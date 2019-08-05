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«Видела на балконе голых ухажёров соседки»: ужасы «Гремячего Лога»

«Видела на балконе голых ухажёров соседки»: ужасы «Гремячего Лога»

05.08.2019
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Герой нашего рассказа — жилой дом «Гремячий Лог» на Киренского, 2И

Звучное имя дом на Киренского, 2И, получил в честь Гремячего ключа — небольшого ручья, бегущего с соседних сопок в Енисей. А тот, говорят, назван по собиравшейся здесь лекарственной травке — «гремячке», или пустырнику шерстистому. Лет 120 назад вдоль ключа располагались дачи обеспеченных красноярцев, купцов и промышленников. Тут, прямо под окнами «Лога», и сейчас есть небольшое СНТ. Дачи, конечно, уже не те. Тем не менее цены на них перевалили за миллион рублей. Да и сам дом-гигант из-за его расположения часто называют «элитным».

Посмотрим на «элитные» цены. По меркам Студенческого и Академгородка они средние. По меркам Красноярска в целом — выше среднего. Однокомнатную 32 м² на 8-м этаже продают за 2 млн 140 тыс. руб. Двушку 57 м² со встроенной мебелью и техникой можно купить за 4 млн 200 тыс. Трехкомнатная на 2-м этаже, 76 м² с мебелью, обойдется в 5,2 млн.

Чтобы стать обладателем четырехкомнатной квартиры — меблированного жилища площадью 90 м² с панорамным видом на лес — придется раскошелиться на 5,85 млн. Парковочное место, без которого автомобилистам тут никак, продается за 600 тыс. руб. Арендовать стойло для железного коня можно за 4000 рублей в месяц.

Несколько лет этот дом был рекордсменом по количеству квартир в Красноярске. В нем их 1064. В этом году его превзошел другой продукт «Красстроя» — первый дом в Тихих Зорях, там 1140 квартир.
Дом-гигант построен в форме буквы «П» с небольшой загогулинкой (наверное, чтобы больше вошло). Во дворе — детская площадка и много-много машин. Деревьев же во дворе мало. Зачем? Их полно вокруг!
На детской площадке под крышей веранды стоит наполненный книгами шкаф. Кажется, это первый красноярский двор с собственным книжным шкафом, который мы видели, снимая фоторепортажи для вас.
Чтобы не обходить дом кругом, в середине предусмотрели вот такой пешеходно-автомобильный тоннель. Он изогнутый, крутой, там всегда дует ветер и очень сколько зимой.
С инфраструктурой для жильцов тут все хорошо. Есть гастрономы, аптека, стоматология, пивная, кондитерская, spa, частный детсад, мини-отель и даже институт исследования пожарной безопасности.
Есть около дома и остановка общественного транспорта. Здесь проходит 4 автобусных маршрута.

Мы поговорили с Марией — бывшей жительницей «Гремячего Лога». Она жила в нем недолго, всего полгода. Но впечатлений хватило на всю жизнь:

«Есть хорошие моменты, само собой. Лес рядом, воздух чище центра и других „спальников“, магазинов и услуг полным-полно — от кондитерской до бара, от супермаркета до парикмахерской. Но все-таки жить в таком „человейнике“ — сомнительное удовольствие. Во-первых, парковок на сотни квартир не хватает. Есть подземка за несусветные деньги, немного места во дворе и с внешней стороны дома, парковка через дорогу, на другой стороне ул. Киренского. До нее нужно тащиться в гору. И там любят стоять те, кто приехал в кафе, детскую больницу или перинатальный центр.

А еще в колодец на парковке сливали ароматные септики. Дурман стоял такой, что глаза резало. А зимой колодец с нечистотами парил. Помню, там заглохла машина и я каждый день наблюдала, как из-за пара на ней рос каскад сосулек мутно-желтого цвета гнили».

Главное и, возможно, единственное преимущество дома — лес вокруг.
Он начинается сразу за территорией дома.
По лесу проложено много тропинок для прогулок, это очень нравится местным.
Один из главных минусов «Гремячего Лога» — очень неровный участок, на котором стоит дом. Тут везде подъемы и спуски.
Потому в холодные месяцы самая ценная вещь во всем жилом комплексе — это песок для подсыпки дорог.
Без него даже до остановки трудно дойти, не говоря уже о том, чтобы выехать из двора на машине.

«Во-вторых, тут ветрено и скользко, — сетует Мария. — В „Гремячем Логу“ всегда дует — во дворе, в арке по пути на остановку, со всех сторон. Дороги и тротуары, когда я жила, особо не подсыпали, поэтому и падать приходилось. В-третьих, тут, пожалуй, лучшая слышимость из всех квартир, где я жила. Я знала все об интимной жизни соседки, а если учесть, что между нашими балконами почему-то не было перегородки (только низкая металлическая оградка), то я, случайно выглянув из окна кухоньки, еще и видела курящих голышом ухажеров на нашем балконе. Запомнить в лицо соседей, кстати, тоже сложно — много маленьких квартир сдают студентам, поэтому лица постоянно меняются».

Жалобы на шум часто раздаются и в чате жильцов «Лога». Где-то воет собака, где-то ругаются супруги, а двор-полуколодец усиливает все звуки с детской площадки: «Уважаемые родители. Объясните, почему ваши дети носятся по улице после 22:00 и орут как недорезанные? Сейчас жарко, думаю, у многих открыты окна, и это совсем не приносит удовольствия и чувства отдыха», — возмущается кто-то из жителей в мессенджере. Нередко к прочему шуму присоединяются звуки ремонта, блуждающего из квартиры в квартиру. Ведь их тут больше тысячи!

Другая проблема — типичная для многих дворов Красноярска — жесткая нехватка парковочных мест.
Тут эта проблема стоит особенно остро. Машины в «Гремячем Логу» есть везде, где только можно.
Имеющаяся теплая парковка ситуацию не особо спасает — купить дорогие метры для машины может позволить себе не каждый. Да и мест в ней все равно на всех не хватит.
Прямо во дворе на грязном пустыре устроили платную парковку. Всем ли нравится смотреть на нее из окон, выходящих на лес?
Те, кто приезжает в «Гремячий Лог» поздно вечером, знают, что искать паркоместо во дворе бессмысленно. Они оставляют машины на парковке для посетителей детской краевой больницы, которая располагается по соседству.
Но вы все равно переезжайте в «Гремячий Лог». Летом тут дышится легче.

«В-четвертых, — говорит бывшая жительница „Гремячего Лога“, — планировки квартир жутко неудобные. Какие-то бесформенные, угловатые, ванная комната большая, комната — маленькая, прихожая узкая. По-моему, „Гремячка“ — это зачатки того коммунального ада, который позже во всей красе развернулся в „Орбите“ (к сожалению, мне там тоже довелось пожить). Не представляю, как здесь можно жить долгие годы, а не короткий отрезок жизни. Уж лучше купить гнездо в старенькой панельке Академа, чем здесь», — заключает Мария.

Шум, теснота в проездах, ветер — пустырник и правда не помешал бы. Но, выйдя из двора, на опушку леса, можно забыть обо всех минусах. Хотя бы ненадолго. Тем более что «Гремячий Лог» уже и не рекордсмен Красноярска по числу квартир. Например, в новом доме Тихих Зорь от того же «Красстроя» — 1140 квартир. Посмотрите, как живется там, или в кучном Покровском, или в романтическом Ботаническом.

Интернет-газета Newslab.ru

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