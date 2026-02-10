Стартовала XIII зимняя Спартакиада работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2026», отборочный этап которой для сибирских предприятий Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» (АО «ПО «ЭХЗ» (Зеленогорск), АО «СХК» (Северск), ПАО «НЗХК» (Новосибирск) и АО «АЭХК» (Ангарск) проходит в Северске и Зеленогорске. Рассказываем о первых успехах спортсменов — работников ЭХЗ.

В Северске (7–8 февраля) команда зеленогорского АО «ПО «Электрохимический завод» заработала первые медали в лыжных гонках и полиатлоне. А всего в двух видах было разыграно 34 комплекта медалей.

В лыжных гонках женский эстафетный квартет (Марианна Карнаухова, Зинаида Юшкова, Вера Рец и Ирина Зайцева) и мужская четверка (Евгений Березненко, Анатолий Стегура, Сергей Гаврилов и Евгений Кащеев) завоевали «серебро». Первенствовали в обеих эстафетах (4 этапа (ж — 3 км, м — 5 км), стиль — свободный) северчане.

В личном зачете Евгений Березненко завоевал «серебро» на дистанции 10 км, а Сергей Гаврилов стал вторым на 5 км. В женской «личке» на 5 км Марианна Карнаухова стала третьей.

В общекомандном зачете лыжники ЭХЗ финишировали на втором месте (57 очков), на первом — СХК (32 очка), на третьем — НЗХК (60 очков), на четвертом месте — АЭХК (62 очка).

Зато в полиатлоне (стрельба из пневматической винтовки, силовая гимнастика и лыжные гонки) заводчане не упустили «золото», победив с 10 очками. На втором месте — СХК (12 очков), на третьем — АЭХК (18 очков), на четвертом — НЗХК (25 очков).

В личном зачете «золото» — у Юлии Бариновой, «серебро» — у Веры Рец, Ирины Зайцевой, Виталия Вершинина, Евгения Кащеева и Олега Рахманова.

Впереди — зеленогорский этап «Атомиады». 21–22 февраля сразятся баскетболисты, волейболисты, дартсмены, шахматисты и хоккеисты.

По итогам отборочного этапа будет сформирована сборная команда «ТВЭЛ-Сибирь», которая выступит в мартовском финале «Атомиады-2026». В Полярных Зорях финальный этап пройдет 10–14 марта, а в Нижнем Новгороде — 21–25 марта. Помимо названных выше видов, в финале также будут разыграны медали в горных лыжах и сноуборде.

Андрей Разин, фото пресс-службы АО «СХК»