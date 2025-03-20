Главная
>
Фото
>
«Вы там что, с ума посходили?»: как я решила изменить свою жизнь и пошла ночью на красноярские «Столбы»

«Вы там что, с ума посходили?»: как я решила изменить свою жизнь и пошла ночью на красноярские «Столбы»

20.03.2025
9
Часто решения, которые мы принимаем, приводят нас к неожиданным открытиям

Новая жизнь и опрометчивые решения

Начинать новую жизнь с 1 января для многих уже вошло в привычку. Я — не исключение. Но в отличие от прошлых попыток взяться за ум на этот раз я решила подойти к вопросу основательно. Первое, что я сделала — бросила курить. Было непросто, особенно в стрессовых ситуациях, когда рука то и дело невольно тянулась к зажигалке. Но прошел месяц, и назойливый кашель, который раньше не давал спокойно спать, постепенно сошел на нет. А моя жизнь взамен старым привычкам начала обрастать новыми ритуалами.

Прогулки после работы для меня быстро вошли в привычку
На смену желанию побыстрее добраться до «любимого» дивана, пришло желание увидеть как можно больше красивых мест
Сейчас для меня нет ничего лучше, чем вечерняя прогулка в уютном сквере

Я никогда не питала большой любви к спорту и физической активности. Поэтому начала с малого — пеших прогулок после работы. Просто выходила из автобуса на несколько остановок раньше и ритмично топтала снег ботинками под бодрую музыку до самого дома. Не могу сказать, что мне это сильно нравилось, но со временем я втянулась. Причем втянулась настолько, что в какой-то момент окончательно поверила в себя и, видимо, совсем потеряла связь с реальностью. Ибо все, что случилось со мной дальше, назвать чем-то кроме как временным помутнением рассудка, я не могу.

Дома я тоже не сидела на месте. Взяла за правило смотреть любимые сериалы во время занятий на беговой дорожке

«А может в поход сходить? Что тут идешь, что там... не велика ведь разница, верно?» — подумала я в одну из своих послерабочих вылазок и стала искать варианты.

Выбор мой пал на Восточные «Столбы». Такмак, Воробушки, Китайская Стенка.... Красота неописуемая! Да еще и ночью! Прогулка была назначена на 22:00, пройти предстояло всего 10 километров. К тому же, организатор похода Дмитрий обещал «неспешную прогулку по лесу под большой луной». Слово «неспешная» меня очень сильно подкупило, и я, преисполнившись энтузиазма, приступила к сборам.

Подготовка к походу и новые знакомства

Мне предстояло собрать starter pack настоящего туриста, Дмитрий попросил взять с собой рюкзак, налобный фонарик, треккинговые палки, хобу (подпопник), термос с горячим чаем, небольшой перекус, запасные носки, перчатки и батарейки. В походных делах я новичок, поэтому часть из этих вещей мне одолжил мой старый добрый друг. Правда, узнав, что я собираюсь в поход (да еще и ночной!), он первым делом поспешил (безуспешно) отговорить меня от этой «дурацкой» затеи.

Возможно, вид этого рюкзака покажется вам не презентабельным, но дареному коню в зубы не смотрят. Да и не важно это...
Важно, что в этот рюкзак с легкостью входит большой термос
Помещается налобный фонарик — незаменимая в ночном походе вещица
И запасной набор батареек

Мой вам совет: если вы, как и я, турист совершенно неопытный, отнеситесь к этапу подготовки со всей серьезностью. Помните, хорошие ботинки, теплые штаны — это база, без которой в лесу зимой делать нечего. Одежда для похода в обязательном порядке должна быть удобной и теплой. Ну а треккинговые палки стоит взять с собой хотя бы для того, чтобы снизить нагрузку на суставы во время непростых подъемов и спусков.

При встрече инструктор Дмитрий подробно рассказал о маршруте и сообщил, что ночью на «Столбах» нас будет пятеро. Где он умудрился найти еще трех таких же отчаянных, как и я?.. Первой к нам присоединилась Оксана.

Нам с ребятами предстояло проделать большой путь. Жаль, я осознала это не сразу
Трек: Дмитрий Федоров

— С Димой в поход я иду уже в третий раз, но вот в ночной — впервые. Я, когда маме сообщила, что мы на «Столбы» в ночь пойдем, она в шоке была. Сказала: «Вы там что, с ума все посходили?», — поделилась Оксана.

— Меня друг тоже отговаривал. Говорил, что лучше не ходить, что будет холодно и все такое... Но со сборами все же помог, — включилась в беседу я.

Скоро мы добрались до парковки у визит-центра на Базайской, 232а, где встретили Марину и Юрия. Дмитрий выдал всем «туристические кошки» и мы направились в путь.

Величественные скалы и досадные падения

Поначалу все казалось довольно невинным. Я шла вместе с группой, о чем-то увлеченно болтала с Оксаной и даже успевала делать в темном лесу фото. Но когда деревянный настил под моими ногами резко оборвался, я осознала, что меня ожидают не самые простые четыре часа в жизни.

Ветер протяжно выл и заметал тропинки, а рюкзак за спиной предательски сдавливал плечи. Я то и дело останавливалась, чтобы перевести дух. У меня даже появилась идея вернуться, хотя я прекрасно понимала, что сделать это самостоятельно не получится, а портить поход всем — не хотелось. Юрий решил помочь мне и забрал из моего рюкзака термос. Двигаться стало проще, но не намного.

В этот день у визит-центра на Базайской, 232а царила новогодняя атмосфера
Мы с Дмитрием и Оксаной встретились с другими участниками похода на парковке у Восточного входа
Здесь дорогу нам еще освещали фонари, поэтому было не так страшно
Дмитрий выдал всем участникам похода туристические кошки, чтобы свести риск падений и травм в пути к минимуму

Первую остановку мы сделали достаточно быстро, после того, как Дмитрий заметил, что мы отстаем. Оказалось, что девушки уже добрались до беседки и накрыли там стол. За время чаепития я выровняла дыхание и подкрепилась шоколадом.

Чтобы больше никто не отставал, было принято стратегически важное решение — ориентироваться на самое слабое.... ой, то есть самое медленное звено в этом походе. Так я оказалась вторым номером в колонне — меня поставили сразу за инструктором. Идея эта мне жутко не понравилась. Но Марина сказала, что все будет отлично, и мы двинулись дальше. За время прогулки мы видели много следов диких зверей и даже услышали рев маралов. Ощущения непередаваемые!

Чем дальше мы уходили в лес, тем сложнее было делать снимки
И тем больше хотелось фотографировать все вокруг
Причем не только величественные скалы, но и кроны деревьев
Указатели и другие местные достопримечательности
Чтобы точно, во всех красках передать атмосферу ночных «Столбов»

Дмитрий уверенно провел нас по тропинкам заснеженного парка. Я обязательно бы оценила всю красоту мест, если бы не переоценила свои силы. В какой-то момент мне даже захотелось плакать от усталости и безысходности, но я сдержалась. Во-первых, на это не было времени. Во-вторых, я сама ввязалась в эту авантюру, а следовательно киснуть права не имела. Все, что мне оставалось, идти след в след за Дмитрием и внимательно смотреть под ноги, чтобы не упасть. Но это не спасло, и во время спуска я навернулась, наверное, раза три.

Мы прошли кольцевой маршрут — начали от ручья Воробьиный, поднялись к монументальной Китайской стенке с разнообразным рельефом, множеством трещин, углов и карнизов, посмотрели на Сторожевого с «надвинутой на глаза кепочкой», а потом спустились обратно в ручей Моховой. Со временем моя одышка превратилась в кашель, но я не сдавалась и упорно двигалась к своей цели под названием дом.

Когда мы достигли середины пути и выбрались на смотровую площадку, мой телефон замерз и отключился
Фото: Марина Березицкая
Благо в распоряжении моей новой знакомой Марины оказалась техника повыносливее. Так, в ее объектив попал Сторожевой
Фото: Марина Березицкая
Ночной лес со всей его красотой и загадочностью
Фото: Марина Березицкая
И другие фантастические виды
Фото: Марина Березицкая

На экотропу мы с группой вернулись в третьем часу ночи, что немного позже, чем было запланировано. Оказалось, что мы провели в лесу лишние полчаса. И хоть Марина в завершение похода и объявила во всеуслышание, что я — герой, чувство стыда и неловкости никуда не исчезло. Когда мы попрощались и расселись по машинам, я вздохнула с облегчением и зареклась ходить в походы. По крайней мере, пока.

Ночная вылазка на «Столбы» научила меня многому, в частности тому, что нести ответственность за свои решения иногда бывает ох как не просто. Все мы временами устаем, падаем, спотыкаемся, но нужно, несмотря ни на что, подниматься и продолжать путь.

Алена Шишкина специально для Newslab

Рекомендуем почитать