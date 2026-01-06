Зимнее путешествие в Дивногорск: как мы за день объехали сразу несколько красивых мест

Не знаем, как вам, но редакции Newslab в эти новогодние каникулы не очень хочется сидеть дома. На Столбы и в Гриву сходили, в «Бобровом логу» покатались. Теперь на очереди Дивногорск. Отправляемся?

Преимущество трезвых каникул и наличия автомобиля — возможность использовать длинные выходные для небольшого путешествия. Мы наметили себе план посетить смотровую площадку с Царь-рыбой, национальный центр имени Астафьева и прогулку по Овсянке, Дивногорск с набережной и елкой, новую смотровую площадку, а на обратном пути остановку на Мане.

Совет: выезжать лучше пораньше, чтобы успеть вернуться до темноты, потому что в потемках ехать по серпантинам довольно неуютно.

3 января машин на дороге еще не очень много, поэтому не было ни нетерпеливых обгоняющих, ни нервирующих грузовиков. Только вполне комфортные 80-90 км\час, дающие возможность полюбоваться окрестностями.

Последний раз у Царь-рыбы мы были до реконструкции площадки. Теперь там есть большие беседки со столами и лавочками, где может разместиться большая компания. Проход к скульптуре отмечен арками с подсветкой, а обновленный осетр стал больше похож на гордую рыбу. Любуемся на «дымный» Енисей и отправляемся дальше.

Овсянку можно назвать «царством белого снега». Запах угля, которым топят печи местные жители, присутствует, но не мешает покрывалам, укрывшим огороды и крыши домов, оставаться белоснежными.

Совет: машину лучше сразу оставить на въезде в деревню, большая парковка есть у переезда. Мы сначала совершили ошибку и решили подъехать поближе к музейному комплексу, в итоге узнали, что движение по деревне одностороннее, и в поиске прочищенного проезда проехали всю Овсянку насквозь.

Первое, что привлекает внимание — местная церковь. Она деревянная и какая-то уютно-домашняя из-за света лампад в окнах.

Мимо нее улица выводит нас на набережную. Летом здесь можно устроить пикник и покормить уток. Причал для лодок чуть дальше, напротив наццентра Астафьева. Его построили рядом с домом самого Виктора Петровича и его бабушки.

Несмотря на скепсис по поводу краеведческих музеев, сам центр оказался очень круто сделанным местом. Сюда действительно можно приезжать не один раз, посвящая каждый раз время разным аспектам жизни писателя. Мы за час успели только пробежать по залам, увидев общую картину, и ушли с желанием вернуться еще раз.

Когда мы вернулись к машине, пришлось довольно долго ждать проезда только что пришедшей электрички — ее остановка прямо около парковки и переезд закрыт все время, пока она приближается, высаживает пассажиров и уходит.

Еще одной точкой прогулки мог бы стать Знаменский скит и дендрарий. Но... поставить машину рядом негде, поэтому пришлось проехать мимо и искать место для парковки на набережной.

Самая большая проблема Дивногорска туристического — отсутствие нормального кафе. Пиццерия переполнена, «Кекс и крендель» настолько забит людьми, что даже дышать сложно. Пока заказываем еду и ждем ее приготовления, на улице наблюдаем «световое представление» — заходящее солнце сначала заливает горы желтым солнцем, быстро меняет цвет на розово-оранжевый, а затем заполняет их темнотой.

Уже в сумерках отправляемся к новой смотровой площадке у ГЭС. Совсем недавно в этом месте местные жители и гости города устраивали стихийные пикники и, простите, бегали в лес в туалет. Сейчас территория освещена, от стелы с парящего моста прекрасно видно саму станцию. Мы подъехали как раз в тот момент, когда зажглась подсветка.

В Красноярск мы возвращались уже по темноте, в сопровождении огромной «волчьей луны». Сперва этот огромный желтый «блин» висел среди деревьев над трассой, а потом быстро взлетел над горами, потеряв при этом в размере.

Поездка в Дивногорск оказалась отличным способом провести время с близкими. Если нет машины, не беда — добраться до Дивногорска можно на электричке или рейсовом автобусе, а потом скататься на смотровую площадку на такси.

Виктория Иванова специально для Newslab