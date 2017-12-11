«Не могу спать из-за криков по ночам»: чем недовольны жители Покровского?

Жилой массив Покровский за Караульной горой, позади частной Покровки, начал строиться меньше 10 лет назад. Поначалу внезапно выросшие кварталы шокировали жителей других районов, которых судьба случайно заносила в этот новый, неизвестный город. Но сейчас он знаком большинству красноярцев — много кто успел пожить тут в съемной квартире, другие выбрали здесь новостройку для постоянного проживания, почти у каждого есть друзья отсюда. «Не Покровка, а Покровский», — поправляют они тех, кто путает названия старого частного сектора и современного микрорайона.
Однако строительство Покровского шло не гладко. В начале 2010-х обанкротился один из первых застройщиков — «Стройтехника». А в начале 2012 года тогдашний и. о. мэра Эдхам Акбулатов жестко раскритиковал своих подчиненных за отсутствие здесь социальной инфраструктуры и даже уволил главного архитектора. Изменилось ли что-то с тех пор?
Рассказать нам о жизни в Покровском согласилась Екатерина, вот ее история:
«Я живу в Покровском шесть лет. За это время здесь появились не только дома — стали ходить маршрутки, построили школу, несколько детсадов, открылись магазины крупных сетей и даже целый торговый комплекс. Поликлиники, несмотря на обещания, всё еще нет. Уверена, ее постройки жду не только я».
Цены на квартиры в Покровском не самые низкие в Красноярске. К примеру, студия-новостройка (25 м²) продается за 1,6 млн рублей, за потертую двушку в пятиэтажке на Водянникова (50 м²) просят 2,5 млн!
«Покровский, конечно, хорош своей близостью к центру города. Но выехать из него в час пик — большая проблема. У светофоров всегда длинные пробки, а зеленый горит так редко, что водитель автобуса успевает выйти и не спеша „выкурить пару сигарет“, пока поток тронется с места. Зато мне повезло жить в квартире с хорошим видом. Мои окна смотрят сквозь деревенскую Покровку на центр и правый берег. Большинство же покровчан абсолютно лишены какого бы то ни было вида из окон: где-то 90% домов со всех сторон окружены другими домами», — говорит местная жительница.
Большой Покровский делится на несколько микрорайонов. Некоторые обзавелись собственными именами — по названиям жилых комплексов: «Яблони», «Абытаевский», «Покровка-Лайф». Другие ограничились нумерацией: 3-й, 7-й, 11-й...
«Гулять по Покровскому — никакого удовольствия. Поход в дальний магазин психологически приравнивается к подвигу. Этот район не для пешехода — лабиринт из одинаковых домов, расположенных под неожиданными углами, а также заборов, тупиковых пешеходных дорожек, оврагов, неочищенных от снега лестниц, машин и прочих препятствий, — сетует Екатерина. — Деревьев и прочей зелени у нас, конечно, не хватает.
Но над этим работают: прошлым летом вдоль улицы Мужества высадили огромное количество саженцев. Ах да, еще на перекрестке Линейной и Мужества заложили настоящий „дендрарий“. Обещают 1000 деревьев. Пока их там всего несколько, но надежда живёт».
По планам мэрии, в Покровском должно проживать около 40 тыс. человек. Для них построили четыре новые дороги. Мужества и Мартынова — для выезда на Шахтеров. Линейную и Чернышевского — для выезда на Караульную. Есть также путанная сеть улочек и переулков старой деревенской Покровки, которой пользуются жители высотных кварталов.
«Культура поведения жителей Покровского, думаю, не сильно отличается от других районов. Здесь тоже выбрасывают из окон окурки, предметы гигиены и иногда мусорные пакеты, запускают с балконов фейерверки, расписывают стены подъездов разными пошлостями. Конечно, не убирают за собаками на улице. Все это не может не огорчать, — говорит Екатерина. — Ещё одна проблема, в том числе моя личная, — это слышимость в квартирах. Несколько месяцев назад рядом поселились шумные соседи. По ночам из-за стены доносятся крики женщины. Вызывала участкового, но он не проявил к этой истории никакого интереса. В результате примерно каждую вторую ночь сплю в берушах».
«Самая большая боль Покровского — это нехватка парковочных мест. Дворы напрочь заставлены машинами. Водителям приходится идти на сложные маневры, чтобы разминуться на узком проезде. На этой почве регулярно происходят конфликты, драки. Я, как пешеход, не в силах понять, почему люди добровольно соглашаются на такие мучения и просто не поедут на автобусе.
Но это ладно — больше всего здесь не хватает уюта. Даже не знаю, что для этого надо построить или снести».
На пустыре, где вырос Покровский, уже почти закончилось место — еще чуть-чуть, и микрорайон будет полностью возведен. Что теперь думают о нем власти? Александр Усс (тогда — спикер Заксобрания, а сегодня — врио губернатора) в августе прошлого года ответил на этот вопрос так: «Всем хорош микрорайон Покровский, но он напоминает мне Манхэттен, где ни выйти, ни зайти. Так жить нельзя».
Если вам интересно узнать, чем отличаются другие красноярские районы, прогуляйтесь с нами по тесной «Орбите», Николаевке, Солнечному или Бумстрою.
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Мало парковок27,9%
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Качество жилья: тонкие стены, точечная застройка и тд17,6%
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Нет парков и скверов, негде гулять с детьми30,6%
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Не хватает школ, поликлиник и детсадов13,5%
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Шумные соседи10,4%