Постановки готовят лучшие творческие студии и кукольные театры Красноярска. Представления рассчитаны на детей в возрасте от полутора лет, интересно будет и детям младшего школьного возраста. Ежедневно можно будет посетить примерно 2-3 спектакля.

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Откроются на выставке и лавки с подарками (павильон № 2). Целый зал займет масштабная ярмарка с множеством подарков, украшений и аксессуаров ручной работы. Например, здесь представят ёлочные игрушки из запеченного стекла, авторскую керамику, расшитые узорами меховые рукавички, декоративные ёлки, рождественские венки, зимние букеты из хвои, цитрусов и специй. Яркой и заметной локацией станет «Королевство медведей», где представят гигантские плюшевые игрушки двухметровый высоты. Прямо на стендах мастера будут проводить мастер-классы, где можно сделать подарки и открытки своими руками или научиться их упаковывать.

На Рождественской ярмарки красноярцы смогут купить продукты к празднику (павильон № 5). На ярмарке можно приобрести свежие продукты к праздничному столу: мясные деликатесы, рыбу, икру, кондитерские изделия, сладкие подарки и напитки.

Помимо этого, для посетителей запланировано:

16 декабря — конкурс карнавального костюма для детей. Это масштабный детский утренник, в котором примут участие более 30 малышей в новогодних нарядах;

17 декабря — конкурс костюмов для домашних питомцев, где красноярцы покажут своих любимцев в праздничных образах. В этот же день в честь наступающего Года Собаки состоится зрелищное шоу — кинологический фристайл «Танцы с собаками».

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Подробная программа ярмарки по ссылке. Время работы: 13-16 декабря — 10:00-19:00, 17 декабря — 10:00-17:00. Стоимость входного билета: 13, 14, 15 декабря — 100 рублей , 16, 17 декабря — 200 рублей, пенсионерам — 100 рублей, детям до 7 лет — бесплатно.