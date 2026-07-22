«Мощная энергия и крутые эмоции»: в День металлурга и День города РУСАЛ подарил Ачинску яркий праздник

В Ачинске состоялся «РУСАЛ ФестивAL. Будущее здесь», посвященный технологиям и искусственному интеллекту, что символично связало настоящее и будущее алюминиевой отрасли.

Традицию проводить масштабные праздники в городах ответственности РУСАЛа с приглашением звезд федеральной величины заложил основатель компании Олег Дерипаска более 25 лет назад.

В Ачинском краеведческом музее им. Д. С. Каргаполова открылась уникальная экспозиция «АГК. Эпохи. Люди. События», с участием управляющего директора АГК Виталия Пригарина, депутата Госдумы РФ Александра Дроздова, ветеранов производства, депутатов окружного Совета и общественности.

«Ачинск всегда был и остается тесно связан с металлургами, с историей комбината. Эта экспозиция — мостик между прошлым и будущим, напоминание о том, как много сделано и как много нам еще предстоит сделать вместе», — подчеркнул глава Ачинского округа Игорь Титенков.

Депутат Госдумы РФ Александр Дроздов отметил: «АГК — это сердце Ачинска, и такие проекты показывают, что мы помним свою историю и уверенно смотрим вперед. Поддержка ветеранов и развитие новых форматов праздника — залог преемственности поколений, без которой невозможна крепкая промышленность».

В Сквере металлургов чествовали ветеранов производства — людей, чьими руками создавалась история АГК.

Сотни ачинцев посетили интерактивные, спортивные и творческие площадки, организованные РУСАЛом в парке Победы.

Здесь же открылась фотовыставка «Алюминий вокруг нас». Экспозиция наглядно демонстрирует, присутствие крылатого металла в нашей повседневной жизни — от транспорта до бытовых приборов.

В городском Дворце культуры на торжественном мероприятии «Энергия времени» собрались лучшие сотрудники комбината, ветераны и почетные гости.

Управляющий директор АГК Виталий Пригарин обратился к коллегам:

«Для всех нас День металлурга — один из самых главных профессиональных праздников. Работая в РУСАЛе, мы вместе создаем будущее. Да, компании сегодня очень трудно, но мы остаемся мировым лидером отрасли. Это и ваша заслуга. Мы выдерживали такие удары не раз — и всегда побеждали. Выстоим и сейчас. Выстоим благодаря прочности нашего бизнеса, заложенной Основателем — и благодаря вам, нашим замечательным людям: мужественным, ответственным, „горящим“ нашим делом!»

На мероприятии мастеру отделения выщелачивания цеха гидрохимии Дмитрию Жирнову было присвоено звание «Почетный металлург» За его плечами 30 лет трудовой деятельности в отрасли. Начав свой путь в 1993 году аппаратчиком-гидрометаллургом, Дмитрий прошел все ступени профессионального роста и сегодня является уважаемым наставником для молодого поколения.

Всего за профессиональные достижения почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства промышленности и торговли РФ, губернатора Красноярского края, Законодательного собрания, главы и депутатов Ачинского округа получили более 80 лучших сотрудников комбината.

Вечерняя программа на площади перед Городским Дворцом культуры собрала тысячи ачинцев и гостей города. По традиции с большой сцены прозвучали поздравления в адрес сотрудников комбината, ветеранов отрасли и трудовых династий.

Концерт продолжился выступлением кавер-группы из Красноярска и Новосибирска.

Настоящим подарком стали выступления хедлайнеров вечера — популярного исполнителя GAZAN и талантливой певицы BEARWOLF, которые зажгли публику, превратив площадь в одну большую танцевальную сцену. Впервые в Ачинск по приглашению компании приехали сразу две популярные звезды.

«В этом году мы не побоялись использовать новые форматы. В итоге получили огромное количество положительных откликов после всех мероприятий. Главное, у нас получилось сделать праздник металлургов с мощной энергией, яркими и крутыми эмоциями людей и их впечатлениями», — сказала директор по связям с общественностью и взаимодействию с государственными органами АГК Ксения Талай.

Фестивальные площадки собрали более 10 тысяч зрителей.

Фото: РУСАЛ