«Уникальное пространство для детей и молодежи»: в Зеленогорске при поддержке ЭХЗ открыли «Дом Юнармии»

В истории юнармейского движения в городе Зеленогорске открыта новая страница. Благодаря финансовой поддержке АО «ПО „Электрохимический завод“ (АО ПО ЭХЗ», предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в г. Зеленогорске, Красноярский край) в стенах Центра образования «Витязь» накануне Дня Победы появился «Дом Юнармии».

«Юнармейское движение в городе развивается с 2017 года, сегодня в нем состоит 480 школьников, отряды созданы во всех школах. Центр „Витязь“, носящий имя героя Советского Союза Ивана Николаевича Арсеньева, — флагман патриотического воспитания в Зеленогорске, поэтому неслучайно, что именно здесь появилось новое уникальное пространство для детей и молодежи, которое объединит участников разных движений — юнармейцев, кадетов, юных десантников и других», — рассказал Лариса Коваленко, заместитель главы ЗАТО г. Зеленогорск по вопросам социальной сферы.

В «Доме Юнармии» созданы условия для тренировок на современных тренажерах для военного дела, в том числе, для обучения по сборке и пилотированию квадрокоптеров. Зеленогорские юнармейцы теперь смогут профессионально готовиться к таким соревнованиям как «Зарница» и «Атомная гвардия».

Заместитель генерального директора АО «ПО ЭХЗ» по правовому обеспечению и корпоративному управлению Марина Васильева отметила:

«Я думаю, что благодаря открытию „Дома Юнармии“ наше подрастающее поколение сможет еще более качественно развить в себе различные боевые навыки и умения, и если понадобится, встанут как один на защиту Родины».

Атомщики уделяют особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. На эти цели ежегодно выделяется почти треть бюджета благотворительности предприятия. Непосредственно на инициативы «Витязя» только за два последних года выделено порядка 3,5 миллиона рублей.

Еще одним событием стало подписание договора о взаимодействии и сотрудничестве при проведении мероприятий профессионального ориентирования молодежи, патриотического воспитания и спортивной подготовки между руководителями Центра «Витязь» и Молодежного центра. Павел Неудачин и Анастасия Шульга скрепили договоренности подписями.

Торжественное открытие «Дома Юнармии» приурочили к 81-й годовщине со Дня Великой Победы и открытию Малой вахты памяти в центре «Витязе».

Фото: Михаил Крупадеров