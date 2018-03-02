«Знаю всё о личной жизни соседей»: признания обитателей Серебряного

Серебряный — это несколько кварталов в Октябрьском районе Красноярска, между БСМП, Ветлужанкой и дачами. На месте садов, огородов и пустырей растут высотные дома. Мы решили проверить, во что превращается тихий райончик с прудами и ручьем. Смотрите, что там происходит.

Главные улицы Серебряного — Вильского и Лесопарковая. Школ и муниципальных детсадов пока нет, ближайшие — на Крупской или в Ветлужанке. Зато здесь проезжает много автобусов и можно добраться до любого района города. ЧП не обходят это место стороной. На пешеходных дорожках образуются огромные ямы, годами идут бои управляющих компаний, а неадекватные субъекты крушат почтовые ящики.

Каково обитать в этих пестрых кварталах, мы спросили у жительниц двух многоэтажек, относящихся к разным ЖК.

«Главный плюс — лес рядом! — уверена Елена. — До лыжного стадиона „Ветлужанка“ рукой подать. Там можно отдохнуть, есть футбольное поле, беговая тропка в лесочке. А по соседству, за аграрным университетом, тоже по лесу проложена асфальтированная дорожка. В летний зной это все спасает. Очень приятно гулять».

«Озеро рядом с нашими домами облагородили, — хвастается девушка. — Летом там загорают. Правда, к вечеру собирается уже другой контингент, менее приятный. Но мусор не валяется. Его убирают, наверное, работники УК. Из минусов места — в низине сильный ветер. Всегда сильнее, чем в других районах. И еще сюда течет талая и дождевая вода. Не зря тут рядом ручей и озеро. С сопки, с дач потоки бегут к нам, заливают двор и пешеходные дорожки в районе торгового центра».

Цены на квартиры в округе разнятся в зависимости от качества. К примеру, 26-метровую студию в доме, переделанном из больничного корпуса, продают за 1,05 млн руб. Двушку в 58 м² в старой панельке — за 2,1 млн руб, а не самую новую 5-комнатную площадью 107 м² можно купить всего за 4,1 млн. Но есть варианты и подороже. Например, за 18 млн руб предлагают купить квартиру в 271 м² с двумя этажами, пятью комнатами и стеной-водопадом.

«Моя квартира в новом панельном доме. Слышимость ужасная! — признает Елена. — Знаю подробности личной жизни соседей, клички их животных. По утрам меня будят их канарейки, хотя это даже приятно. На 16 этажей два лифта, по утрам приходится ждать. Часто, чтобы не терять время и по пути вниз не останавливаться на каждом этаже, спускаюсь пешком. И парковочных мест мало, одни машины подпирают другие. После открытия гастронома по соседству стало хуже».

А вот что рассказала местная жительница Мария:

«Когда мы с мужем покупали тут квартиру, это был тихий район с десятком домов. Хотя и не особо зеленый. Болото, дачи, ручей, который сейчас под большими домами упакован в трубу. Он уже тогда был грязный, да и дачи — хлам сплошной. Первое время, пока рядом стояли только элитные пятиэтажки, жить тут было нормально. Но было это 7–8 лет назад».

Рядом с домом Марии другой пруд: «Летом вокруг озера постоянно жарят шашлыки, но мусор не убирают, — жалуется она. — Отдыхающие где поели — там и отходы оставили. Хотя вот дорожку вдоль пруда на остановку на ул. Гусарова обустроили. Теперь там бетонное покрытие и фонари».

Но до пешеходного рая району пока далеко:

«Дороги от наших домов на остановку „Госпиталь ВОВ“ не было, когда мы покупали жилье, нет ее и сейчас, — сетует наша собеседница. — Каждую весну и осень приходится пробираться по колено в слякоти. Прошлым летом шел ремонт труб. Когда он закончился, по глине поездили туда-сюда большой техникой и накидали сверху чернозема. Думаю, в этом году мы будем просто плавать в грязи. Либо ходить на другую остановку, но она дальше».

«Мне не нравится, что происходит с районом, — заключила Мария. — Высотки растут, в них сотни однокомнатных квартир по 20–25 кв. м. Парковок и благоустройства больше не становится. Это просто будущее „гетто“».

Интересно, чем недовольны красноярцы в других районах? Смотрите наши репортажи из Покровского, Мясокомбината или Цементников!