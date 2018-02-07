«Путин на день»: хроника президентского визита в Красноярск

Тот, кого все ждали последнюю неделю, прилетел. Сегодня утром в аэропорту Красноярска приземлился первый борт с первым лицом государства, президентом РФ Владимиром Путиным. Он проверит подготовку к Универсиаде и подведет первые итоги работы Александра Усса на посту руководителя края. Мы ведем прямой онлайн и публикуем лучшие фото и видео из ваших соцсетей. Поехали!

«Путинский» борт уже рядом

А что там с черным небом? Вроде расчистили!

Публикация от Лариса Наумейко (@larisanaumeyko) Фев 6, 2018 в 7:25 PST

Прилетел около 9 утра, а уже в районе 10 был на Свободном, смотрите, какой у него кортеж

И еще одно видео

11:00 Путин проехал мимо СФУ...

11:20 ... по пути в «Сосны». Освежится, отдохнет и вперед, инспектировать Красноярск!

На окраинах Красноярска пробки — в город не пускают большегрузы

Немного милоты от наших коллег — бабушкам сегодня помогают перейти дорогу в ускоренном режиме

Кадры встречи Путина в аэропорту Красноярска

Продолжаем следить за небом — оно и правда сегодня почище!

16:15 Президент России Владимир Путин уже час осматривает спортивные объекты, построенные к Универсиаде 2019 года в Красноярске.

Сейчас глава государства находится на Николаевской сопке, где проверяет многофункциональный спортивный комплекс. После этого в Сибирском Федеральном университете пройдет совещание о готовности Красноярска принять Всемирные студенческие игры.

16:45 Журналисты в пресс-центре СФУ уже несколько часов ждут начала совещания. Оно вот-вот начнется, а пока на экранах вместо президента вот такие веселые полоски. Вы уже догадались, что Путина им (и нам) покажут только по телевизору?

16:55 Началось! Картинка есть, все на местах, осталось дождаться Путина!

Дождались.

Владимир Путин открыл совещание о готовности Красноярска к Универсиаде 2019 года. Это главная часть его визита. В совещании участвуют присутствует полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло, врио губернатора Красноярского края Александр Усс, министр спорта РФ Павел Колобков, главы компаний-спонсоров Универсиады президент «Норникеля» Владимир Потанин и президент компании «Русская Платина» Муса Бажаев и другие высокопоставленные лица — всего 17 человек, включая Путина.

«Нам предстоит обсудить не только то, что сделано. Главное — понять, что еще не сделано», — такими словами открыл совещание президент.

Режиссером церемонии открытия Всемирной Универсиады 2019 года в Красноярске будет знаменитый фигурист и шоумен Илья Авербух. Об этом на совещании сообщил министр спорта Росии Павел Колобков.

Из важного: Путин потребовал разобраться с экологией в Красноярске.

«Еще раз повторю — нам важно, чтобы Красноярск стал не только мощным спортивным кластером, но и комфортным для людей городом с современной городской и социальной инфраструктурой, с хорошей экологией и рабочими местами», — подчеркнул президент России.

Усс заявил, что для благоустройства города планируется привлечь население. «Красноярск разбили по кварталам, с наступлением лета начнется уборка каждого из них. Город украсили подсветкой, но рядом с объектами Универсиады, буквально в 100 метрах, есть старые дома, которые нужно сносить», — рассказал врио губернатора.

По словам Усса, на ближайшей сессии ЗС Красноярского края будет принято решение о выделении еще 2 млрд рублей на эти цели.

Сейчас совещание в СФУ завершено. Владимир Путин отправился с осмотром на правый берег Красноярска в «Платинум-Арену». Затем он вместе с врио губернатора края Александром Уссом поедет в аэропорт и после знакомства с новым терминалом аэропорта покинет Красноярск.

Куда дальше?

Сегодня вечером глава государства улетит в Новосибирск. Там он заедет в Академгородок, осмотрит лаборатории Института ядерной физики, встретится с учеными Сибирского отделения РАН, а затем вручит премии молодым ученым.

Если вы забыли — в последний раз в Красноярске Владимир Путин побывал в марте 2017 года. Он провел совещание о подготовке города к Универсиаде-2019. Тогда он поручил за три месяца наверстать отставание в работах на спортивных объектах. Сегодня узнаем, справились ли с его поручением.

Кстати, зацените эпичнейший прошлогодний проезд по городу президентского кортежа

«Путин в здании!»: как Красноярск прожил один день с президентом

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