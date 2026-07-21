«Будущее создаем мы сами!»: как Красноярск отметил День металлурга 2026

В минувшую субботу, 18 июля, остров Татышев стал площадкой грандиозного празднования Дня металлурга — нейрофестиваля РУСАЛа «Будущее здесь», кульминацией которого стали выступления популярных молодежных исполнителей GAZAN и Gayazovs Brothers.

В этом году фестиваль был посвящен теме будущего и искусственного интеллекта. Компания показала гостям, что инновации входят в нашу повседневную жизнь, но при этом подчеркнула — человеческий труд незаменим. Машины помогают в работе, но главной движущей силой всегда будут люди. Праздник собрал рекордное количество красноярцев — порядка 45 тысяч, среди которых было особенно много молодежи.

Праздник для всех

Торжественная часть праздника объединила поздравления от руководства отрасли, представителей краевой и федеральной власти. Со сцены зачитали обращение основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаска, который пожелал металлургам здоровья, мира и счастья. Послание передал представитель Рабочего совета «РУСАЛ Красноярск».

«Каждый год компания проводит такие замечательные концерты. Это уже традиция. И горожане ждут этого, — отметил Александр Дроздов, депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по промышленности и торговле. — На моей памяти, это самый грандиозный концерт на острове Татышев, такого количества народа я не видел очень давно. И мне очень приятно, что этот праздник является не только праздником металлургов, но и общегородским праздником. Компания делает упор на подготовку кадров: создает профильные классы в школах, поддерживает обучение в институтах и техникумах. Такие праздники создают ощущение большой дружной семьи и стимулируют молодежь выбирать профессию металлурга».

Дмитрий Дмитриев, депутат Законодательного Собрания Красноярского края, обратился к сотрудникам РУСАЛа: «Спасибо нашим металлургам за самоотверженный труд и за то, что они помогают городу Красноярску, Советскому району и дарят нам такие праздники!»

Будущая смена

Среди тысяч зрителей было много молодежи и будущих специалистов металлургической отрасли.

Александр и Иван, выпускники 11 класса, рассказали: «Мы только что закончили школу и уже подали документы в Красноярский институт цветных металлов на горное дело. Почему туда? Потому что там много бюджетных мест, а профессия перспективная.»

Среди гостей были и те, для кого этот праздник стал семейным мероприятием. Екатерину, Татьяну и Полину на концерт привели дети: «Они очень хотели попасть на этот праздник, на концерт, для нас это по-настоящему семейный день».

Также на концерт пришли десятиклассники из школы № 143, которые учатся в профильном инженерном классе. Ребята гордятся своим выбором и пришли поддержать праздник всем составом.

Энергия молодости

Кульминацией вечера стало появление молодежных кумиров. Искренний восторг у юных красноярцев вызвало выступление певца GAZAN с его суперхитом «Черемша» и завирусившейся песней «67 (Six Seven)», а также взрывной группы Gayazovs Brothers с уже легендарным треком «Малиновая Лада».

Школьницы Арина, Алина и Мария поделились эмоциями: «Мы пришли специально на Газана, он нереально крутой! Выступление любимого артиста — это лучший подарок городу».

Подруги София и Василиса: «В Красноярске металлургов уважает каждый. То, что компания привезла таких популярных артистов — это супер!»

«РУСАЛ сейчас переживает не самые простые времена, связанные с санкциями и перераспределением рынков сбыта, — рассказала Елена Южакова, директор департамента региональных проектов РУСАЛа. — Но мы считаем, что в Красноярске — „столице РУСАЛа“ — праздники должны проходить вопреки любым трудностям. Мы с удовольствием дарим этот день горожанам. Сегодня мы много занимаемся ИИ, наши экологические проекты на КрАЗе получают госпремии в области искусственного интеллекта. Но мы показываем, что без человека ИИ ничего не сможет. Будущее создаём мы сами!».