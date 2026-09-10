«Соединяя историю и современность»: в центре Красноярска открылся флагманский офис ВТБ

В историческом центре Красноярска, на Стрелке, начал работу флагманский офис ВТБ нового поколения. Банковское пространство объединило под одной крышей обслуживание как частных лиц, так и представителей среднего, малого и крупного бизнеса. Как устроен современный финансовый центр и какие возможности он открывает горожанам — в материале Newslab.

На стыке истории и инноваций

Место для нового многофункционального финансового центра было выбрано не случайно. Офис расположился на улице Белинского, 2, в знаковом для красноярцев районе Стрелки — там, где река Кача впадает в Енисей. Именно это место сформировало исторический и культурный облик краевой столицы.

На площади около шести тысяч квадратных метров разместилось более 400 высокотехнологичных рабочих мест. Главная особенность флагмана заключается в полной консолидации всех направлений бизнеса ВТБ. Впервые под одной крышей собраны розничный, малый, средний, корпоративный и инвестиционный сегменты. Это позволяет решать любые финансовые вопросы клиентов комплексно и максимально оперативно.

«Новое пространство — это новая история ВТБ в Красноярске. Важно, что офис открылся в знаковом месте основания города. У нас появляется не просто новая точка, у нас меняется сам метод обслуживания клиентов. В этом пространстве сосредоточены все направления бизнеса. Наши сотрудники готовы помогать решать личные финансовые вопросы красноярцев, развивать бизнес и реализовывать новые проекты. Здесь соединяется история и современность, и в этом контексте мы видим свою миссию — предлагать новые передовые финансовые решения», — рассказал управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва Александр Ванюшкин.

Он также добавил, что создание флагмана является важной ступенью масштабной стратегии развития банка в регионе, стартовавшей в конце 2024 года. На сегодняшний день уже больше половины офисов ВТБ в Красноярском крае, Хакасии и Туве переведены на новый формат, а до конца следующего года этот показатель планируют довести до 90 %.

Банк придерживается баланса: развивая цифровые сервисы, ВТБ сохраняет и развивает физические отделения, так как потребность у жителей всегда есть потребность в живом общении со специалистами.

Комфорт на каждом этаже

Пространство нового офиса удобно зонировано для удобства разных категорий посетителей. На первом этаже обслуживают розничных клиентов. Здесь удобная зона ожидания и доступ к бесплатному Wi-Fi.

Для решения конфиденциальных вопросов предусмотрены закрытые переговорные комнаты, а на входе работает круглосуточная зона с четырьмя современными банкоматами, обладающими функциями мини-офиса. Вся инфраструктура полностью адаптирована для маломобильных граждан.

Второй этаж выделен для ипотечных заемщиков и клиентов сегмента «Привилегия». На третьем этаже обслуживаются представители малого, среднего и крупного бизнеса. Независимо от масштабов компании, каждого предпринимателя здесь сопровождает персональный менеджер.

В целом спектр услуг флагманского офиса охватывает все потребности: от оформления молодежной Пушкинской карты до открытия сложных счетов для внешнеторговых операций, коммерческого кредитования и проектного финансирования.

Новый подход к организации пространства и качеству сервиса уже успели оценить первые посетители. Клиент банка Алёна Карпюк отмечает, что благодаря продуманному формату в отделении практически отсутствуют очереди, а сам интерьер впечатляет нестандартными решениями.

«Привлекает открытость в общении со специалистами — сюда приятно приходить. Офис современный. Футуристичные двигающиеся стены напоминают кадры из сказочных фильмов, я такого ранее не встречала. В самом банке я обслуживаюсь уже несколько лет. Для меня при выборе банка на первом месте стоит комфорт: здесь тебя принимают быстро, специалисты знают свое дело, и с каким бы вопросом я ни пришла — он всегда решается», — поделилась впечатлениями Алёна Карпюк.

Удобство нового формата высоко оценивают и ключевые корпоративные партнеры банка. Начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин, присутствовавший на церемонии открытия, отметил продуманный уровень организации пространства.

«Красноярская железная дорога — одно из самых крупных предприятий Красноярского края по числу сотрудников. Только в крае на всех наших предприятиях работает больше 20 тысяч человек. И практически все они обслуживаются в банке ВТБ. Банк ВТБ — наш давний партнер, и нам приятно, что он постоянно развивается и идет в ногу со временем. И появление такого пространства это подтверждает. Это еще один шаг в укреплении наших партнерских отношений», — подчеркнул Алексей Туманин.

Вклад в развитие региона

Открытие флагмана подчеркивает роль ВТБ не только как финансового института, но и как активного участника социальной и экономической жизни в регионах присутствия. Сегодня банк обслуживает около 600 тысяч розничных клиентов и занимает четверть рынка в сегменте малого и среднего бизнеса.

Помимо финансовой деятельности, ВТБ активно инвестирует в человеческий капитал, реализуя крупные образовательные и социальные проекты совместно с ведущими вузами региона. Одним из таких стратегических партнеров является Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.

Ректор СибГУ Эдхам Акбулатов подчеркнул, что сотрудничество с банком давно вышло за рамки стандартного обслуживания.

«Мы очень ценим наши партнерские отношения, связанные с реализацией кампусного проекта. Но наше сотрудничество гораздо шире. Банк поддерживает наши культурные и спортивные инициативы, творческую деятельность студентов. Кроме того, ВТБ является крупным работодателем для выпускников целого ряда направлений подготовки. Благодаря такой практико-ориентированной работе студенты могут увидеть свое будущее. Мы рассчитываем, что в дальнейшем сможем найти новые формы сотрудничества и выйти на новые решения, связанные с финансированием исследовательской деятельности и коммерциализацией результатов деятельности наших сотрудников», — рассказал Эдхам Акбулатов.

Флагманский офис на улице Белинского уже начал работу. Для частных лиц двери открыты по будням с 9:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 17:00. Юридические лица и ипотечные заемщики могут получить консультации с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

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