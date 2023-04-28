«Арктический турнир, самый северный»: как в Дудинке прошли международные состязания по керлингу

В Дудинке в седьмой раз прошел турнир по керлингу Nornickel Curling Cup 2023. Спортивный праздник стал уже весенней традицией для всех северян. На несколько дней в город приезжают не только настоящие звезды керлинга, но и другие известные спортсмены. Для жителей и гостей готовят красочные программы открытия и закрытия, проводят мастер-классы. Самые яркие моменты турнира-2023 смотрите в фоторепортаже Newslab.

Зрелищное открытие и мастер-классы от чемпионов

Уже в седьмой раз турнир по керлингу в Дудинке собирает настоящих звезд этого вида спорта: Анастасия Брызгалова, Александр Крушельницкий, Елизавета Трухина, Николай Лысаков и многие другие собрались, чтобы определить сильнейшую команду арктических состязаний.

Традиционно основным матчам предшествовали игры детские. За победу боролись шесть команд — две из Норильска, две из Дудинки, сборные Красноярска и Кузбасса. В результате победу одержала красноярская команда, обыгравшая Кузбасс. Третье место забрала команда «Таймыр 1».

Не менее долгожданным для жителей стала церемония открытия. Как и в прошлом году, ее постановщиком стал Илья Авербух. На льду выступали крутые танцевальные коллективы, фигуристы и акробаты. На коньки даже встала известная ведущая Алла Михеева. А центральным событием стало зажжение Огня турнира — символа честной спортивной борьбы, стремления к победе и дружбы между участниками.

Жителей Дудинки ждали мастер-классы от известных спортсменов — легендарный биатлонист Антон Шипулин, призер чемпионата мира Матвей Елисеев и олимпийский чемпион Александр Легков обучали азам биатлона и лыжных гонок.

«Я приезжаю сюда уже второй год подряд. Конечно, для небольшого города это довольно масштабное мероприятие. Открытие было грандиозным, хотя я, конечно, часто бывал на открытии спортивных состязаний, на шоу. Здесь с мастер-классами сегодня много именитых спортсменов. Вижу, как всё изменилось в Дудинке в лучшую сторону. Я вижу детей, снег, ратрак, лыжные гонки, биатлон — всё это развитие. „Норникель“ делает хорошее дело. Важно продолжать в том же духе. Участникам, ребятам в моем мастер-классе важно научиться работать с винтовками. Есть желание, есть результаты, важно зарядить их энергетикой, чтобы они уже шли дальше», — поделился Антон Шипулин.

«Доказать, что ты сильнее»

В течение нескольких дней команды состязались за звание победителя турнира. Для многих спортсменов игры выдались напряженными, но все отметили, что этот турнир очень важен для них, а организация и качество площадки позволяют раскрыть все силы.

«Мне здесь очень нравится, лед потрясающий. Всё организовано на высшем уровне. Для нас это очень большой опыт, за который мы благодарны и соперникам, и тренеру. Да, есть немного волнение, но так, чтобы трястись — такого нет», — поделилась керлингистка из Казахстана Мерей Тастемир.

«Игра получилась сложной и интересной. Много было хороших бросков. Мы немного расстроены проигрышу и тому, что не попали в финал, но рады, что удалось сыграть хороший матч: то мы выходили вперед, то соперники. Поэтому я не могу сказать, что совсем ничего не получилось в игре, игра была хорошая, мы многое показали», — рассказала перед игрой за бронзу керлингистка Анастасия Брызгалова.

Полуфинальные и финальные игры прошли 26 апреля. В борьбе за бронзу встретились команды «Россия 4» и «Россия 5», за «золото» сражались команды «Россия 3» и «Россия 2».



В результате розыгрышей места распределились следующим образом:

1 место — «Россия 2»: Алина Ковалёва и Алексей Тимофеев

2 место — «Россия 3»: Елизавета Трухина и Николай Лысаков

3 место — «Россия 5»: Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

Как отметил тренер сборной России по керлингу Василий Гудин, арктический кубок все эти годы остается очень важным для спортсменов.

«Сейчас турниров у нас стало поменьше, поэтому участие в таких соревнованиях очень важно для спортсменов. Это момент реализации того, что нарабатывается в тренировках. Здесь можно себя проявить именно в соревновательной среде. Это очень важный момент. И, конечно, престижно его выиграть — еще раз доказать, что ты сильнее», — сказал тренер.

«Спорт — в ДНК компании»

Безусловно, столь масштабный и сильный турнир не смог бы пройти без качественной поддержки. Организатором соревнований стала Федерация керлинга России при поддержке компании «Норникель».

В 2014 году в Дудинке ввели в эксплуатацию ледовую арену «Таймыр», а уже через два года здесь открылась своя школа керлинга. Сейчас здесь занимаются жители разных возрастов — от 11 до 62 лет. Команды Таймыра регулярно выезжают на соревнования и показывают хорошие результаты.

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«Поддержка спорта для нас — это один из приоритетов. Турнир по керлингу проходит на Таймыре уже в седьмой раз. Открытие прошло очень здорово, энергично, я получил большое удовольствие. Поддержка спорта в ДНК нашей компании. Например, сейчас также проходит матч за шахматную корону, в котором сражается представляющий Россию Ян Непомнящий, которого мы тоже поддерживаем», — отметил вице-президент «Норникеля» Владимир Жуков.

Помимо спортивной составляющей, турнир является важным мероприятием для всего города. Для многих соревнования стали уже визитной карточкой Дудинки. Инфраструктура города развивается с каждым годом — появляются новые гостиницы, точки общественного питания. Растет интерес и к местной культуре, что позволяет улучшать туристические объекты, музеи, разрабатывать новые маршруты. Так, в Дудинке при поддержке «Норникеля» открылся этнопарк «Таймыр-моу», где разместились чум, тотемные столбы и другие этнические атрибуты.

«Организация и проведение турнира были на высшем уровне, по-другому не бывает. Каждый раз организаторы стараются найти какую-то изюминку и чем-то удивить. Спасибо партнеру — компании „Норникель“, спасибо тем, кто занимался организацией. Я уверен, что еще больше ребят захотят заниматься керлингом после таких состязаний, а результаты будут идти не только на пользу спорту, но и на благо всей территории», — отметил глава Таймыра Евгений Вершинин.

Nornickel Curling Cup 2023 позволяет Дудинке расти и развиваться, а жители и гости города на несколько дней попадают в самую гущу спортивных событий. Проводить турнир стало уже традицией, а значит, в будущем событие подарит еще немало ярких моментов и эмоций.

Интернет-газета Newslab