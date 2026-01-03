«Радости в глазах нет...»: как мы в новогоднюю ночь проехались по ёлкам Красноярска

Новый год в Красноярске прошел отлично. Главный символ праздника — праздничные елки с ледовыми городками, которые установлены во всех районах города. В новогоднюю ночь корреспондент Newslab решил проинспектировать главную елку и посмотреть на пустой город.

В этом году наша семья решила изменить традиции — вместо подготовки тазиков «Оливье» и варки пельменей перед боем курантов посмотреть как можно больше елок. Как оказалось, это тот еще квест.

Первой точкой на нашем пути должен был стать сквер Гагарина — районная елка Железнодорожного района. Освещение в парке оказалось скудным, на единственной горке мелькали немногочисленные тени катающихся. Но даже такое количество людей парковка у парка не смогла вместить. Плюс к этому идти через рамки металлоискателей и полицейских в парк не очень хотелось, поэтому мы поехали дальше.

Следующую остановку мы сделали в центре Красноярска — у елки на площади у филармонии. Здесь есть удобная парковка у музея на набережной и, к счастью, свободный вход. У катка был технический перерыв, новогодний сеанс должен был стартовать в 22.30. Людей на площади тоже гуляло немного, поэтому мы двинулись дальше.

Прямо на въезде на Татышев автомобилистов выборочно останавливали сотрудники дорожной полиции. При нас одну девушку попросили выйти из машины и показать содержимое багажника. Наша машина полицейских особо не заинтересовала, поэтому после достаточно формальной проверки прав (а чего докапываться, если едут трезвые люди) мы спокойно добрались до парковки.

Пробиваемся через забитую машинами парковку и заполненную народом «улочку» с ларьками с кофе и бутербродами. И попадаем, конечно же, к забору. На Татышеве полно места для того, чтобы построить отличный ледовый городок. С разнокалиберными горками для взрослых и детей, но — видимо для экономии ресурсов — каждый год всё сбивают в кучу.

Внутрь пройти можно только через рамку металлоискателя и предъявление полицейским содержимого сумок. Радости в глазах у сотрудников МВД нет (да и откуда ей там взяться, если вместо праздника с семьей приходится контролировать вход на елку), поэтому создается впечатление, что впускают тебя в какое-то заведение строгого режима.

Самый веселый аттракцион в новогоднем городке — ледяная чаша. Из нее раздается веселый писк малышей, но подойти ближе нереально из-за плотного кольца родителей. Горки для малышей пусты, а на «взрослых» полный аншлаг. Как и в прошлом году, прокатиться можно только под бдительным присмотром охранника. Он контролирует количество людей на верхней площадке и выпускает скатывающихся. Хороший лед обеспечивает хорошее скольжение. Но дальше нужно снова вставать в конец очереди и ждать.

Не найдя никакого веселья на главной городской елке, отправляемся дальше. Времени до Нового года мало, поэтому едем сразу на правый берег — в сквер Энтузиастов. Здесь с парковкой никаких проблем, но на входе те же рамки и те же полицейские. Правда, здесь дежурила молодежь, поэтому они как-то более душевно поздравляли всех с Новым годом и просили предъявить сумку для досмотра.

Основной плюс этой елки — здесь есть горка! Отличная, длинная, с прекрасным льдом. Она как бы змеей обвивается вокруг склона, на котором стоит церковь. Народа здесь не так много, поэтому мы решаем прокатиться. Неодобрения в глазах того, кто следит за порядком, не встречаем, наоборот — он даже разрешает нам устроить небольшой «паровозик».

Самая тихая елка, которую мы успели посетить — на острове Отдыха, рядом с маяком. Людей тут почти нет, красивый декор есть. Позвонили в рынду и поспешили к новогоднему столу.

Новогодний трип по елкам удался. Такой вариант встречи Нового года был в новинку и его, безусловно, стоит взять на вооружение. А как вы встретили праздник?

Лидия Петрова, специально для Newslab.ru