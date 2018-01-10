«Стреляют с балконов и с автобусами беда!»: как живется на самом краю Красноярска

Мясокомбинат — дальний западный район Красноярска. Пустыри возле разорившегося колбасного гиганта и хранилищ нефтепродуктов сейчас активно застраиваются. Мы решили прогуляться среди бюджетных новостроек и узнать, чем сегодня живет место, где вчера делали тушенку. Глядите, что мы там увидели.

Как грибы после дождя, в конце улицы Калинина, на выезде из Красноярска в сторону Элиты и Бугачево, растут кварталы высоток с относительно недорогими квартирами. В ближайшие годы по численности населения этот райончик может сравняться с Покровским. Тем более что из всех концов города сюда переселяют тех, чьи ветхие дома попали под снос.

Судя по сообщениям СМИ, репутация у Мясокомбината не очень. Застройку района за отсутствие дорог и детсадов критиковал целый министр. Дольщики не раз оставались без жилья. Криминальных новостей не так много, как из некоторых других районов, хотя бывало, что и тут людей убивали прямо на автобусной остановке.

О плюсах и минусах жизни в районе Мясокомбината нам рассказала местная жительница Вера.

«Воздух у нас, кажется, чище, — начала она с главного достоинства микрорайона. — Когда приезжаешь из центра города — это ощутимо. И есть озеро через дорогу! Летом организуется небольшой платный пляж с развлечениями. К сожалению, вокруг озера много мусора, который оставляют отдыхающие. Зимой он прячется под снегом, но весной весь выйдет. К Новому году на озере жильцы рядом стоящих домов сооружают большую горку, можно кататься на ледянках и плюшках».

«Рядом есть небольшой парк, но ему очень не хватает благоустройства. Неизвестно, кому он принадлежит. Уже есть клумбы, заасфальтированы дорожки, но все заросло бурьяном, — сетует Вера. — А район застраивается очень быстро! Два года назад не было даже светофора, был один магазин, одна аптека и несколько продуктовых киосков. Сейчас несколько супермаркетов, ломбарды, стоматология, парикмахерские, много частных садов, обещают открыть детскую поликлинику по адресу Норильская, 16и. Есть и долгострои — дома, которые почти достроены, уже с окнами, но стоят заброшенные».

Кстати, цены на квартиры на Мясокомбинате — одни из самых низких в Красноярске. Купить студию в 27 метров можно за 1,15 млн руб. Двухкомнатную в 50 метров продают за 2 млн. За трёшечку в 89 метров просят всего 3 миллиона. Неудивительно, что район растет как на дрожжах.

По словам местной жительницы, главная проблема Мясокомбината — транспортная.

«На Мясокомбинат идет один маршрут — № 52. Это прямо беда! У нас он проходит только по одной улице — Калинина. Внутри микрорайона вроде и остановки новые поставили, и названия им дали, а маршрут туда не пустили. Уехать очень проблемно, особенно вечером. На остановке можно простоять и 30 минут. Да и утром уже на конечной набивается целый автобус».

Другая причина недовольства — отсутствие школы.

«Школа ближайшая — № 39 на Калинина, 67. Туда прямого маршрута нет! Дети ездят на школьном автобусе, как в деревне! Старшие классы учатся в субботу, но по субботам школьного автобуса нет, и старшеклассники едут на 52-м маршруте. А он не идет по ул. Калинина дальше, поворачивает в Северо-Западный. И детям приходится идти пешком почти две остановки. Это очень неудобно и даже опасно, потому что они переходят оживленную дорогу несколько раз».

«Новый народ заселяется постоянно. Много приезжих. Бывают драки, например, прошлым летом произошла большая стычка между молодежью, кто-то даже стрелял с балкона, — вспоминает Вера. — Вообще люди селятся разные. Много курильщиков. Есть те, кто кидает бычки с балкона. Однажды окурок залетел на соседский балкон и попал на коробку, которая стала тлеть. К счастью, возгорания не произошло. Вообще на балконе все время пахнет табачным дымом. И если курят в туалете, то соседи по стояку задыхаются. К тому же в панельных домах очень хорошая слышимость, особенно через воздуховоды. Новоселы же, как правило, делают ремонт, и мы уже третий год почти каждый день живем под звуки перфоратора».

Еще местные жители жалуются на недостаток мест для парковки (как и в большинстве спальных районов) и километровые пробки, которые скапливаются в сторону Элиты на центральной магистрали района — улице Калинина — летними пятницами.

«Но если не брать во внимание отсутствие школы и проблему с автобусом, то всем, с кем я общалась, очень нравится район», — заключает наша собеседница.

А если вам понравилась наша прогулка по Мясокомбинату, то вы можете сравнить этот микрорайон с Покровским, Зеленой рощей или Южным берегом.