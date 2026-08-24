«Бежим в любую погоду!»: лучшие фото Красмарафона «Жара 2026»

В главном летнем спортивном событии приняли участие около 4 500 человек. Короткие дистанции на 2 км и 5 км, а также детские и инклюзивные старты, состоялись 22 августа. Юных атлетов на пути к финишу бурно поддерживали родители, бабушки и дедушки.
На следующий день, 23 августа, на старт вышли те, кто выбрал серьезную дистанцию — полумарафон длиной 21,1 км. Утро воскресенья началось для бегунов с разминки, после чего они отправились покорять трассу — от площади Мира через вантовый мост на остров Татышев и обратно. И пасмурная погода настроение атлетов не испортила — дождь накрапывал лишь перед стартом, а прохлада бегунам только в радость.
«Несмотря на то, что в первый день весь день шел дождь, явка была 90 %! — рассказал перед стартом директор Красмарафона Николай Трегубов. — Людям неважно, какая погода: если они собрались, готовились, то дождь их, конечно же, не остановит. А сегодня, в день полумарафона, вообще идеальная погода: пасмурно, нет солнца и уже нет дождя. Это идеальная условия для того, чтобы установить личный рекорд».
Отдельно руководитель серии забегов отметил возможности для занятий бегом в краевой столице:
«У нас в Красноярске есть очень крутая инфраструктура в виде наших набережных и суперклассного острова Татышев. Такой нет ни в одном городе России; даже в Москве Крылатский парк и Крылатские холмы не сравнятся с таким количеством асфальтовых дорожек и озеленением на острове Татышев. Это уникальная среда и трасса!»
Для удобства зрителей финальный забег показывали прямо на экране на здании Большого зала филармонии, а ведущий рассказывал, кто лидирует в мужской и женской гонках, и когда ждать лидеров на финише. А пока шла гонка, можно было найти развлечение в палатках на площади Мира.
Сильнейшими на дистанции полумарафона стали Артём Попов (1 час 5 мин. 27 сек.), Илья Змазнев (1 час 6 мин. 57 сек.) и Валерий Лукин (1 час. 8 мин. 30 сек.).
Победитель Артём Попов — 25-летний профессиональный легкоатлет из Абакана (родом из села Бея). Он служит в спортроте ЦСКА и в апреле этого года занял призовые места на чемпионате мира среди военнослужащих. Свой первый старт в Красноярске он пробежал еще в 17 лет, выиграв дистанцию 10 км. В полумарафоне он участвует третий год подряд и второй год подряд забирает «золото».
«Сегодняшним результатом я доволен больше, чем прошлогодним, хотя время почти одинаковое — 1 час 5 минут с копейками. Дело в том, что в июле я получил травму и около трех недель вообще не мог бегать. Для такой формы результат просто прекрасный. С погодой сегодня повезло, дождя и сильного ветра не было. Приятно, что в отличие от прошлого года, сегодня мне удалось добавить на второй половине дистанции и пробежать ее быстрее первой. Забег в Красноярске — это для меня „домашний“ старт. Здесь всегда очень хорошо встречают организаторы и много любителей бега, которые поддерживают на трассе. У нас в Сибири люди очень доброжелательные, на московских стартах такого нет. В этих людях — наша ценность!»
Среди женщин победу одержали Анна Викулова (1 час 13 мин. 46 сек.), Наталья Тарасова (1 час 18 мин. 27 сек.) и Ирина Ульчугашева (1 час 21 мин. 40 сек).
Победительница Анна Викулова (она из Новосибирска) в 2024 году на красноярской «Жаре» установила рекорд трассы полумарафона среди женщин, который до сих пор не побит.
«Приехала пробежать свой первый полумарафон в этом сезоне. Я не планировала сегодня во что бы то ни стала превзойти свой прошлый результат, просто хотелось оценить свои силы и готовность, поэтому результатом я довольна! Отрыв от соперниц был большой, позади никого особо не было, — поделилась Анна. — Мне очень нравится, что трасса в Красноярске проходит в лесу, на острове — это очень круто! Бежишь, и создается такая домашняя атмосфера, которая отлично снимает напряжение. Самой организацией я тоже довольна, мне всё нравится, чувствуется, что сделано прямо с душой».
Для многих начинающих бегунов Красмарафон «Жара» стал первым серьезным испытанием. Так, участник команды золотодобывающей компании «Полюс» Алексей Монастыршин рассказал, что начал бегать совсем недавно — с начала июня этого года. Тренировался три месяца, по пять дней в неделю после работы:
«Мои коллеги устроили челлендж и замотивировали меня участвовать. Сначала я думал пробежать только „пятерку“, но ближе к концу понял, что смогу больше, и решил замахнуться на полумарафон. Это мой первый официальный старт. До этого я дважды бегал эту дистанцию на тренировках: сначала за 1 час 58 минут, потом за 1 час 57 минут. А сегодня пробежал за 1 час 52 минуты!»
Его коллега по работе и команде Антон Кузнецов бегает давно и профессионально, в том числе и на большие дистанции. Своими результатами он доволен, поэтому на «Красмарафоне» уже не первый год бежит пейсмекером.
«Я участвую в забегах уже 13 лет, а в роли пейсмейкера это мой пятый старт. Моя главная задача — провести группу бегунов на определенное время, например, вывести из двух часов. Я отвечаю за ровный темп, подсказываю, когда нужно попить или поесть, чтобы люди могли отключить голову, „зацепиться“ за меня и просто бежать. Свои личные рекорды я уже поставил, так что сейчас мне приносит огромное удовольствие помогать другим достигать их целей!»
Наталья Сысоева — участница забега и уже много лет амбассадор беговой команды «Полюса», не первый год участвует в «Красмарафоне» и других крупных соревнованиях по всей стране:
«Результатами нашей команды очень довольна. Некоторые ребята бежали впервые, но все добежали до финиша и не испугались утреннего дождя. Наше корпоративное беговое движение активно растет: в этом году на всех дистанциях от нас участвует уже больше 50 человек! Коллеги заражаются примером, приходят новые сотрудники. Летом мы даже проводили двухмесячный внутренний челлендж — соревновались в стабильности пробежек, километраже и рисовали беговые „арт-треки“ (рисунки на карте города, которые получаются с помощью записи маршрута пробежки через спортивные часы или телефон, — прим. Newslab)».
Красмарафон «Жара» завершен, но впереди еще много больших и маленьких стартов как для новичков, так и для тех, кто не мыслит своей жизни без бега. Присоединяйтесь! И до встречи на трассе.
Фото: «Полюс»