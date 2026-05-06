В Красноярске завершились масштабные Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Весенний кубок-2026». На ковер вышли более 900 грациозных спортсменок из 34 регионов страны. О том, как прошел этот марафон спорта и красоты — в репортаже Newslab.

Новый дом и сумасшедшая поддержка

В этом году «Весенний кубок» сменил прописку и переехал в краевую спортивную школу гимнастики на улице Мартынова. Эта площадка заточена под нужды спортсменок, и на профессиональном ковре девочки чувствовали себя комфортнее и увереннее.

Соревнования длились четыре дня, а расписание было по обыкновению плотным: первые выступления начинались ранним утром и длились до позднего вечера.

Президент Красноярской краевой федерации художественной гимнастики Юлия Дьяченко отметила, что организаторы проделали огромную работу.

«У нас рекордное количество участниц, и это настоящий марафон по художественной гимнастике для всех любителей этого вида спорта», — рассказала она.

Трибуны на протяжении всех дней были заполнены болельщиками. Красноярцы и гости города подготовили кричалки, встречали каждый сложный элемент бурными аплодисментами и создавали нереальную атмосферу поддержки.

«Я слышала поддержку зала, это очень приятно, всех люблю! Мои главные болельщики — это, как всегда, мои тренеры. Они меня постоянно поддерживают и настраивают. И, конечно, огромное спасибо родителям. Моя мама сильно переживала, и я очень благодарна ей за веру в меня», — поделилась эмоциями красноярская гимнастка Елизавета Бунковская, обладательница золотой медали в упражнении с мячом, серебра — за ленту, бронзы — за обруч.

А чтобы скрасить ожидание судейских оценок, между соревновательными выходами на ковре выступали юные гимнастки и гимнасты в ярких костюмах, сшитых мамами. Номера разряжали напряжение.

Еще одна интересная деталь этих соревнований — уникальные медали, состоящие из двух половинок. Завоевав награду, спортсменка может отделить одну часть и подарить ее самому важному человеку — маме, тренеру или подруге.

Космический уровень сибирских гимнасток

Сборная Красноярского края в этом году показала блестящий результат, завоевав четыре золотые медали.

«Сегодня мы показывали упражнения с мячами в образе будущего, космоса — пытались передать движения робота. Войти в роль нам всегда помогает напутствие тренера. Перед выступлением мы встаем в кружок, беремся за руки, и капитан настраивает нас важными словами. За эти дни мы взяли три медали и ощущаем себя очень достойно. Конечно, выступления были не идеальными, нам есть куда расти, и на этом мы не остановимся», — рассказала Ксения Шеповалова, выступающая за сборную края по программе кандидатов в мастера спорта.

Такие результаты — заслуга сильной и во многом передовой красноярской школы. Так, одна из главных местных звездочек Ева Чевтаева, в честь которой даже назвали оригинальный элемент, прямо сейчас готовится к международным соревнованиям в составе сборной России.

Для многих участниц приезд в Красноярск — это не только шанс показать красивую программу, но и важная карьерная ступень. Соревнования являются одними из немногих в стране, где официально можно выполнить норматив мастера спорта России.

«У нас две медали: золото в финале с мячами и бронза в многоборье. Благодаря этому результату мы защитили звание мастеров спорта, к чему очень долго готовились. Кстати, я родом из Ачинска, поэтому было особенно приятно приехать выступать к себе домой», — отметила Жанна Мочалова, представительница команды Санкт-Петербурга, НГУ им. П.Ф. Лесгафта.

Спецприз для лучшей из лучших

Традиционным партнером соревнований выступает золотодобывающая компания «Полюс», для которой поддержка таких масштабных проектов давно стала важной социальной задачей.

«„Весенний кубок“ в Красноярске давно перерос статус локальных соревнований. Сегодня это яркое событие федерального масштаба, которое собирает талантливых гимнасток со всей России. Для компании „Полюс“ быть генеральным партнером этих соревнований на протяжении нескольких лет — не просто социальная миссия, а осознанный вклад в будущее российской художественной гимнастики. Мы гордимся тем, что Красноярский край становится точкой притяжения лучших „художниц“ страны. Благодарю всех участниц за красоту и мастерство, которые они показали в эти дни, тренеров — за высочайший уровень подготовки, а зрителей — за теплую атмосферу», — отметил Сергей Горбачев, директор по работе с государственными органами Красноярского края компании «Полюс».

В этот раз организаторы решили изменить формат главной специальной награды от «золотого» партнера.

«Спорт — это ради достижений, а наш вид спорта — ради красоты. Смотреть на девочек — одно удовольствие. Я очень рада, что нашим постоянным партнером много лет является компания „Полюс“. В этом году мы немного изменили номинацию: спецприз вручили не просто лучшей участнице текущих соревнований, а гимнастке, достигшей самых высоких результатов за все 13 лет проведения соревнований», — объяснила соучредитель и соорганизатор соревнований Наталья Агаханова.

Этого почетного звания удостоилась уроженка Железногорска, призер чемпионата России и международных турниров, член сборной России Владислава Николаенко. Представители компании «Полюс» вручили ей памятный комплект — изящные серьги и подвеску.

«Получить специальный приз за звание „Лучшая гимнастка десятилетия“ — это колоссальное событие. За свои достижения я благодарна тренерам и родной спортивной школе, они очень помогли мне добиться таких результатов. На каждом соревновании есть приятное волнение, ведь в любой момент может возникнуть задержка или не получиться элемент. Когда я узнала о призе, была невероятно счастлива. В детстве я даже не загадывала, что смогу достичь таких высот», — призналась мастер спорта международного класса Владислава Николаенко.

Четырехдневный марафон грации подошел к концу, но для сотен юных спортсменок он стал важным шагом в мир большого спорта. За это время они получили не только медали и звания, но и бесценный опыт, поддержку болельщиков и вдохновение от выступления звезд российской гимнастики.