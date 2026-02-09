«Нравится скорость и ветер»: в фанпарке «Бобровый лог» продолжаются тренировки «Снежного класса»

У современных детей куда больше возможностей в плане учебы по разным направлениям. Например, те, кто хочет освоить горные лыжи, могут записаться в «Снежный класс» в фанпарке «Бобровый лог». Как работает программа, нравится ли она детям и их родителям — в материале Newslab.

«Снежный класс» стартовал в «Бобровом логу» в 2024 году при поддержке «Норникеля». Его участниками стали более 500 школьников города с 4 по 8 класс. В первый год обучение шло только по горным лыжам, в 2025 году добавился сноуборд, а сам проект расширили, включив в него детей со 2 класса. На сегодняшний день в нем приняли участие уже более двух тысяч ребятишек.

Группу разновозрастных детей собирают на специальном автобусе со всего города — он стартует из Покровки через левый берег, а затем забирает детей с остановок на правобережье. Сопровождает их «дежурный» родитель, который держит связь с остальными — встречает детей, помогает им решить все вопросы и отправляет «отчет» с тренировки.

Анна Василенко возит возит своего сына на занятия «Снежного класса» первый год. О программе она узнала еще в 2025-ом году, но тогда мальчик не проходил в проект по возрасту.

«На сегодняшний день у нас пятое занятие. Занимаемся мы раз в неделю по понедельникам утром перед школой. Это очень удобно. Все очень хорошо организовано, есть трансфер. Сами бы мы с Покровки не смогли ездить. А сын давно хотел встать на лыжи», — рассказывает женщина.

В группе обычно 20-25 человек. На такое количество учеников идет от трех до 5 инструкторов, в зависимости от разницы в уровне подготовки.

В сервис-центре «Бобрового лога» инструкторы помогают детям подобрать экипировку, выдают специальные «манишки» с номерами. После этого в строй по двое и вперед — до учебного склона.

Любое занятие начинается с разминки. Только после этого можно надевать лыжи и подниматься по склону.

Данил участвует в «Снежном классе» уже третий год. Мальчик признается, что успел полюбить горнолыжный спорт: «Я начинал совсем с „нуля“, а сейчас уже хорошо катаюсь. Мне нравится кататься: это скорость и ветер».

Для занятий «Снежному классу» выделен учебный склон, оборудованный ленточными подъемниками и специальными интерактивными мягкими фигурами.

«Я начала заниматься в этом году. Мне все нравится, хотя ехать далеко, из Покровки. В нашей семье еще брат катается на лыжах, но его учил индивидуальный инструктор, а я попала в эту программу», — рассказывает участница проекта Милана.

Проводят уроки инструкторы с многолетним опытом, прошедшие обучение в Национальной лиге инструкторов. Дарья Пугачева — одна из них. Она подчеркивает, что в «Снежный класс» берут всех.

«Сначала мы учим детей основной стойке на лыжах, правильно тормозить, повороты в плуге делать и так далее. Если выбирают сноуборд, то учим стоять на заднем канте, переднем канте, выполнять связанные повороты с переносом веса тела и далее прогрессируем. Кстати, у нас в этом году очень много появилось именно сноубордистов, большой интерес к нему», — говорит инструктор.

Когда занятие завершается, детей ведут переодеваться и в кафе — на полдник. После этого комфортабельный автобус развозит их по городу.

Кстати, после успешного старта в Красноярске «Снежный класс» тиражировали на еще один регион деятельности «Норникеля» — Мурманскую область. Там он реализуется в городе Мончегорске, на базе горнолыжного курорта «Лапарк». Благодаря проекту дети осваивают горные и беговые лыжи. Как и в Красноярске, для учащихся созданы все условия, включая трансфер, учебную лыжную трассу с ленточным подъемником и освещением, горнолыжное снаряжение и питание. Как результат, за год количество юных лыжников выросло в 1,5 раза — с 50 до 80 человек.