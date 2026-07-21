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«Будущее создаем мы сами!»: как Красноярск отметил День металлурга 2026

«Будущее создаем мы сами!»: как Красноярск отметил День металлурга 2026

21.07.2026
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В этом году фестиваль был посвящен теме будущего и искусственного интеллекта. Компания показала гостям, что инновации входят в нашу повседневную жизнь, но при этом подчеркнула — человеческий труд незаменим. Машины помогают в работе, но главной движущей силой всегда будут люди. Праздник собрал рекордное количество красноярцев — порядка 45 тысяч, среди которых было особенно много молодежи.

Праздник для всех

Торжественная часть праздника объединила поздравления от руководства отрасли, представителей краевой и федеральной власти. Со сцены зачитали обращение основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаска, который пожелал металлургам здоровья, мира и счастья. Послание передал представитель Рабочего совета «РУСАЛ Красноярск».

«Каждый год компания проводит такие замечательные концерты. Это уже традиция. И горожане ждут этого, — отметил Александр Дроздов, депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по промышленности и торговле. — На моей памяти, это самый грандиозный концерт на острове Татышев, такого количества народа я не видел очень давно. И мне очень приятно, что этот праздник является не только праздником металлургов, но и общегородским праздником. Компания делает упор на подготовку кадров: создает профильные классы в школах, поддерживает обучение в институтах и техникумах. Такие праздники создают ощущение большой дружной семьи и стимулируют молодежь выбирать профессию металлурга».

Дмитрий Дмитриев, депутат Законодательного Собрания Красноярского края, обратился к сотрудникам РУСАЛа: «Спасибо нашим металлургам за самоотверженный труд и за то, что они помогают городу Красноярску, Советскому району и дарят нам такие праздники!»

Будущая смена

Среди тысяч зрителей было много молодежи и будущих специалистов металлургической отрасли.

Александр и Иван, выпускники 11 класса, рассказали: «Мы только что закончили школу и уже подали документы в Красноярский институт цветных металлов на горное дело. Почему туда? Потому что там много бюджетных мест, а профессия перспективная.»

Среди гостей были и те, для кого этот праздник стал семейным мероприятием. Екатерину, Татьяну и Полину на концерт привели дети: «Они очень хотели попасть на этот праздник, на концерт, для нас это по-настоящему семейный день».

Также на концерт пришли десятиклассники из школы № 143, которые учатся в профильном инженерном классе. Ребята гордятся своим выбором и пришли поддержать праздник всем составом.

Энергия молодости

Кульминацией вечера стало появление молодежных кумиров. Искренний восторг у юных красноярцев вызвало выступление певца GAZAN с его суперхитом «Черемша» и завирусившейся песней «67 (Six Seven)», а также взрывной группы Gayazovs Brothers с уже легендарным треком «Малиновая Лада».

Фото: Анатолий Полынцев
Фото: Анатолий Полынцев
Фото: Анатолий Полынцев
Фото: Анатолий Полынцев
Фото: Анатолий Полынцев

Школьницы Арина, Алина и Мария поделились эмоциями: «Мы пришли специально на Газана, он нереально крутой! Выступление любимого артиста — это лучший подарок городу».

Подруги София и Василиса: «В Красноярске металлургов уважает каждый. То, что компания привезла таких популярных артистов — это супер!»

Фото: Анатолий Полынцев
Фото: Анатолий Полынцев
Фото: Анатолий Полынцев
Фото: Анатолий Полынцев
Фото: Анатолий Полынцев
Фото: Анатолий Полынцев
Фото: Анатолий Полынцев
Фото: Анатолий Полынцев

«РУСАЛ сейчас переживает не самые простые времена, связанные с санкциями и перераспределением рынков сбыта, — рассказала Елена Южакова, директор департамента региональных проектов РУСАЛа. — Но мы считаем, что в Красноярске — „столице РУСАЛа“ — праздники должны проходить вопреки любым трудностям. Мы с удовольствием дарим этот день горожанам. Сегодня мы много занимаемся ИИ, наши экологические проекты на КрАЗе получают госпремии в области искусственного интеллекта. Но мы показываем, что без человека ИИ ничего не сможет. Будущее создаём мы сами!».

Дроздов Александр Сергеевич
Дроздов Александр Сергеевич
Депутат Государственной думы РФ
Южакова Елена Михайловна
Южакова Елена Михайловна
Директор департамента РУСАЛ по связям с общественностью и работе с региональными органами власти