Выйти сухим из воды: лучшие фото с «Горнолужника» в Красноярске

Зима в 2023 году никак не хочет уходить из Красноярска, то и дело возвращаясь снегопадами и резкими похолоданиями. Последним рубежом ее проводов в городе уже много лет подряд является шутливое соревнование горнолыжников, точнее — горнолУжников, так как в качестве места для катания в «Бобровом логу» им готовят грандиозную лужу. Newslab тоже побывал на этом празднике спорта и готов поделиться лучшими снимками.

Длина горнолужи, подготовленной в этом году в «Бобровом логу», составляла 26 метров. На старт вышло 74 участника в возрасте от 10 лет. Победителем становится тот, кто сможет выйти сухим из воды — проехать всю лужу от края до края.

Семь участников в этот раз покорили лужу:

№ 37 Герман Цебин (Геолог Дима, горные лыжи),

№ 52 Иван Дидоха (Приемный сын Вовы ветра, горные лыжи),

№ 56 Александр Диль (МЧС, горные лыжи),

№ 60 Николай Федоровых (Русский парень, горные лыжи),

№ 63 Борис Роликов (Джин, горные лыжи),

№ 70 Дмитрий Миханошин (Белка — собака космонавт, сноуборд),

№ 72 Евгений Ярыгин (Летящий над облаками, горные лыжи).

Победу в номинации «Сухим из воды» и главный приз — сезонный ски-пасс, судьи единогласно отдали Дмитрию Миханошину — единственному сноубордисту, который смог покорить лужу и пролететь через нее, даже не намочив ботинки.

Традиционно жюри оценивало участников соревнований по нескольким номинациям. Так, приз в номинации «Мини-бикини» забрала Дарья Молибогова в образе Уэнсдей (№ 30), изящно спустившаяся по трассе на одной лыже, чем и удивила всех членов жюри.

«Робот Вовчик» Егор Киселев (№ 44) знает толк в настоящих брызгах, а, возможно, даже и умеет ими управлять — жюри накрыла убедительная волна горнолужного цунами. Итогом стала победа в номинации за «Лучшие брызги».

Горнолужных трюков в этот раз было тоже достаточно много — победителя выбирали из пяти претендентов. В итоге «Лучший горнолужный трюк», по мнению жюри, продемонстрировал Никита Музыченко (№ 40) в образе строителя, исполнив самое «чистое» сальто.

«Самый эффектный спуск» продемонстрировал Евгений Ярыгин (№ 72) — это было настоящее шоу «Летящий над облаками», проработанное до мелочей, дополненное атмосферным саундреком и мастерским проходом лужи. Ему достался специальный приз от авиакомпании NordStar — сертификат на бесплатный полет по любому прямому регулярному направлению «туда-обратно» на 1 персону.

«Приз зрительских симпатий» завоевал Андрей Герасимов в костюме пожарного (№ 17). Судя по самому большому количеству зрительских голосов, на соревнованиях его сопровождала многочисленная группа поддержки.

Лучшие костюмы выбирали долго, даже несмотря на то, что наградить нужно было не одного, а семь участников. Вот имена победителей в номинации «Самый оригинальный костюм»:

№ 10 Артем Почекутов («Легомен», очень реалистичный костюм, сделанный своими руками!);

№ 31 Иван Киселев («Пожиратель душ», впечатляющая маска и посох — все дело в деталях);

№ 41 Антон Шафранов («Похищение», актерское мастерство — добавляет образу красок однозначно!);

№ 45 Макар Готовкин («Чертова бабушка», бесспорно, один из самых харизматичных образов — отличная работа!);

№ 60 Николай Федоровых («Русский парень», соло на балалайке после преодоления лужи было ярким и запоминающимся);

№ 63 Борис Родиков («Джин», впечатляющий костюм, мельчайшая детализация: прическа, грим — вау!);

№ 73 Вадим Наумов («Погрузчик», исключительное исполнение — картонное машиностроение рулит!).

Специальные призы вручили:

№ 46 Илье Савосину — самый безбашенный горнолужник

№ 62 Кире Родиковой (еще одна Уэнсдей) — единственная девушка, которой удалось преодолеть 2/3 лужи — это рекорд на дальность среди девчонок.

Еще один приз, который не был объявлен на награждении, но репортажи в соцсетях расставили все по местам, ушел дуэту Александру Лехай (№ 6) «Безумный рецидивист» и Александру Замниусу (№ 7) «Охраннику безумного рецидивиста». Клетка из сноубордов и подъем безумного рецидивиста на старт удивили всех.

Как обычно, соревнования горнолужников стали веселым завершением зимнего спортивного сезона. Участники и гости получили массу удовольствия и отправляются продумывать идеи и готовить новые костюмы для следующего года. До новых встреч в луже!

