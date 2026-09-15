«Пикачу, Человек-паук, клоун и гаишник»: как на красноярском Татышеве прошел костюмированный велозаезд

Кто сказал, что кататься на велосипеде нужно в спортивной форме? В прошлое воскресенье участники фестиваля «Два колеса» проехали по острову Татышев в интересных образах зверей, мультяшек и сказочных героев. Корреспондент Newslab побывал на заезде и расскажет, как это было.

Остров Татышев всегда пользуется любовью у горожан, но 13 сентября здесь было особенно оживленно. Больше трех тысяч красноярцев всех возрастов собрались на семейный велофестиваль. Для гостей организовали ярмарку, фудкорт и мастер-классы.

Найти кого-то в такой толпе — задача со звездочкой. Мне нужно было срочно вызвонить коллегу, которая затерялась где-то среди участников. Обычно при таком скоплении людей сеть не справляется, и голос в трубке начинает прерываться. Но звонок прошел идеально, звук был абсолютно чистым. Буквально на днях я видела свежий отчет исследовательской компании DMTel — независимые эксперты тестировали связь в Красноярске и отдали T2 первое место по качеству голосовых вызовов и мобильного интернета. Что ж, испытание толпой оператор прошел успешно.

Центральным событием праздника, бесспорно, был костюмированный заезд. На дистанцию вышли 65 человек. Маршрут составил всего около 3,4 километра, но скорость и выносливость здесь были делом десятым, куда важнее — внешний вид. Участникам предлагалось примерить любой образ, будь то косплей персонажа, историческая роль или что-то совершенно свое. Кто-то, правда, приехал в обычной одежде, но большинство всё же не поскупилось на креатив.

Пока участники выстраивались на старте и готовились к заезду, я прошлась среди них, чтобы рассмотреть наряды поближе и узнать, как создавались эти образы.

«Я сегодня в костюме Крика — это мой любимый фильм, да и герой узнаваемый. А так как я смотрю аниме и люблю японскую культуру, решила стилизовать образ катаной. Не скажу, что я прямо косплеер, хотя в этом виде уже выходила на публику. Разве что для заезда оригинальное платье пришлось заменить на удобную одежду», — рассказала Яна.

«Я собрала себе костюм лемурчика. Лемур Джулиан из мультика „Мадагаскар“ — мой любимчик, потому что я тоже обожаю танцевать. На велосипеде я катаюсь часто, иногда одна, иногда — в составе велоколонны», — поделилась Мария.

«Я придумала костюм повара-универсала. Просто посмотрела на вещи, которые были дома, и из них собрала образ. По профессии я инженер, а велосипед — мое хобби, катаюсь почти каждый вечер после работы», — улыбается Марина.

После стартового сигнала пестрая колонна укатила на маршрут, а я осталась перекидывать десятки тяжелых фотографий и видеороликов в облако. В выходные на Татышеве сотни людей, и в таких условиях мобильный интернет может предательски виснуть. Но мне подобные сюрпризы не знакомы.

Раз уж аналитики DMTel назвали интернет от T2 лучшим в городе, стало интересно подтвердить это цифрами. Я запустила сервис «Интернетометр». Замер показал: входящая скорость — 93,11 Мбит/с, исходящая — 18,46 Мбит/с. Для понимания: чтобы без проблем стримить или отправлять видео в хорошем качестве, хватает и 8 Мбит/с. А получить почти сотню мегабит, находясь посреди переполненного парка — это действительно мощно.

Тем временем велосипедисты вернулись с дистанции. За дело взялось жюри. Оценивали узнаваемость персонажа, аккуратность костюма, сочетание образа с велосипедом и то, как человек держится на публике.

Пока судьи совещались, участники обменивались фото и видео. Я тоже решила поделиться атмосферой и прямо с поляны позвонила подруге по видеосвязи — и тут не было никаких проблем! Быстрый интернет на массовом мероприятии — это действительно удобно.

Вскоре объявили победителей во всех семи номинациях: «Король велофестиваля», «Королева велофестиваля», «Самый стильный дуэт», «Мама, папа, я — велосемья», «Повелитель дорог», «Вело-легенда» и «Пассажир первого класса».

«Готовились все вместе: украсили велосипед, накупили всяких мелочей. Само платье бабушка сшила еще на праздник Солнцестояния, где Анфиса выступала. Мы его сохранили и решили поддержать идею в виде ромашки на сегодняшнем заезде», — рассказала Александра, мама юной Анфисы, победившей в номинации «Королева велофестиваля».

Идея превратить обычную велопрогулку в костюмированное шоу определенно сработала — по крайней мере, городские ленты соцсетей в этот выходной точно стали ярче.

Катерина Иванова специально для Newslab, фото Алины Калашниковой

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