«Закрыто на ремонт»: в Красноярске ремонтируют фасады десятков домов

В преддверии 400-летия Красноярска город превратился в огромный объект капитального ремонта и строительства. С начала весны за строительными лесами спрятали большое количество домов. Какие именно объекты ремонтируют и как они должны выглядеть уже в ближайшее время — в фоторепортаже Newslab.

Объекты культурного наследия

В центре Красноярска сохранилось довольно много зданий прошлого и позапрошлого века, которые придают городу шарм. Реставрация таких объектов — довольно затратная история, которая жестко регулируется государством. Часть зданий удалось привести в порядок перед Универсиадой, но большинство ждали своей очереди, надеясь попасть в программу подготовки к 400-летию города.

Сейчас в Красноярске ремонтируется сразу несколько знаковых объектов. Самые заметные из них — Дом Офицеров на Перенсона и Доходный дом И. Г. Гадалова на улице Парижской Коммуны. Первый скрыт от наблюдения за красочным баннером, а за ремонтом второго здания можно «подсматривать» через невысокий забор и периодически открытые ворота.

Глобальный ремонт идет на усадьбе архитектора Чернышева — уникальное по своему дизайну здание находится на улице Марковского. Рабочие сняли с него слои старой штукатурки, обнажив каменную кладку. Сейчас создается новая основа для остроконечного шпиля, венчающего строение.

Новый облик уже начал приобретать и много лет стоявший заброшенным дом с магазином красноярского купца Севастьянова на улице Горького. Здание в стиле модерн было построено в 1908 году по проекту архитектора Владимира Соколовского. Перед Универсиадой его разрушающийся фасад спрятали за баннером — денег на ремонт не было. Сейчас здание восстанавливает выкупивший его инвестор.

Сталинки

Перед Универсиадой в Красноярске решили ввести единую цветовую гамму для покраски домов. В итоге на смену ярким цветам: красному, терракотовому, желтому и зеленому, красноярцы вынуждены были «любоваться» зданиями цвета бетона. Плюс к этому, работы проводили зимой 2018-2019 годов, что отразилось на их качестве — уже летом штукатурка хлопьями отваливалась вместе с новой краской.

Перед 400-летием Красноярска в список ремонта попало большинство домов, чьи фасады выходят на центральные улицы. Первыми ремонты начались на домах, составляющих единый архитектурный ансамбль со зданием правительства. За сеткой их спрятали еще в прошлом году. Особой активности рабочих там не заметно, но работы все же идут.

С конца апреля устанавливать заборы и строительные леса начали чуть не всей протяженности проспекта Мира. Ремонты будут проходить также на Бограда/Профсоюзов, Красной Армии, Горького, улице 9 Января, на Диктатуры Пролетариата, Перенсона и других.

Судя по размещенным рядом с домами информационным табличкам, ремонты должны завершиться летом или осенью 2026 года. Большинство домов будут покрашены по одному образцу — коричневый низ и бежевый верх с контрастной окантовкой окон.

Хрущевки

Недавние исследования показали, что в Красноярске на пятиэтажные дома советского периода приходится порядка 33 % жилого фонда. Строили их начиная с 1959 до начала 1980-х, обеспечивая людей дешевым жильем. Более ранние образцы таких домов выглядят, мягко говоря, не очень — штукатуренные фасады облазят и промерзают. Расселять и сносить такие дома в Красноярске пока не планируют, но перед 400-летием десятки зданий вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» тоже включили в планы капитального ремонта.

Фасады закрывают утеплителем, а затем планируют закрыть современными материалами. Пример, как будут выглядеть эти здания, можно увидеть в центре города — здание аптеки на Парижской Коммуны между Марковского и Ленина, а также кирпичный дом на Бограда у поликлиники № 7.

Главное опасение, которое высказывают, глядя на развернувшуюся стройку горожане — хватит ли ресурсов, прежде всего человеческих, для проведения такого массового обновления в короткий срок. И хотелось бы, чтобы рабочие помнили тот «девиз», который провозглашают городские и краевые власти: основная цель подготовки к празднику — не сам праздник, а приведение города в порядок.