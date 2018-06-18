Аллеи яблонь и лес антенн: откровения из красноярского Ботанического

На окраине Октябрьского района Красноярска, еще дальше Северо-Западного, между радиоцентром и рельсами, вырос жилой массив Ботанический. Частный сектор и высотные новостройки, незастроенные пустыри и зеленые скверы — он оказался на удивление многоликим. Посмотрите, что мы там увидели.

Ботанический считается молодым районом, хотя одноименная улица появилась тут еще в 1954 году. Позже к ней добавились Фруктовая, Лиственная, Пихтовая, Калиновая, Осиновая улицы, Ромашковый и Клеверный переулки — целый гербарий. Гостей района встречает памятник исследователю местной флоры Леониду Черепнину, а в глубине разбит сквер имени другого биолога — первого директора «Столбов» Александра Яворского. Когда-то неподалеку располагалось учебно-опытное хозяйство «Бугач», а по берегам ручья ученые-ботаники собирали образцы растений.

Но облик района определила не ботаника, а радио. В 1949 году тут заработал радиоцентр — по слухам, некоторые мачты для него привезли трофеями из Германии. В 1998 году мэрия, «Красноярский краевой радиотелевизионный передающий центр» и ЗАО ПСК «Союз» договорились, что поле перенесут в Минино, а участок в 175 га отдадут под жилье. Позднее выяснилось, что в Минино эти антенны размещать нельзя, но строительство домов все равно началось. В итоге вышки на месте, и почти вплотную к ним выросли несколько кварталов.

Посмотрим на рынок недвижимости. Неплохую однокомнатную 32 м² в кирпичной пятиэтажке на Попова можно купить за 1,65 млн рублей. Двухкомнатную 59 м² на Ботаническом бульваре, в новостройке из кирпича, продают за 2,9 млн. А за 71-метровую трешку в почти новой панельке на Лиственной улице просят уже 3,65 млн. Есть квартиры и подороже. Так, двухуровневую 5-комнатную 184 м² с незатейливой отделкой в кирпичном доме на Фруктовой продают аж за 8,9 млн рублей.

О плюсах и минусах района между Транссибом и передатчиками нам рассказала местная жительница Светлана:

«Ботанический я открыла для себя в 2006 году, а до переезда и не подозревала, что за кольцом на Тотмина есть целый микрорайон, — призналась она. — Любви с первого взгляда не случилось. В первую очередь потому, что с рождения я жила в Академгородке. На новом месте очень не хватало леса. Но со временем я присмотрелась и очень полюбила свой район. Первое, что меня подкупило и продолжает радовать, — простор и при этом какая-то размеренность жизни. Если проводить параллель с человеческим возрастом, то Ботанический — хоть и довольно молодой микрорайон, но уже не шумный, эмоциональный и стремительно растущий подросток, а эдакий сформировавшийся человек среднего возраста, семейный и благополучный».

«Здесь нет высотных „человейников“, построенных „окно в окно“, с узкими проездами, нет шума и суеты и очень много места для прогулок, — радуется Светлана. — Район хорош для молодых семей, настоящее раздолье для детей всех возрастов: есть лесок, бульвар, аллеи, небольшой яблоневый сад, многочисленные дворы с детскими городками. Подростков и активных взрослых привлекает площадка с футбольным полем, тренажерами и экстрим-парком. Там они не просто сидят „носом в телефонах“, а используют ее по прямому назначению. Недавно я наблюдала, как компания детей лет 10-13 играла там в казаки-разбойники, совсем как в моем детстве».

«Расположение подходит для автомобилистов, — считает наша собеседница. — В сторону центра или правого берега можно ехать через улицы Тотмина-Высотная или Калинина, а для поездок в район Взлетки-Северного мы чаще используем Северное шоссе. Тем, кто не имеет машины, приходится сложнее, особенно в связи с недавней отменой маршрутов. К тому же в последнее время на выезде стали собираться утренние пробки, которые усиливаются с началом учебного года. Зато рядом станция Бугач. Какие-то 5-15 минут — и безо всяких пробок вы в Северном или на ж/д вокзале. Возможно, когда-нибудь власти реализуют обещанную программу с кольцевой электричкой, и можно будет совсем отказаться от машины».

«Одним из главных минусов на протяжении уже многих лет считается антенное поле. Информация о его вреде противоречивая, хотя несколько лет назад Роспотребнадзор проводил проверку и не обнаружил неблагоприятного воздействия. Рассказывают, что раньше вообще на этом поле местные жители летом загорали и жарили шашлыки. Но все равно как-то неспокойно, — сетует Светлана. — А еще здесь ветрено. Почти всегда. Иногда это легкий ветерок, иногда — неугомонный ветрище. Но это можно отнести и к положительным моментам: летом освежает, а зимой — раздувает дым и копоть от печного отопления поселка ГЭС».

По мнению Светланы, Ботанический отдаленно напоминает ее родной Академгородок: расположен так же изолированно, но есть все необходимое для жизни, он небольшой по площади, и многие жители знакомы друг с другом.

Хотите посмотреть, как живется в Академе? Читайте наш фоторепортаж оттуда. А о жизни в новостройках расскажут репортажи из «Орбиты», с «Мясокомбината» или из Покровского.

Интернет-газета Newslab.ru