Роскошные площади, метро и долгожданный цирк: фантазируем, каким станет Красноярск к 400-летию

Уже в 2028 году Красноярск отметит свое 400-летие. Подготовка к юбилею уже началась. Ожидается, что к этой дате в краевой столице появятся не только новые объекты, но и будут приняты решения для улучшения качества жизни горожан. Newslab решил представить, как поменяется облик Красноярска, и обратился за этим к искусственному интеллекту.

Метро в городе

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Начнем с одной из самых животрепещущих тем для красноярцев — метро. Открыть его планируют уже в 2026 году, а значит, большой юбилей город отметит уже с развитой транспортной системой. Напомним, первый этап будет включать две наземные и четыре подземные станции — от Высотной до Шахтеров. А дальше сеть метротрама разрастется еще больше, в том числе могут вернуться трамвайные пути на Октябрьском мосту.

Мы попросили нейросеть изобразить, как это могло бы выглядеть.

Вместе с искусственным интеллектом мы решили спуститься и в саму подземку. Оформление станции получилось немного в стиле иллюстраций из книг начала 2000-х, но зато уютно.

«Суриков-центр»

Продолжая традицию, заданную Астафьев-центром, усадьба Василия Сурикова должна превратиться в целый музейный комплекс. В 2025 году рядом с домом художника на улице Ленина должен появиться «Суриков-центр» — современное здание с выставочными залами, образовательными помещениями и архивами. Начать строительство хотят в будущем году.

С обликом центра уже определились — за основу будет взят образ сундука, в котором живописец хранил свои этюды и эскизы. Но нейросеть решила создать альтернативный вариант. Вышло скромно и экологично, вполне в духе усадьбы.

Причал у монастыря

Еще в 2020 году бывший губернатор региона Александр Усс одобрил идею создания шести новых причалов. Первым из них должен стать причал в районе Свято-Успенского монастыря.

Недавно его тендер появился на госзакупках. Известно, что пристань обойдется краевому бюджету в 74,9 млн рублей. Она станет одной из точек водного сообщения по маршруту Красноярск — Овсянка — Дивногорск. По плану завершить работы должны до 31 июля 2025 года.

Искусственный интеллект представил причал в виде двухэтажного здания с симпатичными смотровыми площадками. Дофантазируем, что внутри можно сделать уютный визит-центр с кофе и сувенирами.

Цирк

Про красноярский цирк, закрытый на реконструкцию ещё в 2019 году, недавно вспоминал мэр Владислав Логинов. Закончить ремонт должны к следующему году, и если всё пойдет по плану, юные красноярцы смогут посетить представления в юбилейный для города год.

А пока цирк ждет своего часа, нейросеть представляет, как бы он мог преобразиться. Немного золота, красные акценты — и совсем другой вид!

Театральная площадь

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Будущий внешний вид главной площади города напротив здания мэрии менялся уже несколько раз, какие-то планы с годами стали неактуальны. Известно наверняка, что там появится подземная двухуровневая парковка, а остальное — покажет время. Вместе с этим, к слову, изменится и здание Театра оперы и балета.

Искусственный интеллект, «рассуждая» на эту тему, решил выбрать для архитектурного ансамбля светлые тона. Фонтаны заменил одним, но большим (надеемся, поющим). Зато сколько зелени!

Триумфальная арка

Не так давно главный архитектор края Константин Шумов на тематическом круглом столе предложил создать историко-мемориальный комплекс на площади Мира. По задумке, он будет включать большой монумент в честь юбилея, музей, памятный знак на месте алтаря утраченного Воскресенского собора, а также реконструкцию Триумфальной арки. На последнем предложении остановимся поподробнее.

Триумфальную арку построили в 2003 году в честь 375-летия города, так что ее обновление — символичный жест. В первый и последний раз ее облик подвергали изменениям в 2018 году. Тогда красноярцы раскритиковали результат. По мнению некоторых, объект потерял свою «душу» и стал ассоциироваться с чем-то кладбищенским.

Нейросеть решила вернуть арке былое величие и даже добавила немного роскоши.

Дворец молодежи на Предмостной площади

Первые планы на Предмостную площадь были грандиозными. В районе главной точки притяжения правого берега должны были появиться два значимых объекта — Центр креативных индустрий и «Поздеев-центр». Но со временем задумка изменилась.

Летом контракт на строительство «Поздеев-центра» признали недействительным, а накануне во время прямой линии губернатор края Михаил Котюков заявил, что теперь на этом месте появится современный объект национального масштаба. Также ранее сообщалось, что на Предмостной построят Дворец молодежи. Проект учреждения появится только в следующем году, но нейросеть идет на опережение. Получился небоскреб — практически молодежный «Красноярск-Сити» на правом.

Собор на Стрелке

Идея построить Богородице-Рождественский кафедральный собор взамен разрушенного в 1936 году возникла больше 25 лет назад. Поскольку оригинальный храм находился на месте здания краевого правительства, в качестве нового места выбрали Стрелку. Собор хотят построить к 400-летию Красноярска.

Задумка вызывает у красноярцев неоднозначную реакцию. Некоторые горожане отмечают, что масштабный белоснежный собор по стилистике не вписывается в разработанную еще Арэгом Демирхановым архитектуру Стрелки. Так или иначе, по проекту храм будет впечатляющим. Таким же его нарисовала нейросеть.

И многое другое...

Идей, как преобразить краевую столицу к празднику, уже накопилось столько, что их хватит, по крайней мере, до 450-летия. Далее — полет фантазии нейросети. Листайте галерею и наслаждайтесь!

Мечтать, конечно, хорошо, но нужно оставаться реалистами. Время покажет, что из задуманного мы сможем увидеть своими глазами. А как вам преображение Красноярска? Делитесь мнением в комментариях!