«Вы там что, с ума посходили?»: как я решила изменить свою жизнь и пошла ночью на красноярские «Столбы»

Пока одни ищут счастье и пытаются построить карьеру за рубежом, другие приезжают в Красноярск на учебу, бесповоротно влюбляются в его горы, леса, реки и обретают настоящий дом. Так случилось и с нашим корреспондентом Алёной Шишкиной, которая приехала в краевую столицу из Алтайского края. В этом году она решила перевернуть свою жизнь на 180 градусов и, чтобы проверить себя на прочность, отправилась в ночной поход на «Столбы» — как это было, читайте в материале Newslab.

Новая жизнь и опрометчивые решения

Начинать новую жизнь с 1 января для многих уже вошло в привычку. Я — не исключение. Но в отличие от прошлых попыток взяться за ум на этот раз я решила подойти к вопросу основательно. Первое, что я сделала — бросила курить. Было непросто, особенно в стрессовых ситуациях, когда рука то и дело невольно тянулась к зажигалке. Но прошел месяц, и назойливый кашель, который раньше не давал спокойно спать, постепенно сошел на нет. А моя жизнь взамен старым привычкам начала обрастать новыми ритуалами.

Я никогда не питала большой любви к спорту и физической активности. Поэтому начала с малого — пеших прогулок после работы. Просто выходила из автобуса на несколько остановок раньше и ритмично топтала снег ботинками под бодрую музыку до самого дома. Не могу сказать, что мне это сильно нравилось, но со временем я втянулась. Причем втянулась настолько, что в какой-то момент окончательно поверила в себя и, видимо, совсем потеряла связь с реальностью. Ибо все, что случилось со мной дальше, назвать чем-то кроме как временным помутнением рассудка, я не могу.

«А может в поход сходить? Что тут идешь, что там... не велика ведь разница, верно?» — подумала я в одну из своих послерабочих вылазок и стала искать варианты.

Выбор мой пал на Восточные «Столбы». Такмак, Воробушки, Китайская Стенка.... Красота неописуемая! Да еще и ночью! Прогулка была назначена на 22:00, пройти предстояло всего 10 километров. К тому же, организатор похода Дмитрий обещал «неспешную прогулку по лесу под большой луной». Слово «неспешная» меня очень сильно подкупило, и я, преисполнившись энтузиазма, приступила к сборам.

Подготовка к походу и новые знакомства

Мне предстояло собрать starter pack настоящего туриста, Дмитрий попросил взять с собой рюкзак, налобный фонарик, треккинговые палки, хобу (подпопник), термос с горячим чаем, небольшой перекус, запасные носки, перчатки и батарейки. В походных делах я новичок, поэтому часть из этих вещей мне одолжил мой старый добрый друг. Правда, узнав, что я собираюсь в поход (да еще и ночной!), он первым делом поспешил (безуспешно) отговорить меня от этой «дурацкой» затеи.

Мой вам совет: если вы, как и я, турист совершенно неопытный, отнеситесь к этапу подготовки со всей серьезностью. Помните, хорошие ботинки, теплые штаны — это база, без которой в лесу зимой делать нечего. Одежда для похода в обязательном порядке должна быть удобной и теплой. Ну а треккинговые палки стоит взять с собой хотя бы для того, чтобы снизить нагрузку на суставы во время непростых подъемов и спусков.

При встрече инструктор Дмитрий подробно рассказал о маршруте и сообщил, что ночью на «Столбах» нас будет пятеро. Где он умудрился найти еще трех таких же отчаянных, как и я?.. Первой к нам присоединилась Оксана.

— С Димой в поход я иду уже в третий раз, но вот в ночной — впервые. Я, когда маме сообщила, что мы на «Столбы» в ночь пойдем, она в шоке была. Сказала: «Вы там что, с ума все посходили?», — поделилась Оксана.



— Меня друг тоже отговаривал. Говорил, что лучше не ходить, что будет холодно и все такое... Но со сборами все же помог, — включилась в беседу я.

Скоро мы добрались до парковки у визит-центра на Базайской, 232а, где встретили Марину и Юрия. Дмитрий выдал всем «туристические кошки» и мы направились в путь.

Величественные скалы и досадные падения

Поначалу все казалось довольно невинным. Я шла вместе с группой, о чем-то увлеченно болтала с Оксаной и даже успевала делать в темном лесу фото. Но когда деревянный настил под моими ногами резко оборвался, я осознала, что меня ожидают не самые простые четыре часа в жизни.

Ветер протяжно выл и заметал тропинки, а рюкзак за спиной предательски сдавливал плечи. Я то и дело останавливалась, чтобы перевести дух. У меня даже появилась идея вернуться, хотя я прекрасно понимала, что сделать это самостоятельно не получится, а портить поход всем — не хотелось. Юрий решил помочь мне и забрал из моего рюкзака термос. Двигаться стало проще, но не намного.

Первую остановку мы сделали достаточно быстро, после того, как Дмитрий заметил, что мы отстаем. Оказалось, что девушки уже добрались до беседки и накрыли там стол. За время чаепития я выровняла дыхание и подкрепилась шоколадом.

Чтобы больше никто не отставал, было принято стратегически важное решение — ориентироваться на самое слабое.... ой, то есть самое медленное звено в этом походе. Так я оказалась вторым номером в колонне — меня поставили сразу за инструктором. Идея эта мне жутко не понравилась. Но Марина сказала, что все будет отлично, и мы двинулись дальше. За время прогулки мы видели много следов диких зверей и даже услышали рев маралов. Ощущения непередаваемые!

Дмитрий уверенно провел нас по тропинкам заснеженного парка. Я обязательно бы оценила всю красоту мест, если бы не переоценила свои силы. В какой-то момент мне даже захотелось плакать от усталости и безысходности, но я сдержалась. Во-первых, на это не было времени. Во-вторых, я сама ввязалась в эту авантюру, а следовательно киснуть права не имела. Все, что мне оставалось, идти след в след за Дмитрием и внимательно смотреть под ноги, чтобы не упасть. Но это не спасло, и во время спуска я навернулась, наверное, раза три.

Мы прошли кольцевой маршрут — начали от ручья Воробьиный, поднялись к монументальной Китайской стенке с разнообразным рельефом, множеством трещин, углов и карнизов, посмотрели на Сторожевого с «надвинутой на глаза кепочкой», а потом спустились обратно в ручей Моховой. Со временем моя одышка превратилась в кашель, но я не сдавалась и упорно двигалась к своей цели под названием дом.

На экотропу мы с группой вернулись в третьем часу ночи, что немного позже, чем было запланировано. Оказалось, что мы провели в лесу лишние полчаса. И хоть Марина в завершение похода и объявила во всеуслышание, что я — герой, чувство стыда и неловкости никуда не исчезло. Когда мы попрощались и расселись по машинам, я вздохнула с облегчением и зареклась ходить в походы. По крайней мере, пока.

Ночная вылазка на «Столбы» научила меня многому, в частности тому, что нести ответственность за свои решения иногда бывает ох как не просто. Все мы временами устаем, падаем, спотыкаемся, но нужно, несмотря ни на что, подниматься и продолжать путь.

Алена Шишкина специально для Newslab