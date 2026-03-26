«Новый формат обслуживания»: как преобразился популярный офис ВТБ на правобережье Красноярска

На улице Матросова в Красноярске после масштабной реконструкции открылся офис ВТБ. Банк внедряет современные стандарты обслуживания, чтобы жителям региона было максимально удобно решать любые финансовые вопросы. Обновленное пространство сочетает в себе домашний уют и передовые технологии. Каким оно стало — смотрите в фоторепортаже Newslab.

Комфорт и живое общение

Офис на улице Матросова, 7г — одна из старейших точек банка на правом берегу Красноярска. За много лет у отделения сформировалась большая база постоянных клиентов. Чтобы отвечать современным запросам горожан, банк принял решение полностью реконструировать пространство.

Теперь на входе посетителей встречает терминал электронной очереди с голосовым сопровождением. В клиентской зоне работает бесплатный Wi-Fi, обустроена комфортная зона ожидания, где клиенты могут выпить кофе или воды.

Для решения сложных или конфиденциальных вопросов предусмотрена закрытая переговорная комната, а на входе работают три многофункциональных банкомата в круглосуточном доступе.

«Офис на Матросова — одно из старейших и самых популярных отделений у красноярцев. Нашей задачей было добиться здесь высокого стандарта обслуживания, поэтому мы приняли решение полностью его реконструировать. Мы обновили всё: от цветовых решений до комфортных диванов», — рассказал управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва Александр Ванюшкин.

Несмотря на быстрый рост популярности цифрового банкинга, офлайн общение с менеджерами в классическом офисе не теряет своей актуальности. Это отмечали и почетные гости, приглашенные на открытие.

С этим согласна и Вера Савицкая, давняя клиентка банка:

«Я обслуживаюсь в ВТБ уже более 15 лет, пользовалась практически всеми продуктами. В обновленном офисе стало очень уютно, а обслуживание, как всегда, на высоте — меня здесь абсолютно всё устраивает».

Выгода для каждого

В обновленном офисе специалисты готовы помочь с решением любых задач: от настройки мобильного приложения до оформления сложных продуктов. Особое внимание банк уделяет развитию концепции «Семейного банка». Сегодня клиенты могут пригласить в свою «финансовую семью» до пяти человек (причем не обязательно родственников). Это позволяет открыть общий счет для повседневных трат, на остаток по которому начисляется процент, а также совместно копить кешбэк в выбранных категориях.

К слову, обновленная программа лояльности ВТБ теперь позволяет получать возврат части средств за покупки настоящими рублями. Клиенты могут ежемесячно выбирать наиболее выгодные для себя категории. А благодаря реферальной программе можно получить дополнительное денежное вознаграждение, просто порекомендовав карту банка своим знакомым.

Особые условия предусмотрены для старшего поколения. Пенсионеры, получающие выплаты на карту ВТБ, могут снимать наличные без комиссии в банкоматах любых банков. На остаток по их счету ежемесячно начисляются проценты, а в программе лояльности для них всегда доступна к выбору категория кешбэка «Аптеки». Кроме того, пенсионерам доступна защита средств на случай мошеннических действий. При необходимости сотрудники офиса помогут быстро оформить перевод пенсии в ВТБ.

Культурный досуг для молодежи

Еще одно важное направление работы банка — поддержка молодежи. С начала 2026 года ВТБ выступает оператором государственной программы «Пушкинская карта». Проект позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концерты за счет ежегодной субсидии в 5 тысяч рублей (2 тысячи из которых можно потратить на кино).

По оценкам банка, в Красноярском крае карту могут получить около 300 тысяч человек. На сегодняшний день оформлено уже 125 тысяч карт, из которых 58 тысяч уже использовались в этом году для покупки билетов.

Одной из тех, кто пришел в день открытия за новой картой, стала красноярка Анастасия Шакирова.

«Я пришла за пластиковой „Пушкинской картой“ — виртуальная у меня уже есть, но захотелось получить и физическую. Сама я пользуюсь картой уже пять лет, планирую ходить по ней в кино и на мастер-классы. Клиентом ВТБ я стала около года назад: очень нравятся условия, особенно возможность каждый месяц получать хороший кешбэк. Самое крутое в новом офисе — это сотрудники, которые всегда готовы помочь», — рассказала девушка.

Для тех же клиентов, кто предпочитает решать повседневные задачи удаленно, специалисты в офисе всегда помогут настроить онлайн-банк. С его помощью можно в пару кликов переводить средства, управлять кешбэком и оплачивать коммунальные услуги без комиссии, экономя свое время.

Офис на Матросова стал третьим обновленным офисом в Красноярске. Кроме того, одновременно с ним открылось новое отделение в Солнечном. До конца года ВТБ планирует преобразить еще несколько точек обслуживания, а также завершить интеграцию с Почта Банком в мае.

Реклама. ПАО Банк ВТБ. erid: 2VfnxyJvV38