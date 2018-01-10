>
>
«Стреляют с балконов и с автобусами беда!»: как живется на самом краю Красноярска

«Стреляют с балконов и с автобусами беда!»: как живется на самом краю Красноярска

Интернет-газета Newslab.ru
10.01.2018
55

Как грибы после дождя, в конце улицы Калинина, на выезде из Красноярска в сторону Элиты и Бугачево, растут кварталы высоток с относительно недорогими квартирами. В ближайшие годы по численности населения этот райончик может сравняться с Покровским. Тем более что из всех концов города сюда переселяют тех, чьи ветхие дома попали под снос.

Судя по сообщениям СМИ, репутация у Мясокомбината не очень. Застройку района за отсутствие дорог и детсадов критиковал целый министр. Дольщики не раз оставались без жилья. Криминальных новостей не так много, как из некоторых других районов, хотя бывало, что и тут людей убивали прямо на автобусной остановке.

О плюсах и минусах жизни в районе Мясокомбината нам рассказала местная жительница Вера.

«Воздух у нас, кажется, чище, — начала она с главного достоинства микрорайона. — Когда приезжаешь из центра города — это ощутимо. И есть озеро через дорогу! Летом организуется небольшой платный пляж с развлечениями. К сожалению, вокруг озера много мусора, который оставляют отдыхающие. Зимой он прячется под снегом, но весной весь выйдет. К Новому году на озере жильцы рядом стоящих домов сооружают большую горку, можно кататься на ледянках и плюшках».

Так выглядит Мясокомбинат в −20 при режиме НМУ. Вид из пригорода.
Это самый настоящий край города. Дальше Мясокомбината Красноярска нет.
В районе есть свое озеро. Летом здесь загорают на пляже.
Купаются и катаются на катамаранах.
А зимой — добывают красивый лед для новогодних городков.
Около озера находится полузаброшенный и замусоренный сквер. На его состояние местные жалуются куда только могут, даже телевидение вызывали — не помогло.
Мелкие пакостники заставляют нервничать местных жителей.

«Рядом есть небольшой парк, но ему очень не хватает благоустройства. Неизвестно, кому он принадлежит. Уже есть клумбы, заасфальтированы дорожки, но все заросло бурьяном, — сетует Вера. — А район застраивается очень быстро! Два года назад не было даже светофора, был один магазин, одна аптека и несколько продуктовых киосков. Сейчас несколько супермаркетов, ломбарды, стоматология, парикмахерские, много частных садов, обещают открыть детскую поликлинику по адресу Норильская, 16и. Есть и долгострои — дома, которые почти достроены, уже с окнами, но стоят заброшенные».

Новый год на Мясокомбинате тоже отмечают! Праздничные украшения и ёлочки есть почти в каждом дворе района.
Есть вот такая искусственная ель.
Такая настоящая.
И такая настоящая.
И даже вот такая лесная красавица без головы.
Рядом с ней залита ледовая площадка.

Кстати, цены на квартиры на Мясокомбинате — одни из самых низких в Красноярске. Купить студию в 27 метров можно за 1,15 млн руб. Двухкомнатную в 50 метров продают за 2 млн. За трёшечку в 89 метров просят всего 3 миллиона. Неудивительно, что район растет как на дрожжах.

По словам местной жительницы, главная проблема Мясокомбината — транспортная.

«На Мясокомбинат идет один маршрут — № 52. Это прямо беда! У нас он проходит только по одной улице — Калинина. Внутри микрорайона вроде и остановки новые поставили, и названия им дали, а маршрут туда не пустили. Уехать очень проблемно, особенно вечером. На остановке можно простоять и 30 минут. Да и утром уже на конечной набивается целый автобус».

До начала активной застройки район мясокомбината-банкрота выглядел примерно так.
Здесь было лишь несколько обшарпанных общежитий.
Пара-тройка вот таких магазинов.
И нефтебаза. Она остается здесь и сейчас. Вот ёмкость для хранения нефтепродуктов на фоне нового дома-стены.
Жилые кварталы перемежаются с заржавевшими и дымящими остатками предприятий советского времени. Дома тут строятся группками: ЖК «Родники», «Тихие кварталы», «Западный», «Озеро-Парк», «Мариинский», «Глобус» — это все Мясокомбинат.
Вот высотки посреди поля и творческий подход к озеленению.
От самых последних домов района до ближайшей автобусной остановки нужно пройти километр по неосвещенной обочине.

Другая причина недовольства — отсутствие школы.

«Школа ближайшая — № 39 на Калинина, 67. Туда прямого маршрута нет! Дети ездят на школьном автобусе, как в деревне! Старшие классы учатся в субботу, но по субботам школьного автобуса нет, и старшеклассники едут на 52-м маршруте. А он не идет по ул. Калинина дальше, поворачивает в Северо-Западный. И детям приходится идти пешком почти две остановки. Это очень неудобно и даже опасно, потому что они переходят оживленную дорогу несколько раз».

Скоро на окраине района откроется поликлиника. Недавно ветераны просили мэра, чтобы сюда наконец начал ходить автобус.
На улице Норильской уже поставили остановки. Но маршрутки сюда еще не заходят. Хотя урна почему-то заполнена. На заднем плане — недостроенные башни «Изумрудной Долины», инвесторы которой пополнили армию обманутых дольщиков.
А тут нашелся претендент на звание самого длинного пандуса в городе, в нем целых 4 пролета.
Здесь же — светодиодное освещение и протертая до черноты горка.
Неостекленный микробалкончик — признак сверхэкономичного жилья.
Попробовать мясокомбинатской жизни перед покупкой или арендой квартиры можно, пожив в такой гостинице.

«Новый народ заселяется постоянно. Много приезжих. Бывают драки, например, прошлым летом произошла большая стычка между молодежью, кто-то даже стрелял с балкона, — вспоминает Вера. — Вообще люди селятся разные. Много курильщиков. Есть те, кто кидает бычки с балкона. Однажды окурок залетел на соседский балкон и попал на коробку, которая стала тлеть. К счастью, возгорания не произошло. Вообще на балконе все время пахнет табачным дымом. И если курят в туалете, то соседи по стояку задыхаются. К тому же в панельных домах очень хорошая слышимость, особенно через воздуховоды. Новоселы же, как правило, делают ремонт, и мы уже третий год почти каждый день живем под звуки перфоратора».

Внутри ЖК новые дома часто возводят впритык к уже построенным.
Потому не обошла Мясокомбинат проблема нехватки парковочных мест.
Дворы под завязку набиты машинами.
Некоторые, конечно, ставят своих коней на тротуарах.
Есть на Мясокомбинате и «элитный» квартал с подземным паркингом. «Удобство и комфорт» — девиз его и всего микрорайона!
Паркинг торчит на метр над поверхностью двора. Паркоместо тут стоит 550 тысяч.
По периметру этот «элитный» двор огорожен забором. На въезде стоят две сторожевые будки, одна побольше, вторая — поменьше.
Но все равно, мы уверены, «на Мясике» живут гостеприимные люди!

Еще местные жители жалуются на недостаток мест для парковки (как и в большинстве спальных районов) и километровые пробки, которые скапливаются в сторону Элиты на центральной магистрали района — улице Калинина — летними пятницами.

«Но если не брать во внимание отсутствие школы и проблему с автобусом, то всем, с кем я общалась, очень нравится район», — заключает наша собеседница.

А если вам понравилась наша прогулка по Мясокомбинату, то вы можете сравнить этот микрорайон с Покровским, Зеленой рощей или Южным берегом.

Рекомендуем почитать