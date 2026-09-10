Главная
>
Фото
>
«Соединяя историю и современность»: в центре Красноярска открылся флагманский офис ВТБ

«Соединяя историю и современность»: в центре Красноярска открылся флагманский офис ВТБ

10.09.2026
3
Для клиентов ВТБ в Красноярске появилась новая точка притяжения

На стыке истории и инноваций

Место для нового многофункционального финансового центра было выбрано не случайно. Офис расположился на улице Белинского, 2, в знаковом для красноярцев районе Стрелки — там, где река Кача впадает в Енисей. Именно это место сформировало исторический и культурный облик краевой столицы.

Флагманский офис расположен по адресу улица Белинского, 2
Зайти можно даже с питомцем!

На площади около шести тысяч квадратных метров разместилось более 400 высокотехнологичных рабочих мест. Главная особенность флагмана заключается в полной консолидации всех направлений бизнеса ВТБ. Впервые под одной крышей собраны розничный, малый, средний, корпоративный и инвестиционный сегменты. Это позволяет решать любые финансовые вопросы клиентов комплексно и максимально оперативно.

«Новое пространство — это новая история ВТБ в Красноярске. Важно, что офис открылся в знаковом месте основания города. У нас появляется не просто новая точка, у нас меняется сам метод обслуживания клиентов. В этом пространстве сосредоточены все направления бизнеса. Наши сотрудники готовы помогать решать личные финансовые вопросы красноярцев, развивать бизнес и реализовывать новые проекты. Здесь соединяется история и современность, и в этом контексте мы видим свою миссию — предлагать новые передовые финансовые решения», — рассказал управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва Александр Ванюшкин.

Александр Ванюшкин, управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва

Он также добавил, что создание флагмана является важной ступенью масштабной стратегии развития банка в регионе, стартовавшей в конце 2024 года. На сегодняшний день уже больше половины офисов ВТБ в Красноярском крае, Хакасии и Туве переведены на новый формат, а до конца следующего года этот показатель планируют довести до 90 %.

Банк придерживается баланса: развивая цифровые сервисы, ВТБ сохраняет и развивает физические отделения, так как потребность у жителей всегда есть потребность в живом общении со специалистами.

Открытие флагманского филиала
Открытие флагманского филиала
Открытие флагманского филиала

Комфорт на каждом этаже

Пространство нового офиса удобно зонировано для удобства разных категорий посетителей. На первом этаже обслуживают розничных клиентов. Здесь удобная зона ожидания и доступ к бесплатному Wi-Fi.

На входе можно получить талон электронной очереди
Во время ожидания можно отдохнуть в уютном холле
Выпить кофе
Рассмотреть необычный дизайн табло с выдвижными элементами
И найти отсылки к символам Красноярска в дизайне

Для решения конфиденциальных вопросов предусмотрены закрытые переговорные комнаты, а на входе работает круглосуточная зона с четырьмя современными банкоматами, обладающими функциями мини-офиса. Вся инфраструктура полностью адаптирована для маломобильных граждан.

Банкоматы работают круглосуточно

Второй этаж выделен для ипотечных заемщиков и клиентов сегмента «Привилегия». На третьем этаже обслуживаются представители малого, среднего и крупного бизнеса. Независимо от масштабов компании, каждого предпринимателя здесь сопровождает персональный менеджер.

Второй этаж выделен для ипотечных заемщиков и клиентов сегмента «Привилегия»
Для решения конфиденциальных вопросов предусмотрены закрытые переговорные комнаты
Персональные менеджеры помогут в решении вопросов

В целом спектр услуг флагманского офиса охватывает все потребности: от оформления молодежной Пушкинской карты до открытия сложных счетов для внешнеторговых операций, коммерческого кредитования и проектного финансирования.

Сотрудники за работой
Сотрудники за работой

Новый подход к организации пространства и качеству сервиса уже успели оценить первые посетители. Клиент банка Алёна Карпюк отмечает, что благодаря продуманному формату в отделении практически отсутствуют очереди, а сам интерьер впечатляет нестандартными решениями.

«Привлекает открытость в общении со специалистами — сюда приятно приходить. Офис современный. Футуристичные двигающиеся стены напоминают кадры из сказочных фильмов, я такого ранее не встречала. В самом банке я обслуживаюсь уже несколько лет. Для меня при выборе банка на первом месте стоит комфорт: здесь тебя принимают быстро, специалисты знают свое дело, и с каким бы вопросом я ни пришла — он всегда решается», — поделилась впечатлениями Алёна Карпюк.

Алёна Карпюк, клиент банка

Удобство нового формата высоко оценивают и ключевые корпоративные партнеры банка. Начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин, присутствовавший на церемонии открытия, отметил продуманный уровень организации пространства.

«Красноярская железная дорога — одно из самых крупных предприятий Красноярского края по числу сотрудников. Только в крае на всех наших предприятиях работает больше 20 тысяч человек. И практически все они обслуживаются в банке ВТБ. Банк ВТБ — наш давний партнер, и нам приятно, что он постоянно развивается и идет в ногу со временем. И появление такого пространства это подтверждает. Это еще один шаг в укреплении наших партнерских отношений», — подчеркнул Алексей Туманин.

Начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин

Вклад в развитие региона

Открытие флагмана подчеркивает роль ВТБ не только как финансового института, но и как активного участника социальной и экономической жизни в регионах присутствия. Сегодня банк обслуживает около 600 тысяч розничных клиентов и занимает четверть рынка в сегменте малого и среднего бизнеса.

Помимо финансовой деятельности, ВТБ активно инвестирует в человеческий капитал, реализуя крупные образовательные и социальные проекты совместно с ведущими вузами региона. Одним из таких стратегических партнеров является Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.

Эдхам Акбулатов, ректор Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Ректор СибГУ Эдхам Акбулатов подчеркнул, что сотрудничество с банком давно вышло за рамки стандартного обслуживания.

«Мы очень ценим наши партнерские отношения, связанные с реализацией кампусного проекта. Но наше сотрудничество гораздо шире. Банк поддерживает наши культурные и спортивные инициативы, творческую деятельность студентов. Кроме того, ВТБ является крупным работодателем для выпускников целого ряда направлений подготовки. Благодаря такой практико-ориентированной работе студенты могут увидеть свое будущее. Мы рассчитываем, что в дальнейшем сможем найти новые формы сотрудничества и выйти на новые решения, связанные с финансированием исследовательской деятельности и коммерциализацией результатов деятельности наших сотрудников», — рассказал Эдхам Акбулатов.

Флагманский офис на улице Белинского уже начал работу. Для частных лиц двери открыты по будням с 9:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 17:00. Юридические лица и ипотечные заемщики могут получить консультации с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Реклама. ПАО Банк ВТБ. erid: 2VfnxxWXhhv

Акбулатов Эдхам Шукриевич
Акбулатов Эдхам Шукриевич
Ректор ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»