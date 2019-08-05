«Видела на балконе голых ухажёров соседки»: ужасы «Гремячего Лога»

Огромная многоэтажка появилась в зеленом овраге между Студенческим и Академгородком в 2007 году. Она стала рекордсменом по числу квартир в Красноярске — их тут почти 1100 в десяти подъездах. Застройщик — «Красстрой» — уже тогда, 12 лет назад, любил большие цифры. Мы прогулялись вокруг дома и пообщались с бывшей местной жительницей, чтобы узнать, каково жить среди леса и тысячи соседей.

Звучное имя дом на Киренского, 2И, получил в честь Гремячего ключа — небольшого ручья, бегущего с соседних сопок в Енисей. А тот, говорят, назван по собиравшейся здесь лекарственной травке — «гремячке», или пустырнику шерстистому. Лет 120 назад вдоль ключа располагались дачи обеспеченных красноярцев, купцов и промышленников. Тут, прямо под окнами «Лога», и сейчас есть небольшое СНТ. Дачи, конечно, уже не те. Тем не менее цены на них перевалили за миллион рублей. Да и сам дом-гигант из-за его расположения часто называют «элитным».

Посмотрим на «элитные» цены. По меркам Студенческого и Академгородка они средние. По меркам Красноярска в целом — выше среднего. Однокомнатную 32 м² на 8-м этаже продают за 2 млн 140 тыс. руб. Двушку 57 м² со встроенной мебелью и техникой можно купить за 4 млн 200 тыс. Трехкомнатная на 2-м этаже, 76 м² с мебелью, обойдется в 5,2 млн.

Чтобы стать обладателем четырехкомнатной квартиры — меблированного жилища площадью 90 м² с панорамным видом на лес — придется раскошелиться на 5,85 млн. Парковочное место, без которого автомобилистам тут никак, продается за 600 тыс. руб. Арендовать стойло для железного коня можно за 4000 рублей в месяц.

Мы поговорили с Марией — бывшей жительницей «Гремячего Лога». Она жила в нем недолго, всего полгода. Но впечатлений хватило на всю жизнь:

«Есть хорошие моменты, само собой. Лес рядом, воздух чище центра и других „спальников“, магазинов и услуг полным-полно — от кондитерской до бара, от супермаркета до парикмахерской. Но все-таки жить в таком „человейнике“ — сомнительное удовольствие. Во-первых, парковок на сотни квартир не хватает. Есть подземка за несусветные деньги, немного места во дворе и с внешней стороны дома, парковка через дорогу, на другой стороне ул. Киренского. До нее нужно тащиться в гору. И там любят стоять те, кто приехал в кафе, детскую больницу или перинатальный центр. А еще в колодец на парковке сливали ароматные септики. Дурман стоял такой, что глаза резало. А зимой колодец с нечистотами парил. Помню, там заглохла машина и я каждый день наблюдала, как из-за пара на ней рос каскад сосулек мутно-желтого цвета гнили».

«Во-вторых, тут ветрено и скользко, — сетует Мария. — В „Гремячем Логу“ всегда дует — во дворе, в арке по пути на остановку, со всех сторон. Дороги и тротуары, когда я жила, особо не подсыпали, поэтому и падать приходилось. В-третьих, тут, пожалуй, лучшая слышимость из всех квартир, где я жила. Я знала все об интимной жизни соседки, а если учесть, что между нашими балконами почему-то не было перегородки (только низкая металлическая оградка), то я, случайно выглянув из окна кухоньки, еще и видела курящих голышом ухажеров на нашем балконе. Запомнить в лицо соседей, кстати, тоже сложно — много маленьких квартир сдают студентам, поэтому лица постоянно меняются».

Жалобы на шум часто раздаются и в чате жильцов «Лога». Где-то воет собака, где-то ругаются супруги, а двор-полуколодец усиливает все звуки с детской площадки: «Уважаемые родители. Объясните, почему ваши дети носятся по улице после 22:00 и орут как недорезанные? Сейчас жарко, думаю, у многих открыты окна, и это совсем не приносит удовольствия и чувства отдыха», — возмущается кто-то из жителей в мессенджере. Нередко к прочему шуму присоединяются звуки ремонта, блуждающего из квартиры в квартиру. Ведь их тут больше тысячи!

«В-четвертых, — говорит бывшая жительница „Гремячего Лога“, — планировки квартир жутко неудобные. Какие-то бесформенные, угловатые, ванная комната большая, комната — маленькая, прихожая узкая. По-моему, „Гремячка“ — это зачатки того коммунального ада, который позже во всей красе развернулся в „Орбите“ (к сожалению, мне там тоже довелось пожить). Не представляю, как здесь можно жить долгие годы, а не короткий отрезок жизни. Уж лучше купить гнездо в старенькой панельке Академа, чем здесь», — заключает Мария.

Шум, теснота в проездах, ветер — пустырник и правда не помешал бы. Но, выйдя из двора, на опушку леса, можно забыть обо всех минусах. Хотя бы ненадолго. Тем более что «Гремячий Лог» уже и не рекордсмен Красноярска по числу квартир. Например, в новом доме Тихих Зорь от того же «Красстроя» — 1140 квартир. Посмотрите, как живется там, или в кучном Покровском, или в романтическом Ботаническом.

Интернет-газета Newslab.ru