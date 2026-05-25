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«Закрыто на ремонт»: в Красноярске ремонтируют фасады десятков домов

«Закрыто на ремонт»: в Красноярске ремонтируют фасады десятков домов

25.05.2026
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В Красноярске начался массовый ремонт фасадов домов

Объекты культурного наследия

В центре Красноярска сохранилось довольно много зданий прошлого и позапрошлого века, которые придают городу шарм. Реставрация таких объектов — довольно затратная история, которая жестко регулируется государством. Часть зданий удалось привести в порядок перед Универсиадой, но большинство ждали своей очереди, надеясь попасть в программу подготовки к 400-летию города.

Сейчас в Красноярске ремонтируется сразу несколько знаковых объектов. Самые заметные из них — Дом Офицеров на Перенсона и Доходный дом И. Г. Гадалова на улице Парижской Коммуны. Первый скрыт от наблюдения за красочным баннером, а за ремонтом второго здания можно «подсматривать» через невысокий забор и периодически открытые ворота.

Дом Офицеров спрятали за баннером
Здесь будет музейный квартал. Пока здесь стройка

Глобальный ремонт идет на усадьбе архитектора Чернышева — уникальное по своему дизайну здание находится на улице Марковского. Рабочие сняли с него слои старой штукатурки, обнажив каменную кладку. Сейчас создается новая основа для остроконечного шпиля, венчающего строение.

Усадьба архитектора Чернышева стоит на улице Марковского
Строение построено по уникальному проекту
Сейчас рабочие меняют основу шпиля
Они полностью сняли штукатурку. Теперь можно рассмотреть, что здание возведено из камня, а кирпич лишь обрамляет проемы

Новый облик уже начал приобретать и много лет стоявший заброшенным дом с магазином красноярского купца Севастьянова на улице Горького. Здание в стиле модерн было построено в 1908 году по проекту архитектора Владимира Соколовского. Перед Универсиадой его разрушающийся фасад спрятали за баннером — денег на ремонт не было. Сейчас здание восстанавливает выкупивший его инвестор.

Усадьба Севастьянова
На Мира ремонтируют здание фарм.колледжа. Но не полностью.
На Кирова убрали забор от дома Просвещения. На то, чтобы привести здание в такой вид, потребовалось 15 лет

Сталинки

Перед Универсиадой в Красноярске решили ввести единую цветовую гамму для покраски домов. В итоге на смену ярким цветам: красному, терракотовому, желтому и зеленому, красноярцы вынуждены были «любоваться» зданиями цвета бетона. Плюс к этому, работы проводили зимой 2018-2019 годов, что отразилось на их качестве — уже летом штукатурка хлопьями отваливалась вместе с новой краской.

Перед 400-летием Красноярска в список ремонта попало большинство домов, чьи фасады выходят на центральные улицы. Первыми ремонты начались на домах, составляющих единый архитектурный ансамбль со зданием правительства. За сеткой их спрятали еще в прошлом году. Особой активности рабочих там не заметно, но работы все же идут.

Самый страшный дом на Мира
Сегодня его уже спрятали за строительными лесами
Со стороны улицы Диктатуры Пролетариата работа еще не началась, потому что рабочие меняют тротуар
На Перенсона планируют ремонтировать здание полиции. Рядом уже строят деревянный забор
Здание на Горького рядом с РЖД тоже попало в список на ремонт
Ремонт ведет Фонд капремонта. Окончание работ в октябре.
Бизнес как может пытается выжить в таких условиях. Многие выносят вывески на деревянные «ворота», чтобы показать, что они не закрылись

С конца апреля устанавливать заборы и строительные леса начали чуть не всей протяженности проспекта Мира. Ремонты будут проходить также на Бограда/Профсоюзов, Красной Армии, Горького, улице 9 Января, на Диктатуры Пролетариата, Перенсона и других.

Судя по размещенным рядом с домами информационным табличкам, ремонты должны завершиться летом или осенью 2026 года. Большинство домов будут покрашены по одному образцу — коричневый низ и бежевый верх с контрастной окантовкой окон.

Хрущевки

Недавние исследования показали, что в Красноярске на пятиэтажные дома советского периода приходится порядка 33 % жилого фонда. Строили их начиная с 1959 до начала 1980-х, обеспечивая людей дешевым жильем. Более ранние образцы таких домов выглядят, мягко говоря, не очень — штукатуренные фасады облазят и промерзают. Расселять и сносить такие дома в Красноярске пока не планируют, но перед 400-летием десятки зданий вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» тоже включили в планы капитального ремонта.

Куда более массовые ремонты на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий»
В программу попали все дома, которые видно с центральной улицы
Цветовая гамма та же, что и в центре
Работы ведутся как с «лицевой» стороны здания, так и со двора

Фасады закрывают утеплителем, а затем планируют закрыть современными материалами. Пример, как будут выглядеть эти здания, можно увидеть в центре города — здание аптеки на Парижской Коммуны между Марковского и Ленина, а также кирпичный дом на Бограда у поликлиники № 7.

Это пример того, какими мы вскоре увидим пятиэтажки
Стены утеплили и спрятали за сайдингом, а окна выделили
Еще бы городские власти приняли сложное решение и заставили людей разобрать уродливые остекления балконов

Главное опасение, которое высказывают, глядя на развернувшуюся стройку горожане  хватит ли ресурсов, прежде всего человеческих, для проведения такого массового обновления в короткий срок. И хотелось бы, чтобы рабочие помнили тот «девиз», который провозглашают городские и краевые власти: основная цель подготовки к празднику  не сам праздник, а приведение города в порядок.