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«Не надо стесняться!»: пытаемся найти 10 отличий между Красноярском и Гонконгом (и не находим)

«Не надо стесняться!»: пытаемся найти 10 отличий между Красноярском и Гонконгом (и не находим)

11.03.2019
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Красноярск vs Гонконг — поймете, где проходит грань?

Последние месяцы Красноярск только и делает, что перенимает всякие «столичные фишки». Развивает мировые бренды, по передовым образцам организует выделенные полосы. Если верить мэру, в городе как минимум два парка круче московского «Зарядья». Появились деревья «как в Сингапуре», снова заговорили о строительстве Центра международной торговли. Дорожная техника и вовсе вышла на космический уровень.

Кого благодарить — известно: международные соревнования, федеральные и спонсорские деньги. Мы уже сравнивали краевой центр со столицами крупных спортивных мероприятий — Сочи и Казанью.

Хватит стесняться и строить серьёзные лица! Возьмем повыше и сравним Красноярск (1 млн человек) с одним из самых развитых городов мира — Гонконгом (почти 7,5 млн человек). Пускай разнятся масштаб, бюджет и климат. Посмотрите, сколько общего: вода, острова, горы! Давайте взглянем, есть ли сходства в архитектуре.

Красноярские строители с удовольствием осваивают берега. Ещё и досыпают земли, чтобы высоток на «первую линию» вошло больше и квартиры ушли подороже.
Для Гонконга высотки на берегу, в том числе насыпном, — обычное дело. Правда, засыпают море не от жадности, а из-за нехватки земли под новое строительство.
Спальные районы Красноярска регулярно пополняются многоэтажками экономкласса с гостинками, однушками и студиями.
Многие районы Гонконга отличаются крайне плотной застройкой и маленькими квартирами. Зачастую жилище целой семьи не дотягивает до 15 кв. м, а малообеспеченные живут в «коробках» по 1,5–2 метра. Для наших строителей этот «идеал» пока недостижим, но иногда кажется, что пример с восточных коллег они всё-таки берут.
У нас те, кто может себе позволить, — переезжают в зелёные районы подальше от «муравейников». Дома там тоже у воды, но ниже и просторнее.
Это нормально, видимо, везде так!
В дни Всемирных игр красноярские здания заиграли новыми огнями и красками. Не беда, что подсветку новостройки у Платинум Арены вскоре демонтируют. Главное, всё остальное обещают оставить. И даже включать режим «шоу» по выходным. Мировой уровень как-никак!
И тут совпадает! Световое шоу — визитная карточка Гонконга, где каждый день на протяжении 15 минут синхронно сияют несколько десятков небоскрёбов.

Сравним городскую среду. Правда ли столица края «из серого каменно-бетонного мрака превращается в благоустроенный мегаполис», как пишут восторженные комментаторы в инстаграме градоначальника?

В Красноярске, как и в Гонконге, любят трамваи в стиле ретро. Про новый скоростной электротранспорт жители столицы края слышат уже давно, но до сих пор его не видели.
Гонконгский двухэтажный трамвай — один символов города. Правда, есть нюанс. Несмотря на свой классический облик, сами трамваи вовсе не старые, а либо модернизированные, либо совсем новые.
Ещё красноярцы любят хайкинг — пешие прогулки по подготовленным природным тропам с местами для отдыха и захватывающими панорамными видами.
Между прочим, красноярский хайкинг родом из Гонконга. Именно там создатель проекта вдохновился идеями пешего туризма. На зелёных холмах Гонконга проложены сотни километров троп разной степени благоустроенности. И активный отдых на природе дико популярен.
Не хайкингом единым оздоровляются красноярцы. Уличный спорт у нас тоже в почёте: турник в каждый двор, спортплощадки при школах, уличные тренажёры тут и там.
Большому городу положено заботиться о здоровье горожан. Гонконг не отстаёт!

А как насчет светящихся деревьев и мытья улиц шампунем? Нравится вам такое или нет? В любом случае, Красноярск в этом не одинок.

В Красноярске появляется всё больше уличных арт-объектов, странных скульптур и светящихся деревьев. Некоторые горожане ворчат, что всё это — просто деньги на ветер.
Напрасно! В настоящем мегаполисе найдётся место и светящимся тюльпанам, и прочим инсталляциям, перформансам, хеппенингам.
Удивились, когда улицы начали усиленно чистить и мыть, местами даже с шампунем? Пусть только в центре и к праздникам...
Фото: Олег Ровда/facebook.com/oleg.rovda
Не удивляться надо, а радоваться! Хоть немного, да приобщились к мировой практике.

Кажется, у Красноярска с Гонконгом и правда много общего. Что же выходит, нам осталось лишь чуть-чуть поднажать?

Метро — давний красноярский «пунктик». Нет метро — нет мегаполиса, принято считать у нас. Около трёх лет назад красноярская подземка выглядела так. И хотя на уровне поручений произошли некоторые подвижки, вряд ли картина под землёй сильно изменилась за прошедшие годы.
Вот такой она точно не стала.
Речной трамвайчик — ещё одна красноярская притча во языцех. О нём всё время говорят, обещают, вот-вот собираются запустить. Небольшие кораблики и теплоходы из 1960-х катают по Енисею экскурсионные группы. Но на роль регулярного общественного транспорта эти развлечения не тянут.
«Звёздные паромы», средний возраст которых — 55 лет, курсируют по бухте Виктория регулярно и чётко. Они ловко встроены в сеть общественного транспорта Гонконга, которая, кстати, считается одной из лучших в мире. Помимо них, существует множество других водных маршрутов с современными судами, удобным расписанием и возможностью заплатить единой транспортной картой.
Канатная дорога через Енисей и вовсе стала чем-то из области фантастики. О проекте то вспоминают, то от него отказываются, то снова откапывают. Судя по разговорам, дальше которых дело так и не зашло, канатка могла бы соединить Студенческий с Бобровым логом. То есть прошла бы где-нибудь здесь.
А пока мы тут мечтаем — там уже сделали. Часть популярнейшей канатной дороги Нгонг Пинг проходит над заливом. Туристы выстраиваются в огромные очереди и трепетно вздыхают, когда кабинка выплывает в надводное пространство.

Похоже, красноярцам всё же есть над чем поработать. И, кстати, примечательно, что почти всё хорошее из «общего» списка, появилось в краевом центре лишь за последние годы предуниверсиадных вливаний. За исключением, конечно, красочно оформленных дворов из шин и палок — они были, есть и будут всегда.

Скажите честно, стесняетесь «деревенского» благоустройства из шин?
Не стоит. Оказывается, и в крупнейших городах мира такое практикуют.

Продолжат ли космические корабли так же бороздить просторы красноярской вселенной и после Всемирных игр — скоро увидим!

С урбанистическим приветом, интернет-газета Newslab

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