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«Не могу спать из-за криков по ночам»: чем недовольны жители Покровского?

«Не могу спать из-за криков по ночам»: чем недовольны жители Покровского?

Интернет-газета Newslab.ru
11.12.2017
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Жилой массив Покровский за Караульной горой, позади частной Покровки, начал строиться меньше 10 лет назад. Поначалу внезапно выросшие кварталы шокировали жителей других районов, которых судьба случайно заносила в этот новый, неизвестный город. Но сейчас он знаком большинству красноярцев — много кто успел пожить тут в съемной квартире, другие выбрали здесь новостройку для постоянного проживания, почти у каждого есть друзья отсюда. «Не Покровка, а Покровский», — поправляют они тех, кто путает названия старого частного сектора и современного микрорайона.

Так одна из главных улиц Покровского — улица Мужества — выглядела летом 2010 года
Источник: feelek.livejournal.com

Однако строительство Покровского шло не гладко. В начале 2010-х обанкротился один из первых застройщиков — «Стройтехника». А в начале 2012 года тогдашний и. о. мэра Эдхам Акбулатов жестко раскритиковал своих подчиненных за отсутствие здесь социальной инфраструктуры и даже уволил главного архитектора. Изменилось ли что-то с тех пор?

Рассказать нам о жизни в Покровском согласилась Екатерина, вот ее история:

«Я живу в Покровском шесть лет. За это время здесь появились не только дома — стали ходить маршрутки, построили школу, несколько детсадов, открылись магазины крупных сетей и даже целый торговый комплекс. Поликлиники, несмотря на обещания, всё еще нет. Уверена, ее постройки жду не только я».

Начало многоэтажному строительству в Покровском в конце 1980-х положили вот такие пятиэтажки. Долгое время они стояли в одиночестве между пустырем, гаражами и деревней.
Сегодня Покровский в основном состоит из высоких панельных домов. Хотя есть и кирпич, и монолит.
Осталась здесь и горстка частных коттеджей, вокруг которых строятся высотки.
И даже есть небольшая улочка с незаселенными таунхаусами.
Первый (не исключено, что и единственный) в Красноярске доходный дом — тоже в Покровском на ул. Чернышевского, 63. Все квартиры в нем сдаются в аренду. Всего там 84 квартиры — 56 однокомнатных площадью около 56 кв.метров каждая, и 28 двухкомнатных квартир площадью около 64 кв.метра
Детский сад в Покровском, построенный на деньги Хазрета Совмена.
Одна из самых дорогих школ Красноярска недавно открылась в Покровском. Тут 3 бассейна! Около миллиарда потратили на строительство.
В этом квартале есть даже два детсада, начинают строить школу. Тут же должна быть поликлиника и подземная парковка. Пока нет ни того, ни другого. А недавно вместо парковки застройщик предложил построить 2 высотки. Общественность была недовольна.
На этом заснеженном пустыре около гаражей (или даже вместо них) тоже собирались построить садик, а то и школу.

Цены на квартиры в Покровском не самые низкие в Красноярске. К примеру, студия-новостройка (25 м²) продается за 1,6 млн рублей, за потертую двушку в пятиэтажке на Водянникова (50 м²) просят 2,5 млн!

«Покровский, конечно, хорош своей близостью к центру города. Но выехать из него в час пик — большая проблема. У светофоров всегда длинные пробки, а зеленый горит так редко, что водитель автобуса успевает выйти и не спеша „выкурить пару сигарет“, пока поток тронется с места. Зато мне повезло жить в квартире с хорошим видом. Мои окна смотрят сквозь деревенскую Покровку на центр и правый берег. Большинство же покровчан абсолютно лишены какого бы то ни было вида из окон: где-то 90% домов со всех сторон окружены другими домами», — говорит местная жительница.

Первый полноценный торговый центр в Покровском открылся в 2016 году.
Второй большой молл скоро откроется.
Так выглядит с 17 этажа коттеджная застройка, граничащая с Покровским. Центральный район города-миллионника, между прочим! В дни зимнего штиля среди высоток и панелек явно ощущается запах топящихся печек.
Площадку для выгула собак в Красноярске встретишь нечасто, а тут мы ее нашли!
Бутафорские аисты приютили в гнезде настоящих воробьев. А на стене нарисована береза.
В одном из дворов мы обнаружили свежезалитую ледовую площадку.

Большой Покровский делится на несколько микрорайонов. Некоторые обзавелись собственными именами — по названиям жилых комплексов: «Яблони», «Абытаевский», «Покровка-Лайф». Другие ограничились нумерацией: 3-й, 7-й, 11-й...

«Гулять по Покровскому — никакого удовольствия. Поход в дальний магазин психологически приравнивается к подвигу. Этот район не для пешехода — лабиринт из одинаковых домов, расположенных под неожиданными углами, а также заборов, тупиковых пешеходных дорожек, оврагов, неочищенных от снега лестниц, машин и прочих препятствий, — сетует Екатерина. — Деревьев и прочей зелени у нас, конечно, не хватает.

Но над этим работают: прошлым летом вдоль улицы Мужества высадили огромное количество саженцев. Ах да, еще на перекрестке Линейной и Мужества заложили настоящий „дендрарий“. Обещают 1000 деревьев. Пока их там всего несколько, но надежда живёт».

По планам мэрии, в Покровском должно проживать около 40 тыс. человек. Для них построили четыре новые дороги. Мужества и Мартынова — для выезда на Шахтеров. Линейную и Чернышевского — для выезда на Караульную. Есть также путанная сеть улочек и переулков старой деревенской Покровки, которой пользуются жители высотных кварталов.

Прошлой осенью на перекрестке Мужества и Линейной началась высадка сквера с дендрарием. Власти обещают около 1000 разных деревьев. Покровчане ждут.
Неподалеку от будущего дендрария посадили несколько десятков или даже сотен берез. На фото некоторые из них.
На заметку застройщикам: похоже, покровчанам не хватает кладовок в квартирах. Балконы почти сплошь захламлены.
Первые этажи многих домов в Покровском заполнены всевозможными бизнесами. Каждый предприниматель оформляет свое крыльцо в меру сил и вкуса. Все вместе это смотрится вычурно и пестро.
Выехать из Покровского бывает непросто. Это перманентный затор на улице Мужества в сторону Шахтеров.
А это перекрытая улица Абытаевская, ранее соединявшая Линейную и Шахтеров. Минус один выезд из Покровского.
Этот двор на Линейной автомобилисты используют вместо перекрытой Абытаевской, пытаясь объехать пробки на Шахтеров или Караульной. Жители новостройки не в восторге: во дворе тоже затор.
А у этого ухабистого выезда из Абытаевского на Караульную нет ни названия, ни асфальта, а кое-где — даже и места для разъезда двух машин. Он почти не используется, но недавно здесь появился светофор, на который ополчились те, кто ездит по Караульной.

«Культура поведения жителей Покровского, думаю, не сильно отличается от других районов. Здесь тоже выбрасывают из окон окурки, предметы гигиены и иногда мусорные пакеты, запускают с балконов фейерверки, расписывают стены подъездов разными пошлостями. Конечно, не убирают за собаками на улице. Все это не может не огорчать, — говорит Екатерина. — Ещё одна проблема, в том числе моя личная, — это слышимость в квартирах. Несколько месяцев назад рядом поселились шумные соседи. По ночам из-за стены доносятся крики женщины. Вызывала участкового, но он не проявил к этой истории никакого интереса. В результате примерно каждую вторую ночь сплю в берушах».

Подземные паркинги в Покровском можно пересчитать по пальцам одной руки. Этот — для жильцов одного из новых жилых комплексов на Линейной. У него на крыше устроена спортивная площадка.
А этот гараж — общественный. В старых планах планировки Покровского на его месте рисовали зеленый пешеходный бульвар. Зато теперь любой желающий может арендовать парковку. Правда, СМИ сообщают, что свободных мест уже нет.
Проблема нехватки парковочных мест усугубляется с каждым годом. В Покровском паркуются вот так.
Вот так.
И вот так.
А вы бы хотели жить в новостройке почти в центре города?

«Самая большая боль Покровского — это нехватка парковочных мест. Дворы напрочь заставлены машинами. Водителям приходится идти на сложные маневры, чтобы разминуться на узком проезде. На этой почве регулярно происходят конфликты, драки. Я, как пешеход, не в силах понять, почему люди добровольно соглашаются на такие мучения и просто не поедут на автобусе.

Но это ладно — больше всего здесь не хватает уюта. Даже не знаю, что для этого надо построить или снести».

На пустыре, где вырос Покровский, уже почти закончилось место — еще чуть-чуть, и микрорайон будет полностью возведен. Что теперь думают о нем власти? Александр Усс (тогда — спикер Заксобрания, а сегодня — врио губернатора) в августе прошлого года ответил на этот вопрос так: «Всем хорош микрорайон Покровский, но он напоминает мне Манхэттен, где ни выйти, ни зайти. Так жить нельзя».

Если вам интересно узнать, чем отличаются другие красноярские районы, прогуляйтесь с нами по тесной «Орбите», Николаевке, Солнечному или Бумстрою.

Интернет-газета Newslab.ru

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И.о. губернатора Красноярского края

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