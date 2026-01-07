«Вера в добро и надежда на лучшее»: как красноярцы отметили Рождество Христово

В Красноярске прошли праздничные рождественские богослужения. Накануне, 6 января, в Рождественский сочельник службы состоялись во всех православных храмах города. Как прошло ночное богослужение в красноярском храме на Маяке святого праведного Иоанна Кронштадтского — смотрите в фоторепортаже Newslab.ru.

Рождество — один из важнейших православных праздников. От него берет начало наше летоисчисление, которое насчитывает уже 2026 лет.

Храм на Маяке построен силами местных жителей. Он возведен в память о верующих, которые в начале ХХ века скрывались в горах под Красноярском от гонений на Церковь. Храм построен из кедра и имеет уникальное покрытие кровли крыши, которое называют «тёсанкой». Вокруг храма располагается лесной массив.

На Рождественские богослужения многие прихожане пришли с детьми.

В минувшую ночь митрополит Красноярский и Ачинский Никита провел Божественную литургию в кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы в Красноярске. Владыка совершил елеопомазание молящихся, и по окончании богослужения обратился к собравшимся с архипастырским словом.

«В сам праздник Рождества Христова и в последующие дни суетиться не следует. Всякое дело должно твориться с молитвой, и тогда Господь будет всегда рядом с нами, будет помогать нам в любом нашем деле, которое мы с вами совершаем, и Божия помощь будет способствовать и поспешествовать нам во всех наших делах. Храни вас всех Господь», — сказал Владыка.

С Рождеством красноярцев поздравили первые лица края и города.

«Этот день по традиции собирает семьи вместе, связывает поколения, напоминает нам о простых и вечных ценностях: милосердии, любви к ближнему, вере в добро и надежде на лучшее. В этот светлый праздник хочу пожелать всем быть внимательнее друг к другу, помогать тем, кто в этом нуждается, находить силы для добрых дел», — написал в своем Телеграм-канале губернатор края Михаил Котюков.

Мэр Красноярска Сергей Верещагин отметил, что проведет Рождество в кругу семьи.

«Пусть в ваших семьях царят мир и любовь, а зажженные рождественские свечи принесут в дом благодать. Как и для многих, для меня это праздник семьи, который хочется провести в кругу самых родных, любимых людей. Искренне желаю всем вам главного — здоровья!», — написал глава города в соцсети.

Депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев сообщил, что встречает Рождество с семьей в Енисейске. А депутат городского совета Красноярска Максим Савченко посетил храм Воскресения Христова в Солнечном. По словам депутата, в храме была ярмарка, где были представлены поделки, пряники, елочные игрушки, сделанные руками детей из Воскресной школы.

А как вы отмечаете Рождество? Делитесь в комментариях.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Тихомировой