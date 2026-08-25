Яркий финал лета: как в красноярской тайге прошел «Арбузный фестиваль»

Бодрящий таежный воздух, зажигательные конкурсы и горы сочных арбузов — именно так в минувшие выходные красноярцы проводили уходящее лето. На живописном берегу реки Маны в загородном парке отдыха SkyCamp состоялся яркий и вкусный «Арбузный фестиваль». Несмотря на прохладу после недавнего дождя, десятки горожан сменили привычную суету на хвойный аромат, веселые состязания и дегустацию главных ягод сезона. Подробнее в нашем фоторепортаже.

«Арбузный фитнес» и таежные приключения

Главный партнер летнего праздника — сеть дискаунтеров «Батон», подготовил для гостей насыщенную программу, где главным реквизитом во всех активностях были, конечно же, арбузы., подготовили для гостей насыщенную программу, где главным реквизитом во всех активностях были, конечно же, арбузы.

Участники соревновались в силе и ловкости: удерживали 6-килограммовые арбузы на вытянутых руках, на скорость переносили их на дощечках и даже играли в гигантские шашки, двигая по полю полосатые плоды. За победы в конкурсах гости получали специальные фишки, которые можно было обменять на бесплатное прохождение подвесных трасс парка.

Для гостей была открыта фирменная «Арбузная палатка» с безлимитной дегустацией главного символа праздника.

«Крутая атмосфера»

Гости с удовольствием дегустировали арбузы, фотографировались и делились впечатлениями. После прошедшего дождя воздух в тайге был особенно чистым, и для многих эта поездка стала отличной возможностью сменить обстановку и насладиться природой.

Ольга работает экономистом по закупкам, Мария — инженером ПТО, Марианна — дизайнером. Все трое приехали сюда из Красноярска, а познакомились недавно.

«Впечатления ошеломляющие! В Красноярске воздух у нас не всегда чистый, так что поездка на природу в таком формате — отличная возможность развеяться, отдохнуть морально и физически, да и просто пообщаться с людьми. Погода после дождя немного прохладная, но в целом атмосфера очень крутая!»

Анастасия и Надежда — медсестры красноярской районной больницы:

«Мне вчера подруга скинула ссылку: поедем на арбузный фест? Отвечаю: „Поедем!“ Собрались и приехали. С собой даже бутерброды и пирожки взяли, думали арбузы с собой взять, а нас тут щедро угощают! Пофотографировались, арбузов наелись... Настроение просто отличное!»

На праздник приезжали и большими компаниями Например, Елена прибыла на базу отдыха в составе группы из 32 человек — 12 детей и 20 взрослых:

«Мы дружим семьями и приехали отдыхать на базу, а тут случайно попали на праздник. Впечатления ошеломляющие! Погода вообще не помеха, дети наелись сладких арбузов, родители в восторге. Спасибо организаторам!»

Финансист Анна рассказала: «У нас дача прямо на противоположном берегу Маны. Мы, когда загораем, постоянно видим, как в SkyCamp люди катаются на канатке. Были давно зарегистрированы на сайте парка и, когда пришло приглашение на арбузный фестиваль, сразу решили ехать. Посетили праздник всей семьей — с мужем и ребенком. Несмотря на то, что на улице сыро и прохладно после дождика, мы с удовольствием приехали сюда из города. Арбузы очень вкусные и сладкие!»

Наталья приехала в отпуск из Тайшета с дочерью Марией и сыном Даниилом:

«Я сама работаю аниматором, поэтому пройти мимо такого события не могла. Сын работает в Росгвардии, дочь — школьница. Нам безумно понравилась сама идея фестиваля, даже захотела провести подобный праздник у себя в Тайшете. Выиграли уже несколько конкурсов! Погода хмурая, но эмоции всё перевешивают!»

«Лесные песни»

Музыкальным украшением праздника стали выступления музыкальных групп. Солистки кавер-группы «Девчата» из Дивногорска — Маргарита, Юлия, Анастасия и Татьяна — подарили гостям живой звук и любимые хиты.

«Мы все выпускницы одной вокальной студии. Спустя 15 лет встретились и решили снова вернуться к любимому делу. По профессии мы все разные — медик-фармацевт, портной, специалист бьюти-сферы, мамочка и ведущая мероприятий, но музыка нас объединяет. Мы делаем то, что любим, и любим то, что делаем! Фестиваль замечательный: потрясающая природа, запахи сосен и арбузов, улыбки людей. Мы благодарны, что нас пригласили выступить здесь».

«Под занавес лета мы очень хотели поделиться с горожанами главным символом жары, августа — сочными и яркими арбузами — и стали частью праздника в SkyCamp. Несмотря на дождь, фестиваль получился по-настоящему летним. Очень надеемся, что он станет традиционным августовским событием каждый год. С нас арбузы, с красноярцев — летнее настроение!», — рассказала PR-менеджер дискаунтеров «Батон» Валентина Котляр.

Фото: Ирина Егорова