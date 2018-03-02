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«Знаю всё о личной жизни соседей»: признания обитателей Серебряного

«Знаю всё о личной жизни соседей»: признания обитателей Серебряного

Интернет-газета Newslab.ru
02.03.2018
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Главные улицы Серебряного — Вильского и Лесопарковая. Школ и муниципальных детсадов пока нет, ближайшие — на Крупской или в Ветлужанке. Зато здесь проезжает много автобусов и можно добраться до любого района города. ЧП не обходят это место стороной. На пешеходных дорожках образуются огромные ямы, годами идут бои управляющих компаний, а неадекватные субъекты крушат почтовые ящики.

Каково обитать в этих пестрых кварталах, мы спросили у жительниц двух многоэтажек, относящихся к разным ЖК.

«Главный плюс — лес рядом! — уверена Елена. — До лыжного стадиона „Ветлужанка“ рукой подать. Там можно отдохнуть, есть футбольное поле, беговая тропка в лесочке. А по соседству, за аграрным университетом, тоже по лесу проложена асфальтированная дорожка. В летний зной это все спасает. Очень приятно гулять».

«Озеро рядом с нашими домами облагородили, — хвастается девушка. — Летом там загорают. Правда, к вечеру собирается уже другой контингент, менее приятный. Но мусор не валяется. Его убирают, наверное, работники УК. Из минусов места — в низине сильный ветер. Всегда сильнее, чем в других районах. И еще сюда течет талая и дождевая вода. Не зря тут рядом ручей и озеро. С сопки, с дач потоки бегут к нам, заливают двор и пешеходные дорожки в районе торгового центра».

В узком смысле Серебряный — вон те серо-оранжевые новостройки слева. Но мы решили взглянуть на район шире и включили в обзор и соседние дома.
Они все здесь очень разные и интересные.
Например, это здание — бывший недостроенный и заброшенный корпус госпиталя ветеранов войн, переродившийся в жилой дом.
Каждый метр участка строители использовали по-максимуму, потому из некоторых окон открывается вид только на быт соседей.
Говорят, тут есть квартиры, окна которых выходят в коридор внутри здания. Как в густонаселенном Гонконге.
А в ста метрах, прямо на берегу Серебряного ручья, стоят таунхаусы.
Имеются здесь и квартиры с панорамными видами.
Фото: Кристина Иванова
Самолеты пролетают прямо над головой!
Фото: Кристина Иванова

Цены на квартиры в округе разнятся в зависимости от качества. К примеру, 26-метровую студию в доме, переделанном из больничного корпуса, продают за 1,05 млн руб. Двушку в 58 м² в старой панельке — за 2,1 млн руб, а не самую новую 5-комнатную площадью 107 м² можно купить всего за 4,1 млн. Но есть варианты и подороже. Например, за 18 млн руб предлагают купить квартиру в 271 м² с двумя этажами, пятью комнатами и стеной-водопадом.

«Моя квартира в новом панельном доме. Слышимость ужасная! — признает Елена. — Знаю подробности личной жизни соседей, клички их животных. По утрам меня будят их канарейки, хотя это даже приятно. На 16 этажей два лифта, по утрам приходится ждать. Часто, чтобы не терять время и по пути вниз не останавливаться на каждом этаже, спускаюсь пешком. И парковочных мест мало, одни машины подпирают другие. После открытия гастронома по соседству стало хуже».

Вид на церковь Михаила Архангела сквозь таунхаусы и пятиэтажки на улице Стасовой.
Есть в Серебряном и новостройки с элитными квартирами на верхних этажах, и типовые общежития рядом с ними.
Строительство продолжается. Один из домов ЖК «Безоблачный» (в центре) на стадии завершения. Местные боятся проблем с парковками после ввода высотки.
Серо-оранжевые дома ЖК «Серебряный» под завязку набиты маленькими квартирами. Например, в одном из них 510 квартир, все 1-комнатные.
Но по планам мэрии тут вырастут еще несколько кварталов с многоэтажками.
Действительно, ведь места для нового строительства вокруг полно.
Ломбард на месте, значит, с инфраструктурой все в порядке!
Впрочем, у новостроек есть и детские площадки, и минимальное озеленение кустами.
Аптеки тоже имеются.

А вот что рассказала местная жительница Мария:

«Когда мы с мужем покупали тут квартиру, это был тихий район с десятком домов. Хотя и не особо зеленый. Болото, дачи, ручей, который сейчас под большими домами упакован в трубу. Он уже тогда был грязный, да и дачи — хлам сплошной. Первое время, пока рядом стояли только элитные пятиэтажки, жить тут было нормально. Но было это 7–8 лет назад».

А вот школ и детсадов, правда, нет. Ближайшие — ближе к улице Высотной. К ним ведёт вот такая дорога вдоль гаражей и электролиний.
Изюминка района — пруды и ручей. Летом на берегах местные жители жарят шашлыки и загорают. Зимой — катаются с гор на чём только можно.
По проекту во дворе должен быть детсад. Но пока тут два недоснесенных дачных участка.
В центре микрорайона — ряд разномастных киосков один страшнее другого.
Продавцу нелишним будет и опыт самообороны.
Этот уродливый павильон стоит прямо на берегу пруда.
А тут настоящий торговый центр. В рекламных макетах на его месте рисовали что-то похожее на крытый паркинг. В итоге построили здание, где парковка задумана только в цоколе. Но и там вместо стоянки развернулась торговля одеждой.
Оно и понятно, кто будет покупать дорогое парковочное место, если можно оставить машину прямо во дворе?
Тут застройщик предусмотрел место под целый автобазар, не иначе.
Или можно воспользоваться открытой платной парковкой у пруда.

Рядом с домом Марии другой пруд: «Летом вокруг озера постоянно жарят шашлыки, но мусор не убирают, — жалуется она. — Отдыхающие где поели — там и отходы оставили. Хотя вот дорожку вдоль пруда на остановку на ул. Гусарова обустроили. Теперь там бетонное покрытие и фонари».

Но до пешеходного рая району пока далеко:

«Дороги от наших домов на остановку „Госпиталь ВОВ“ не было, когда мы покупали жилье, нет ее и сейчас, — сетует наша собеседница. — Каждую весну и осень приходится пробираться по колено в слякоти. Прошлым летом шел ремонт труб. Когда он закончился, по глине поездили туда-сюда большой техникой и накидали сверху чернозема. Думаю, в этом году мы будем просто плавать в грязи. Либо ходить на другую остановку, но она дальше».

Вход в подъезд дома, которому нет и 4 лет, быстро стал типично красноярским. Грязный, облезший, заклеенный объявлениями, с переполненной урной и остовом холодильника. В мусорном ящике за подъездом копается бомж.
Парковку украсили рокарием, подозрительно похожим на не вывезенный в срок строительный мусор.
По соседству лежит старый диван
А так закрыт вход на технический этаж одного из самых новых домов. Сейчас точно 2018 год?
Строительство в Серебряном продолжается.
Скоро еще тысячи новоселов заполнят эти скворечники.
Приезжайте! Пёс рекомендует!

«Мне не нравится, что происходит с районом, — заключила Мария. — Высотки растут, в них сотни однокомнатных квартир по 20–25 кв. м. Парковок и благоустройства больше не становится. Это просто будущее „гетто“».

Интересно, чем недовольны красноярцы в других районах? Смотрите наши репортажи из Покровского, Мясокомбината или Цементников!

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