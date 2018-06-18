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Аллеи яблонь и лес антенн: откровения из красноярского Ботанического

Аллеи яблонь и лес антенн: откровения из красноярского Ботанического

Интернет-газета Newslab.ru
18.06.2018
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Ботанический считается молодым районом, хотя одноименная улица появилась тут еще в 1954 году. Позже к ней добавились Фруктовая, Лиственная, Пихтовая, Калиновая, Осиновая улицы, Ромашковый и Клеверный переулки — целый гербарий. Гостей района встречает памятник исследователю местной флоры Леониду Черепнину, а в глубине разбит сквер имени другого биолога — первого директора «Столбов» Александра Яворского. Когда-то неподалеку располагалось учебно-опытное хозяйство «Бугач», а по берегам ручья ученые-ботаники собирали образцы растений.

На въезде карта района из будущего или чьих-то фантазий: значительная часть этих кварталов еще не построена, на их месте высятся антенны. Слева — торгово-офисный центр «Острог» с недостроенной башней, ставшей одним из символов Ботанического.

Но облик района определила не ботаника, а радио. В 1949 году тут заработал радиоцентр — по слухам, некоторые мачты для него привезли трофеями из Германии. В 1998 году мэрия, «Красноярский краевой радиотелевизионный передающий центр» и ЗАО ПСК «Союз» договорились, что поле перенесут в Минино, а участок в 175 га отдадут под жилье. Позднее выяснилось, что в Минино эти антенны размещать нельзя, но строительство домов все равно началось. В итоге вышки на месте, и почти вплотную к ним выросли несколько кварталов.

Посмотрим на рынок недвижимости. Неплохую однокомнатную 32 м² в кирпичной пятиэтажке на Попова можно купить за 1,65 млн рублей. Двухкомнатную 59 м² на Ботаническом бульваре, в новостройке из кирпича, продают за 2,9 млн. А за 71-метровую трешку в почти новой панельке на Лиственной улице просят уже 3,65 млн. Есть квартиры и подороже. Так, двухуровневую 5-комнатную 184 м² с незатейливой отделкой в кирпичном доме на Фруктовой продают аж за 8,9 млн рублей.

О плюсах и минусах района между Транссибом и передатчиками нам рассказала местная жительница Светлана:

«Ботанический я открыла для себя в 2006 году, а до переезда и не подозревала, что за кольцом на Тотмина есть целый микрорайон, — призналась она. — Любви с первого взгляда не случилось. В первую очередь потому, что с рождения я жила в Академгородке. На новом месте очень не хватало леса. Но со временем я присмотрелась и очень полюбила свой район. Первое, что меня подкупило и продолжает радовать, — простор и при этом какая-то размеренность жизни. Если проводить параллель с человеческим возрастом, то Ботанический — хоть и довольно молодой микрорайон, но уже не шумный, эмоциональный и стремительно растущий подросток, а эдакий сформировавшийся человек среднего возраста, семейный и благополучный».

Уродливый гаражный массив на въезде заботливо прикрыли декоративной стеной с надписью «Жилой район „Ботанический“».
Памятник известному сибирскому ботанику Черепнину на бензоколонке вызывает диссонанс (открыт в 2002 году).
Ботанический — настоящая окраина Красноярска. Дальше него в этом направлении только поселок Таймыр, дачи да бескрайние сибирские леса. Но речь сегодня не о них.
А вот об этом. С высоты 16 этажа летом Ботанический выглядит довольно симпатично.
На этом фото почти все виды районной недвижимости: из-за угла выглядывает старый частный сектор (поселок ГЭС), красуются кирпичные дома из 1970-1980-х и панельки нынешних лет.
Шестиэтажки с цветными крышами — пожалуй, самые привлекательные дома в районе. На заднем фоне 16-этажная высотка-стена — последнее на сегодняшний день «приобретение» Ботанического.
А эта пятиэтажка с часами на Ботанической, 1е, — один из самых необычных домов в районе. Часы, кстати, идут, но прилично отстают.
Несмотря на новые высотки, в районе все еще очень просторно. Есть куда вдвое уплотнить застройку.

«Здесь нет высотных „человейников“, построенных „окно в окно“, с узкими проездами, нет шума и суеты и очень много места для прогулок, — радуется Светлана. — Район хорош для молодых семей, настоящее раздолье для детей всех возрастов: есть лесок, бульвар, аллеи, небольшой яблоневый сад, многочисленные дворы с детскими городками. Подростков и активных взрослых привлекает площадка с футбольным полем, тренажерами и экстрим-парком. Там они не просто сидят „носом в телефонах“, а используют ее по прямому назначению. Недавно я наблюдала, как компания детей лет 10-13 играла там в казаки-разбойники, совсем как в моем детстве».

А еще тут очень зелено. Например, это безымянный сквер на улице 2-й Ботанической.
Так выглядит пешеходная аллея вдоль улицы Фруктовой.
Это тоже Фруктовая. В этом сквере есть не только асфальт и неудобные скамейки из поддонов...
...Тут вам и уличные тренажеры, и площадка для футбола и баскетбола, и даже экстрим-парк устроили.
А это дикое поле со ржавыми воротами футболисты просят не благоустраивать. Оно им и таким нравится.
Отличительная особенность района — украшение общественных мест камнями. Здесь они ограждают территорию с лавочками при магазине.
А тут — указывают границу между сквером Яворского и антенным полем. Под зеленым саркофагом, кстати, не радиоактивный реактор, а фонтан-шар. Если знаете, когда он перестал работать, пишите в комментариях.
«Ботанический» детский сад № 96 занимает целых 2 здания. Вот это старое и уютное с метлами в ряд.
И вот то новое, с поднятыми парусами, выглядывающее из-за высотки.

«Расположение подходит для автомобилистов, — считает наша собеседница. — В сторону центра или правого берега можно ехать через улицы Тотмина-Высотная или Калинина, а для поездок в район Взлетки-Северного мы чаще используем Северное шоссе. Тем, кто не имеет машины, приходится сложнее, особенно в связи с недавней отменой маршрутов. К тому же в последнее время на выезде стали собираться утренние пробки, которые усиливаются с началом учебного года. Зато рядом станция Бугач. Какие-то 5-15 минут — и безо всяких пробок вы в Северном или на ж/д вокзале. Возможно, когда-нибудь власти реализуют обещанную программу с кольцевой электричкой, и можно будет совсем отказаться от машины».

Есть тут и большая школа, построенная в 1963 году. Парковка около нее — место продажи дров и угля для обитателей окрестного частного сектора.
В этом дворе на Ботаническом бульваре, 20, пытались сделать подземный паркинг, но он остается недостроенным. И будет ли завершен — неизвестно. Тут сейчас не до паркинга: у строителей проблемы, жильцы соседней новостройки едва не пополнили ряды обманутых дольщиков.
Сетевых гастрономов в Ботаническом мы не нашли. Но не переживайте, купить поесть можно, например, в магазине «Гурме» в этом чудном здании с балкончиком на Ботанической, 18/1.
С общественным транспортом в районе пока не совсем плохо. Тут проходят четыре автобусных маршрута. Но еще недавно их было пять. На днях городские власти отменили № 34.
Один из самых быстрых и дешевых способов выбраться из Ботанического — городская электричка. Благо до станции Бугач рукой подать даже из самого дальнего уголка района.
Если единственный обустроенный выезд из района, улица Попова, встала в пробку, можно попробовать через дачи, вдоль антенного поля, по буеракам добраться до Ветлужанки и дальше.
Портит благолепный ландшафт общежитие на 2-й Ботанической, 1а. При нем почта, три гаража, магазин «Лигион» (sic), где круглосуточно продавали хлеб. За ним — огромная куча мусора, про которую новости сообщали еще год назад — она и поныне там.

«Одним из главных минусов на протяжении уже многих лет считается антенное поле. Информация о его вреде противоречивая, хотя несколько лет назад Роспотребнадзор проводил проверку и не обнаружил неблагоприятного воздействия. Рассказывают, что раньше вообще на этом поле местные жители летом загорали и жарили шашлыки. Но все равно как-то неспокойно, — сетует Светлана. — А еще здесь ветрено. Почти всегда. Иногда это легкий ветерок, иногда — неугомонный ветрище. Но это можно отнести и к положительным моментам: летом освежает, а зимой — раздувает дым и копоть от печного отопления поселка ГЭС».

С двух краев Ботанический окружен частным сектором — это поселок ГЭС с одной стороны и дома по 2–4-й Ботаническим улицам с другой.
Посмотрите, какая тут встречается благодать!
Хотя некоторые улицы выглядят весьма апокалиптично.
И добыть воды можно только на колонке в соседнем переулке.
Даже заведя под окнами кладбище автохлама, местные сажают в палисаднике цветущий куст и украшают дом оленем.
А вот и то самое антенное поле — причина тревог местных жителей и потенциальных покупателей жилья. В 2014 году Роспотребнадзор заявлял, что мощность передатчиков сократилась в 10 раз и вреда от них нет. Остается только верить.
В остальном тут просто идиллия. Переедете в Ботанический?

По мнению Светланы, Ботанический отдаленно напоминает ее родной Академгородок: расположен так же изолированно, но есть все необходимое для жизни, он небольшой по площади, и многие жители знакомы друг с другом.

Хотите посмотреть, как живется в Академе? Читайте наш фоторепортаж оттуда. А о жизни в новостройках расскажут репортажи из «Орбиты», с «Мясокомбината» или из Покровского.

Интернет-газета Newslab.ru

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