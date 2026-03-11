«Соревнуемся не друг с другом, а с собой»: «Норникель» начал с Красноярска очередной сезон корпоративных соревнований

Лыжные гонки, сноуборд, плавание, волейбол, хоккей. Это лишь небольшой список видов спорта, которые «Норникель» развивает в компании, привлекая к ним своих сотрудников. Зачем это нужно для промышленного гиганта, занимающегося добычей и производством металлов, — в материале Newslab.

Суббота накануне главного женского праздника выдалась как по заказу — яркое солнце, тепло и свежевыпавший снег. В общем, прекрасные условия для горнолыжных соревнований, которые прошли в Фанпарке «Бобровый лог».

Побороться за медали в Красноярск приехали 17 команд, представляющих Заполярный филиал, Кольскую ГМК, Быстринский ГОК, Главный офис, «Норникель Спутник», Мурманский транспортный филиал, Таймырскую топливную компанию и другие предприятия группы. Всего на старт вышли 157 спортсменов, прибывших из Норильска, Читы, Мурманска, Мончегорска, Саратова, Москвы и даже Сочи.

Корпоративные соревнования традиционно включали заезды в слалом-гиганте на горных лыжах и сноуборде и эстафету в параллельном слаломе. Сотрудники компании серьезно подходят к гонке: тренируются, формируют команду и вырабатывают собственную тактику.

«Очень радует, что у нас развивается корпоративный спорт, который не столько про личный спортивный результат, а прежде всего — про положительные эмоции и единение коллектива. „Норникель“ — в принципе очень спортивная компания, которая участвует во многих профессиональных проектах. Футзал, хоккейный клуб „Норильск“, поддержка всероссийских спортивных лиг — это далеко не все примеры участия компании в развитии спорта. И, конечно же, этот дух передаётся и нашим сотрудникам. Это подтверждает, в том числе, широкая география участников на этих стартах», — отметил на открытии соревнований первый вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

Некоторые спортсмены не пропустили практически ни одни старты за 12 лет. Например, Михаил Суетин из Мончегорска. В обычной жизни мужчина работает обжигальщиком в рафинировочном цехе на Кольской ГМК «Норникеля».

«Мы настроены бороться за победу, потому что просто так мы не приезжаем. Уровень спортсменов растёт, и состязаться становится сложнее и сложнее. Но всё же тут главное не медали. Если ты вышел на склон, ты уже победитель. И мы очень рады, что такой праздник проходит каждый год, что компания собирает нашу большую дружную семью. Я до сих пор помню самый первый старт в Норильске: накануне выпал снег, и мы его топтали ногами, чтобы провести соревнования. Сейчас всё по-другому: Красноярск всегда встречает отлично подготовленными трассами, великолепным судейством, организацией на самом высоком уровне. И тем не менее, каждые соревнования — в памяти и в сердце».

Потенциальный противник Михаила Владислав Чистяков, выступающий за «Норникель технические сервисы» отмечает, что большинство участников соревнований давно знакомы друг с другом: «Мы друг друга знаем хорошо и давно. Мы приехали из разных мест и где только не катались вместе. А здесь мы теперь соревнуемся. Но соревнуемся, в основном, не друг с другом. Я соревнуюсь с собой, со своими показателями предыдущих соревнований. Каждый раз хочется сравнить — прирос ли я по секундам или нет».

Традиция корпоративных соревнований зародилась в «Норникеле» еще 60 лет назад. В последние годы количество вовлеченных в спорт превысило 27 тыс. человек, что составляет почти 35 % от общей численности коллектива. Причем корпоративный спорт — это не «обязаловка», а инициатива самих сотрудников, поддержанная руководством компании.

Сами участники называют подобные мероприятия «событиями года» и готовятся к ним в полную силу. Помогает в этом проект «Норникель на спорте». Он позволяет включить в спортивное сообщество компании постоянных участников соревнований и тех людей, чьи увлечения не попали в соревновательный список. Даже если сотрудник не бьет рекорды, а просто делает зарядку по утрам, он уже может считать себя причастным к корпоративному спортивному движению. Специальное приложение позволяет подключить к нему любой фитнес-трекер и засчитывать на «счет» участника все потраченные на тренировку минуты или пройденные километры. Работники «Норникеля» и члены их семей могут вдохновляться достижениями друг друга, принимать участие в ЗОЖ-конкурсах или челленджах. Поддержка команды и креативные задания гарантированы.

Деятельность компании в направлении развития корпоративного спорта положительно оценивают не только руководители и сотрудники, но и представители власти.

«Одна из приоритетных задач, поставленная губернатором Красноярского края перед отраслью спорта, — развитие как раз корпоративного спорта. Именно этот сегмент даёт нам большой задел для привлечения новой аудитории в активные занятия физкультурой. Когда люди собираются вот так на одной площадке, знакомятся здесь, они очень наглядно продвигают здоровый образ жизни. Без пропаганды и агитации. Люди просто показывают личный пример», — отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

В прошлом году министерство и горно-металлургическая компания заключили соглашение, определив перечень конкретных совместных мероприятий. Кроме того, впереди еще много корпоративных соревнований — каждый год в программу добавляются все новые спортивные старты для поддержания командного духа, который очень важен для любого, даже очень крупного бизнеса.