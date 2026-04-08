Затяжки на платье, очереди за фото и пластиковые мечи: как косплееры на день захватили красноярский ТРЦ

Увлечение аниме, играми и комиксами уже давно вышло за рамки нишевого хобби. Косплей стал неотъемлемой частью поп-культуры: Comic Con, «ИгроМир», «Тогучи», «Хомякон» и многие другие крупные фестивали активно предоставляют молодежи площадку для самовыражения, где каждый может примерить на себя роль любимого героя. Красноярск — не исключение, в прошлую субботу в ТРЦ «Планета» состоялось тематическое мероприятие, которое объединило гиков со всего города.

Косплееры в цветастых париках собрались вместе, чтобы обменяться опытом, обзавестись новыми знакомствами и, конечно же, побороться за звание лучших в своем деле. Для многих посетителей торгового центра мероприятие стало настоящим открытием — люди с любопытством разглядывали ребят в ярких костюмах, снимали на телефон, перешептывались между собой и гадали, откуда тот или иной персонаж — из аниме, игры или комикса.

Искренний восторг от происходящего испытывали дети: они тыкали пальцами в проходящих мимо сказочных героев, тянули родителей за руки и требовали немедленно сделать фото. Косплееры в ответ охотно позировали, разрешали потрогать пластиковые мечи и щиты из фанеры и даже разыгрывали небольшие сценки под восторженные крики малышей.

Особенно маленьким посетителям ТРЦ приглянулась Валерия, которая пришла в образе Эльзы из мультфильма «Холодное сердце». Девушка занимается косплеем около 7 лет и работает под псевдонимом POPSICAT. В «Планете» она выступила в номинации «одиночное косплей-дефиле» и приобрела массу новых поклонников (призового места не получила).

«Опыт у меня довольно большой, так что в подобных мероприятиях я участвую не впервые. Организация мне кажется очень хорошей, ребятам удалось собрать действительно много людей. Все очень интересные, творческие, поддерживают друг друга, что классно. Гости тоже весьма положительно настроены, никто никого не оскорбляет, как это иногда бывает. Многие подходят, здороваются, вежливо просят сфотографироваться с их ребенком», — поделилась впечатлениями от участия Валерия.

Отдельного внимания от благодарной публики заслужили Алиса и Любовь. Девушки выбрали для косплея персонажей из нашумевшего аниме «Синяя тюрьма» — Михаэля Кайзера и Чигири Хёмы. В отличие от многих участников, которые были зажаты, так как волновались перед выходом на сцену, подруги чувствовали себя довольно раскованно. Они легко поддерживали диалог, шутили и оживленно обсуждали сюжет сериала с теми, кто его смотрел.

На вопросы о косплее и его финансовой стороне девушки честно ответили: мероприятие это довольно затратное, но бросать свое хобби они не планируют — разве что на время подготовки к ЕГЭ.

«Если вы занимаетесь косплеем и надеетесь, что рано или поздно это окупится — то вы очень наивны. Это дело почти никогда не окупается, исключение — победители крупных фестивалей. Вот там можно неплохо заработать. Но если говорить начистоту, косплеем чаще все-таки для души занимаются, а не ради какой-то выгоды. Это очень увлекает, особенно если ты творческий человек. Не успеваешь с одним образом закончить, уже думаешь о следующем, строишь планы... Планов на самом деле очень много, но я в этом году сдаю ЕГЭ, поэтому, к сожалению, все немного переносится», — грустно вздохнула Любовь.

Пока умудренные опытом косплееры купались в лучах славы и зрительского внимания, начинающие ребята заручились поддержкой родных и близких. Кто-то пришел на мероприятие с родителями, кто-то позвал с собой друзей, чтобы выходить на сцену не было так страшно. Алина готовилась к своему выступлению в номинации «одиночное дефиле» вместе с подругой Марией. Для своего выхода она выбрала образ героини популярной игры Genshin Impact — Фурины де Фонтейн.

«В косплее у меня были попытки где-то несколько лет назад, но активно начала заниматься только в этом году. Это мой первый фестиваль и первое выступление, соответственно. Мы с Машей косплеим персонажей из игры Genshin Impact. Я Фурина де Фонтейн, а она — Линней. Подготовка много времени не заняла, так как костюм я заказывала из Китая. Однако не обошлось без сложностей: на платье образовывались затяжки, пришлось все это исправлять», — рассказала Алина.

Мария призналась, что это не первый ее косплей, но выходить на сцену не стала — решила дебютировать в другой раз. Девушка поделилась, что хобби помогает ей не только раскрыть творческий потенциал, но и прокачать свою уверенность и побороть стеснение.

«Мне очень интересно наблюдать за реакцией людей, когда они узнают своих любимых персонажей, получать какие-то комплименты, фотографироваться. Еще интересно смотреть на чужие дефиле — это всегда очень оригинально, смело и круто. Я рада, что у нас в городе есть такие мероприятия, где можно встретить единомышленников, найти друзей и научиться чему-то новому», — высказалась девушка.

Свое мастерство красноярские косплееры также продемонстрировали в парных и в групповых номинациях, чем вызвали не меньший восторг у гостей. На сцену вышли жены богатырей, персонажи «Токийских мстителей», «Адского босса», «Ким Пять-с-плюсом», «Гравити Фолз», видеоигры Clair Obscur: Expedition 33 и многих других фандомов.

Программа вышла крайне насыщенной: вместе с косплеерами для посетителей ТРЦ «Планета» выступили певцы и танцоры. Ярким событием стал номер харизматичного музыканта под ником barisska. Парень исполнил песни из аниме «Атака титанов», мультсериала «Вуншпунш» и других популярных анимационных шоу, чем вызвал шквал аплодисментов и одобрительных возгласов. Дали жару и девчонки из кавердэнс-команды Over&Over.

Отдельного внимания заслуживает образовательная часть мероприятия — лекция про крафт. Она была интересна как новичкам, так и опытным косплеерам. Лектор подробно остановился на нюансах создания костюма и реквизита своими руками и дал слушателям практические рекомендации.

Завершилось мероприятие награждением победителей, подведение итогов легло на плечи профессионального жюри. В него вошел и популярный в Красноярске косплеер и владелец мастерской 3D-печати Владимир Ефимов, в широких кругах известный под псевдонимом Синдбад. Организаторы мероприятия — ребята из проекта «Солянка» — вручили всем отличившимся участникам дипломы, призы и памятные подарки.

Алена Шишкина специально для Newslab