«Сохраняется связь поколений»: в Зеленогорске прошел открытый турнир по теннису

Более 100 спортсменов приняли участие в XVII открытом турнире по настольному теннису на Кубок Зеленогорска, посвященном памяти генерального директора ЭХЗ А. Н. Шубина. Соревнования проходят при финансовой поддержке АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ».

В этом году на турнир в Зеленогорск приехали 11 команд из Республики Хакасия, Иркутской области, Красноярского и Алтайского краев.

Интересно было наблюдать, как вчерашние малыши, которые на первых своих «шубинских» кубках еле видны были за столом, сейчас уже своих воспитанников на соревнование подготовили. Связь поколений сохраняется!

Приятно было видеть спортсменов, которые на протяжении многих лет обязательно приезжают на турнир. И, конечно же, всегда мы особо ждем Степана Багяина с барнаульскими спортсменами, которые первые шаги в спорте делали в Зеленогорске.

В этом году не смогли приехать Дмитрий Осипов и ряд других мастеров, поэтому у нас вновь сменились чемпионы.

В мужском первенстве победителем соревнований стал барнаульский МС Георгий Шефер, который в финале сразился со своим земляком МС Ильей Рониным. Игра была не простая, но Георгий смог, проигрывая по ходу большинства партий, победить со счетом 3:1.

В игре за третье место барнаульский КМС Денис Шатруков победил красноярского КМС Владимира Миронова (3:1).

В мужских парах «золото» завоевали Георгий Шефер и Илья Ронин, которые в финале одолели Дениса Шатрукова и Максима Кузьменкова (КМС, Красноярск) со счетом 3:1.

В игре за третье место лучшей стала пара из Большой Мурты — Филипп Васильченко и Максим Пьяненков, победившая красноярцев Владимира Миронова и Андрея Гордеева со счетом 3:2.

В женском первенстве чемпионкой стала МС из Красноярска Наталья Смагина, одолевшая в личной встрече «серебряного» призера — красноярскую КМС Анастасию Протопопову со счетом 3:0. «Бронзу» заработала барнаульская КМС Дарья Фомина, которая в решающей игре смогла победить КМС Ярославу Петраченко со счетом 3:1.

В парном разряде порадовали барнаульцы — Ярослава Петраченко и Дарья Фомина, которые дожали в финале красноярок Анастасию Протопопову и Наталью Смагину со счетом 3:2.

Третье место досталось Василисе Айснер (КМС, Большая Мурта) и Алене Овсянниковой (КМС, Красноярск), победившим иркутских КМС Анастасию Шатобу и Викторию Малахову со счетом 3:2.

В смешанных парах лучшими стали Илья Ронин и Дарья Фомина, обыгравшие Ярославу Петраченко и Дениса Шатрукова со счетом 3:2.

В игре за третье место отличились зеленогорская КМС Варвара Абалмасова и Георгий Шефер, победившие Владимира Миронова и Наталью Смагину со счетом 3:1.

Добавим, что лучшие игроки турнира 20-летний барнаулец Георгий Шефер и 26-летняя красноярска Наталья Смагина поблагодарили организаторов за традиционный радушный прием и похвалили качество отремонтированного спортзала. Оба спортсмена не первый год участвуют в зеленогорском турнире, но чемпионский титул взяли впервые. Ребята продолжают выступать как спортсмены, но уже пробуют себя и в тренерской работе, передавая свой опыт более юным коллегам.

На награждении председатель городской федерации настольного тенниса Андрей Агасян поблагодарил за поддержку турнира АО «ПО ЭХЗ» и ООО «Байкал», благодаря которым «шубинский» турнир и в будущем будет открывать новых героев.

Мария Семёнова, фото: ЭХЗ