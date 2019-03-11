«Не надо стесняться!»: пытаемся найти 10 отличий между Красноярском и Гонконгом (и не находим)

Красноярск стремительно преображается. «Современный», «столичный», «центр мира» — говорят теперь о нём. Мы решили проверить, есть ли что-то общее у столицы края и... Гонконга — ведущего финансового центра Азии (да что там — всего мира). Погодите смеяться — они очень похожи!

Последние месяцы Красноярск только и делает, что перенимает всякие «столичные фишки». Развивает мировые бренды, по передовым образцам организует выделенные полосы. Если верить мэру, в городе как минимум два парка круче московского «Зарядья». Появились деревья «как в Сингапуре», снова заговорили о строительстве Центра международной торговли. Дорожная техника и вовсе вышла на космический уровень.

Кого благодарить — известно: международные соревнования, федеральные и спонсорские деньги. Мы уже сравнивали краевой центр со столицами крупных спортивных мероприятий — Сочи и Казанью.

Хватит стесняться и строить серьёзные лица! Возьмем повыше и сравним Красноярск (1 млн человек) с одним из самых развитых городов мира — Гонконгом (почти 7,5 млн человек). Пускай разнятся масштаб, бюджет и климат. Посмотрите, сколько общего: вода, острова, горы! Давайте взглянем, есть ли сходства в архитектуре.

Сравним городскую среду. Правда ли столица края «из серого каменно-бетонного мрака превращается в благоустроенный мегаполис», как пишут восторженные комментаторы в инстаграме градоначальника?

А как насчет светящихся деревьев и мытья улиц шампунем? Нравится вам такое или нет? В любом случае, Красноярск в этом не одинок.

Кажется, у Красноярска с Гонконгом и правда много общего. Что же выходит, нам осталось лишь чуть-чуть поднажать?

Похоже, красноярцам всё же есть над чем поработать. И, кстати, примечательно, что почти всё хорошее из «общего» списка, появилось в краевом центре лишь за последние годы предуниверсиадных вливаний. За исключением, конечно, красочно оформленных дворов из шин и палок — они были, есть и будут всегда.

Продолжат ли космические корабли так же бороздить просторы красноярской вселенной и после Всемирных игр — скоро увидим!

С урбанистическим приветом, интернет-газета Newslab

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