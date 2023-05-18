«Всё больше зрителей и сильных соперников»: как прошел Весенний кубок по художественной гимнастике в Красноярске

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Весенний кубок — 2023» собрали в Красноярске 800 сильнейших спортсменок из 30 регионов страны. Newslab побывал на турнире и узнал у гимнасток, зрителей и организаторов, чем им запомнился этот спортивный праздник.

«Весенний кубок» давно стал одним из самых масштабных спортивных событий в России. Год от года он собирает всё больше участниц, их выступления становятся всё сильнее. Для гимнасток участие в этом турнире — десятом по счету — не только возможность показать себя и побороться за ценные призы, но и, что куда важнее, выполнить нормативы и выйти на новый уровень своей спортивной карьеры, получив КМС или мастера спорта.

«В Красноярск всегда очень приятно приезжать. Всё торжественно, красиво, организация на уровне: встречают и провожают. Мы планировали здесь сдать на 10 мастеров спорта, стать призерами в отдельных видах многоборья — и всё это удалось. Так что назад поедем очень довольными и счастливыми. В прошлом году, кстати, тоже уезжали на позитиве», — рассказывает Наталья Журавлева, тренер из Новосибирска.

В зале много не только спортсменов, но и их родителей, которые приехали поддержать своих чемпионов.

«Сегодня я здесь не только как мама, но и как тренер; моя дочь впервые участвовала в 30-секундном выступлении. Объединять эти две роли непросто, потому что тебе нужно одновременно уметь требовать со своего ребенка, не жалея его, иначе не добьешься результатов, и одновременно сохранить материнскую доброту, тепло, поддержку и любовь. Я стараюсь это совмещать, а вот удается или нет, посмотрим, — поделилась Елена Григорьева, мама юной спортсменки и тренер по художественной гимнастике, директор спортивного клуба «Грация» в Красноярске.

Последний прогон на ковре, снаряд в руке, тренер за спиной поддерживает, спортсменка похлопывает себя по ногам, расправляет спину. Тело напряжено и уже готово, взгляд уверенный. Гимнастка встает на носочки и грациозной походкой отправляется на ковер к судьям...

«Спорт требует к себе большого внимания, вложений, и спортсмены, безусловно, должны получать моральное и материальное вознаграждение за свой труд. Если посмотреть на девочек на ковре, которые сейчас выступают, у них вся жизнь — гимнастика. Чтобы так выйти и показаться в красивом купальнике, под красивую музыку, в большом зале, нужно тяжело трудиться. Я до сих пор просто не понимаю, как они это делают! Это где-то за гранью человеческих возможностей, и с каждым годом всё сложнее и сложнее. Но они это делают прямо сейчас на ковре. Наша же задача сделать чемпионат таким, чтобы гимнасткам было приятно приезжать, чтобы они были уверены, что их здесь ждут и им рады», — рассказала Наталья Агаханова, организатор чемпионата.

На автограф-сессиях со спортсменками полно девочек помладше — лет 6-13. Они стоят в очереди, чтобы получить заветный автограф, сфотографироваться, прикоснуться к кумиру. И в глазах у них столько восторга, энергии и запала!

«Сейчас я наконец-то могу выдохнуть! Я полностью отвыступала, — говорит, завершив свой номер Амина Хамидуллина из Иркутской области. — Весенний кубок всегда отличается своим масштабом — это яркий и красочный турнир. Я всегда приезжаю сюда и с большим удовольствием выступаю. С каждым годом всё больше зрителей, техники, появилось табло... Всё стало совсем по-взрослому, как на очень крупных соревнованиях».

София Сарченко, представительница Красноярского края, после награждения едва не подпрыгивала от счастья:

«Я очень рада, что у меня получилось занять третье место в финале, где выступала с лентой, потому что я этого не ожидала. Здесь собрались довольно сильные соперники, думала, что не получится их обойти, но всё удалось. Спасибо за большую поддержку, особенно моим девчонкам! Всё это просто а-а-а-а-а!».

Весенний турнир ежегодно поддерживает золотодобывающая компания «Полюс». В этом году традиционный подарок от компании — золотую подвеску, получила Алина Перфильева, член сборной России, чемпионка и призер многих престижных российских и международных соревнований.

«Это потрясающие соревнования! Пусть и не всё у меня сегодня получилось, но было очень классно выступать, — поделилась впечатлениями Алина Перфильева, представляющая Омскую область и Алтайский край. — Уже столько лет на таком высоком уровне проходят соревнования и сюда приезжают действительно сильные спортсменки, так что очень интересно бороться за звание чемпиона всероссийских соревнований. Очень здорово, что в Красноярске проходят такие соревнования. По всему городу баннеры, много спонсоров, классная атмосфера, огромный зал. Я очень хочу приехать сюда в следующем году!»

«За свою десятилетнюю историю турнир вырос из краевого до всероссийского уровня и стал местом притяжения самых ярких представителей художественной гимнастики. Наш подарок — это символ воли к победе, красоты и грации», — отметил Никита Смирнов, директор по работе с госорганами «Полюс Красноярска».

Завершился Весенний кубок гала-концертом. В этом году он был посвящен искусству. «Танец» Матиса, «Квадраты с кругами» Кандинского, «Спортсмены» Малевича, «Девочка на шаре» Пикассо, «Над городом» Шагала... Все эти картины предстают перед зрителями сначала на экране, а затем гимнастки повторяют их сюжет с помощью пластики тела.

«Много лет посещаю это мероприятие, и всегда это круто! Тут и борьба, и эмоции... Как зритель я очень доволен. А гала-концерт вообще невероятный, как и всегда. Только посмотрите на этих малышей, которые так стараются!», — поделился эмоциями красноярец Роман.

Также на соревнования и гала-концерт были приглашены почетные гости — члены сборной команды России Анна Страшко и Анна Соколова. Девушки рассказали про главные секреты успеха в этом спорте и поделились своим впечатлением от турнира.

«Самое главное в этом виде спорта — трудолюбие, желание, цель, мотивация и полная отдача. Когда ты отдаешь себя, не жалеешь, идешь к своей цели и не останавливаешь несмотря ни на что», — говорит Анна Страшко.

«Это очень классный турнир с возможностью выполнить КМС и мастера спорта, всегда яркие эмоции и люди. Шикарная организация и масштаб, прямо как на чемпионатах мира», — добавляет Анна Соколова.

Следующий Весенний кубок красноярцы и гости города смогут посетить только через год, и это событие обязательно стоит внести в календарь всем любителям ярких, красивых спортивных праздников.

Екатерина Арутюнян специально для Newslab,

фото предоставлены компанией «Полюс»