«Золото» по плану: команда зеленогорского ЭХЗ победила на отборочных этапах зимней спартакиады «Атомиада-2026»

Команда АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края) на сто процентов выполнила план по медалям, который был определен на дивизиональный (отборочный) этап «ТВЭЛ-Сибирь» XIII зимней спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2026».

Отборочные этапы для сибирских предприятий ТВЭЛа (АО «ПО ЭХЗ», АО «СХК» (Северск), ПАО «НЗХК» (Новосибирск) и АО «АЭХК» (Ангарск)) прошли в Северске (7-8 февраля) и в Зеленогорске (20-21 февраля). Из семи видов программы зеленогорцы в командном зачете победили в четырех видах. Плюс в активе одно второе и два третьих места. Это лучший результат среди сибирских предприятий дивизиона.

Вспомним Северск

В Северске заводчане заработали командное «золото» в полиатлоне и «серебро» в лыжных гонках.

В полиатлоне на втором месте — СХК, на третьем — АЭХК, на четвертом — НЗХК.

В лыжных гонках первое месту у СХК, третье у НЗХК, четвертое место — АЭХК.

На зеленогорском этапе «Атомиады-2026» предприятия сражались в баскетболе, волейболе, дартсе, шахматах и хоккее. Участвовало более 150 спортсменов.

Дартс

В соревнованиях по дартсу, которые прошли в СК «Преодоление», работники ЭХЗ уверено доминировали и выиграли в общем зачете. 2 место — АЭХК, 3 место — СХК.

В первый игровой день отличились в парах (в т. ч. миксте) Татьяна Мишина, Юлия Казанцева, Олег Прудников и Александр Гуща.

В мужских парах 2-е место заняли представители НЗХК, третье место — АЭХК, четвертое место — СХК.

В женских парах второй стала пара СХК, третьей — АЭХК, четвертой — НЗХК.

В миксте «серебро» заработали ангарчане, «бронзу» — НЗХК, четвертое место — СХК.

Во второй игровой день разыграли личное первенство.

В женском первенств победила Татьяна Мишина, у Юлии Казанцевой второе место. В мужском первенстве победил Олег Прудников, у Александра Гущи третье место.

Волейбол

В волейболе спортсмены ЭХЗ не оставили никаких шансов соперникам и уверено победили.

Вторым финишировал коллектив СХК, на третьем месте — НЗХК.

Болельщик не зря пришли в ДС «Олимпиец», спортивное шоу получилось! Поздравляем Дениса Белохонова, Дениса Сорокина, Андрея Ремова, Михаила Соколова, Антона Федорова, Степана Болгова, Вадима Киско, Олега Лукке, Сергея Мазурова, Данилу Черепанова.

Шахматы

Зря болельщики игнорируют шахматы. Любопытно проверить свой уровень в этих интеллектуальных баталиях. Команда ЭХЗ уверено победила. В финале «Атомиады» сибирские предприятия ТВЭЛа представят — единственная девушка турнира Елизавета Старицина, Марк Лозовский и Павел Шилов.

Второе место заняла команда — НЗХК, третье место — СХК.

Баскетбол

Тяжелым для спортсменов получился баскетбольный турнир в ДС «Нептун». В баскетбольных разборках все было не так очевидно, как в других видах.

В итоге победил коллектив СХК, на втором месте — НЗХК, на третьем — ЭХЗ.

«Бронзу» для завода заработали Сергей Басов, Максим Гузов, Сергей Иванов, Павел Кулагин, Александр Нусс, Антон Полуянов, Михаил Соколов, Андрей Стефаненко и Александр Усиков.

Хоккей

В хоккее безусловное первенство было за командой СХК, в составе которой играет немало игроков, которые выступали на самом высоком уровне. Хотя лидерам дали бой новосибирские хоккеисты, которые уступили с минимальным счетом 1:2.

В итоге на льду крытого корта «Сибирь» СХК победил, 2-е место — НЗХК, 3-е место — ЭХЗ.

За ЭХЗ выступали Сергей Анисимов, Александр Бессарарбов, Александр Вольф, Михаил Ворошилов, Станислав Демкин, Константин Завьялов, Игорь Литуев, Антон Морозов, Сергей Морозов, Владимир Митрошенков, Вячеслав Пашков, Виктор Скроба, Константин Чекурин, Сергей Шестопалов, Максим Грицай, Александр Корнеев, Александр Черкашин, Александр Ашарин и Михаил Лазарев.

Финальные аккорды

На церемонии награждения, которая прошла в городском ДК, заместитель генерального директора по производству Ринат Асадулин поблагодарил всех спортсменов за бескомпромиссную и честную борьбу, поздравил победителей. В преддверии Дня защитника Отечества, он также отметил, что именно спорт закаляет характер и позволят добиваться успехов и в труде, и на полях сражений.

В свою очередь генеральный директор АО «ПРОМИНН» Андрей Лыков, который в качестве почетного гостя присутствовал на соревнованиях, пожелал сильнейшим атлетам сборной команды «ТВЭЛ—Сибирь» достойно выступить на финальных соревнованиях «Атомиады-2026».

В Полярных Зорях финальный этап пройдет 10–14 марта, а в Нижнем Новгороде — 21–25 марта. Помимо названных выше видов, в финале также будут разыграны медали в горных лыжах и сноуборде.

Фото Дмитрия Коновалова, видео Михаила Данилова