«Готовы поделиться жизнью»: в Зеленогорске атомщики приняли участие в «Дне донора ЭХЗ»

С каждым годом количество доноров АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края) увеличивается. Накануне и те, кто не раз сдавал кровь, и новички, приняли участие в традиционном «Дне донора ЭХЗ».

Впервые совместная акция отдела общественных коммуникаций зеленогорского Электрохимического завода и КБ-42 прошла в 2011 году, и с тех пор прерывалась только в пандемию.

За эти годы в рамках Дней донора прошло 282 кроводачи, в акции приняли участие сотни работников ЭХЗ, причем для многих она стала началом большой донорской «карьеры».

«Я давно хотел стать донором, да все как-то не мог собраться», — примерно так каждый второй рассказывает о своем решении. Многие признаются: став донорами, начали относиться к своему здоровью более ответственно — пересмотрели пищевые привычки, отказались от пагубных пристрастий.

В этом году о своем желании сдать кровь заявили 43 человека, в их числе — 11 первичных доноров, тех, кто еще ни разу не сдавал кровь. Принять участие в акции пригласили 23 человека. Помимо непосредственно кроводачи, молодым заводчанам предлагали тут же заполнить анкету и сдать кровь, чтобы вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Что многие и сделали, получив на память об этом важном шаге значки и удостоверения.

135 литров крови сдали работники ЭХЗ в рамках Дней донора с 2011 года.

Сегодня заводчане — одни из самых активных доноров в Зеленогорске, на ЭХЗ их около 500 (уступают только медикам), более 50 — почетные доноры, сдавшие кровь более 40 раз. 108 работников завода включены во Всероссийский регистр доноров костного мозга, а значит, готовы по первому зову поделиться жизнью с теми, кто в этом нуждается. Это может только человек.

Фото: Дмитрий Коновалов