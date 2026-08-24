«Бежим в любую погоду!»: лучшие фото Красмарафона «Жара 2026»

В Красноярске в минувшие выходные в 13-й раз прошел Красмарафон «Жара» — крупнейший беговой праздник Сибири при поддержке золотодобывающей компании «Полюс». Легкоатлеты со всей страны по традиции собрались на площади Мира перед Филармонией. Несмотря на пасмурную погоду, забег снова объединил тысячи «заряженных» спортсменов — как профи, так и тех, кто бежал свою первую серьезную трассу.

В главном летнем спортивном событии приняли участие около 4 500 человек. Короткие дистанции на 2 км и 5 км, а также детские и инклюзивные старты, состоялись 22 августа. Юных атлетов на пути к финишу бурно поддерживали родители, бабушки и дедушки.

На следующий день, 23 августа, на старт вышли те, кто выбрал серьезную дистанцию — полумарафон длиной 21,1 км. Утро воскресенья началось для бегунов с разминки, после чего они отправились покорять трассу — от площади Мира через вантовый мост на остров Татышев и обратно. И пасмурная погода настроение атлетов не испортила — дождь накрапывал лишь перед стартом, а прохлада бегунам только в радость.

«Несмотря на то, что в первый день весь день шел дождь, явка была 90 %! — рассказал перед стартом директор Красмарафона Николай Трегубов. — Людям неважно, какая погода: если они собрались, готовились, то дождь их, конечно же, не остановит. А сегодня, в день полумарафона, вообще идеальная погода: пасмурно, нет солнца и уже нет дождя. Это идеальная условия для того, чтобы установить личный рекорд».

Отдельно руководитель серии забегов отметил возможности для занятий бегом в краевой столице:

«У нас в Красноярске есть очень крутая инфраструктура в виде наших набережных и суперклассного острова Татышев. Такой нет ни в одном городе России; даже в Москве Крылатский парк и Крылатские холмы не сравнятся с таким количеством асфальтовых дорожек и озеленением на острове Татышев. Это уникальная среда и трасса!»

Для удобства зрителей финальный забег показывали прямо на экране на здании Большого зала филармонии, а ведущий рассказывал, кто лидирует в мужской и женской гонках, и когда ждать лидеров на финише. А пока шла гонка, можно было найти развлечение в палатках на площади Мира.

Сильнейшими на дистанции полумарафона стали Артём Попов (1 час 5 мин. 27 сек.), Илья Змазнев (1 час 6 мин. 57 сек.) и Валерий Лукин (1 час. 8 мин. 30 сек.).

Победитель Артём Попов — 25-летний профессиональный легкоатлет из Абакана (родом из села Бея). Он служит в спортроте ЦСКА и в апреле этого года занял призовые места на чемпионате мира среди военнослужащих. Свой первый старт в Красноярске он пробежал еще в 17 лет, выиграв дистанцию 10 км. В полумарафоне он участвует третий год подряд и второй год подряд забирает «золото».

«Сегодняшним результатом я доволен больше, чем прошлогодним, хотя время почти одинаковое — 1 час 5 минут с копейками. Дело в том, что в июле я получил травму и около трех недель вообще не мог бегать. Для такой формы результат просто прекрасный. С погодой сегодня повезло, дождя и сильного ветра не было. Приятно, что в отличие от прошлого года, сегодня мне удалось добавить на второй половине дистанции и пробежать ее быстрее первой. Забег в Красноярске — это для меня „домашний“ старт. Здесь всегда очень хорошо встречают организаторы и много любителей бега, которые поддерживают на трассе. У нас в Сибири люди очень доброжелательные, на московских стартах такого нет. В этих людях — наша ценность!»

Среди женщин победу одержали Анна Викулова (1 час 13 мин. 46 сек.), Наталья Тарасова (1 час 18 мин. 27 сек.) и Ирина Ульчугашева (1 час 21 мин. 40 сек).

Победительница Анна Викулова (она из Новосибирска) в 2024 году на красноярской «Жаре» установила рекорд трассы полумарафона среди женщин, который до сих пор не побит.

«Приехала пробежать свой первый полумарафон в этом сезоне. Я не планировала сегодня во что бы то ни стала превзойти свой прошлый результат, просто хотелось оценить свои силы и готовность, поэтому результатом я довольна! Отрыв от соперниц был большой, позади никого особо не было, — поделилась Анна. — Мне очень нравится, что трасса в Красноярске проходит в лесу, на острове — это очень круто! Бежишь, и создается такая домашняя атмосфера, которая отлично снимает напряжение. Самой организацией я тоже довольна, мне всё нравится, чувствуется, что сделано прямо с душой».

Для многих начинающих бегунов Красмарафон «Жара» стал первым серьезным испытанием. Так, участник команды золотодобывающей компании «Полюс» Алексей Монастыршин рассказал, что начал бегать совсем недавно — с начала июня этого года. Тренировался три месяца, по пять дней в неделю после работы:

«Мои коллеги устроили челлендж и замотивировали меня участвовать. Сначала я думал пробежать только „пятерку“, но ближе к концу понял, что смогу больше, и решил замахнуться на полумарафон. Это мой первый официальный старт. До этого я дважды бегал эту дистанцию на тренировках: сначала за 1 час 58 минут, потом за 1 час 57 минут. А сегодня пробежал за 1 час 52 минуты!»

Его коллега по работе и команде Антон Кузнецов бегает давно и профессионально, в том числе и на большие дистанции. Своими результатами он доволен, поэтому на «Красмарафоне» уже не первый год бежит пейсмекером.

«Я участвую в забегах уже 13 лет, а в роли пейсмейкера это мой пятый старт. Моя главная задача — провести группу бегунов на определенное время, например, вывести из двух часов. Я отвечаю за ровный темп, подсказываю, когда нужно попить или поесть, чтобы люди могли отключить голову, „зацепиться“ за меня и просто бежать. Свои личные рекорды я уже поставил, так что сейчас мне приносит огромное удовольствие помогать другим достигать их целей!»

Наталья Сысоева — участница забега и уже много лет амбассадор беговой команды «Полюса», не первый год участвует в «Красмарафоне» и других крупных соревнованиях по всей стране:

«Результатами нашей команды очень довольна. Некоторые ребята бежали впервые, но все добежали до финиша и не испугались утреннего дождя. Наше корпоративное беговое движение активно растет: в этом году на всех дистанциях от нас участвует уже больше 50 человек! Коллеги заражаются примером, приходят новые сотрудники. Летом мы даже проводили двухмесячный внутренний челлендж — соревновались в стабильности пробежек, километраже и рисовали беговые „арт-треки“ (рисунки на карте города, которые получаются с помощью записи маршрута пробежки через спортивные часы или телефон, — прим. Newslab)».

Красмарафон «Жара» завершен, но впереди еще много больших и маленьких стартов как для новичков, так и для тех, кто не мыслит своей жизни без бега. Присоединяйтесь! И до встречи на трассе.

Фото: «Полюс»