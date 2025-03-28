«Назад дороги нет»: «Екатерина» почти прошла первый километр пути под Красноярском

Красноярское метро перестает быть каким-то мифом, который может материализоваться в отдаленном будущем. Его уже можно потрогать руками, прогуляться по нему, послушать гул поезда, катящегося по тоннелю. Но пока возможность эта есть не у всех. Корреспондент Newslab с другими журналистами накануне прогулялся по тоннелям и посмотрел на ту самую «Екатерину».

Тоннелепроходческие комплексы «Екатерина» и «Соломея» стартовали из котлована на Молокова осенью 2024 года. Тогда метростроители могли показать только сам котлован. Теперь же готов почти первый километр пути. Обе машины достигли вспомогательного притоннельного сооружения (ПК 153), расположенного между улицами Полярная и Юрия Гагарина.

Следующим значимым пунктом на пути к станции «Улица Карла Маркса» будет притоннельное сооружение ПК 141, расположенное в районе домов по ул. Конституции СССР, 23 и 27. Там метростроители уже приступили к возведению ограждающих конструкций котлована. Всего на первом этапе строительства линии красноярского метро между станциями будут оборудованы шесть притоннельных сооружений, в которых разместятся вентиляционные установки, эвакуационные выходы на поверхность и другие объекты производственного назначения.

Экскурсия по тоннелям стала возможна, так как «Екатерину» остановили для плановой замены режущего инструмента. Это как ТО у машины, нужно делать после определенного количества пройденных метров.

«На данный момент специалисты ГК Бамтоннельстрой-Мост проводят проверку технического состояния режущих частей ТПМК и готовят оборудование к прохождению следующего участка. После технического обслуживания комплексы продолжат проходку перегонных тоннелей и в ближайшее время достигнут отметки в 1000 погонных метров на каждом из перегонных тоннелей. Эти работы предусмотрены проектом и в обязательном порядке проводятся на каждом притоннельном сооружении», — рассказал главный инженер проекта ГК Бамтоннельстрой-Мост Андрей Осипов.

Сейчас на строительстве двух тоннелей задействовано 140 человек. Это порядка 70 человек в смену. Часть из них заняты на работах на поверхности, а часть — проходчики, работают внизу.

Машинист ТПМК Александр Демин начинал работать в Бамтоннельстрой-Мост еще в 1997 году — именно с начала стройки красноярского метро. Когда тоннели были законсервированы, поехал вместе с коллегами по всей стране, работал в Москве и в Сочи. Теперь, можно сказать, личный вызов — довести-таки начатое до конца.

Работа Александра и его коллег одна из самых ответственных — он должен следить за всеми параметрами при прокладке тоннелей. Рутину описывает просто: «Мы тут работаем». Каждый день одно и то же — после запуска щит проходит примерно за час-полтора 1 метр 40 см и останавливается. К этому месту нагнетается раствор и монтируются кольца. Потом все повторяется заново и так до конца смены.

«В процессе работы нужно следить за давлением в роторе, чтобы при прокладке тоннелей не просела дорога или еще что-нибудь не произошло. Также мы контролируем, сколько породы выдаем, ну и другие параметры», — рассказывает Александр.

«Екатерина» и «Соломея» дойдут до станции «Улица Карла Маркса», расположенной рядом с мэрией, после чего их разберут и перевезут в котлован станции «Площадь Революции». Оттуда они начнут проходку обратно в сторону городской администрации.

На других тоннелях будут трудиться комплексы, тоже названные женскими именами — «Анастасия» и «Ирина» пойдут от станции «Площадь Революции» до «Вокзальной». Потом — от «Вокзальной» в сторону «Ул. Копылова» — «Анастасия» отправится в компании «Валентины».

Сейчас на станции в районе городской администрации метростроители продолжают работы по возведению ограждающих конструкций котлована. Аналогичные работы ведутся на Вокзальной площади.

Первая линия красноярского метро длиной 11 километров пройдет от улицы Высотной до улицы Шахтеров. Она будет включать одну наземную и пять подземных станций.

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