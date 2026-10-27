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«Горы, каньоны и прогулки по бульварам»: как красноярка провела осенний отпуск в Казахстане

«Горы, каньоны и прогулки по бульварам»: как красноярка провела осенний отпуск в Казахстане

27.10.2026
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Канатная дорога на горнолыжный курорт Шымбулак

Запланировав отпуск на осень, я надеялась поехать в Узбекистан, но планы поменялись и я уже приготовилась грустить две недели в Красноярске. Но на глаза мне попался пост в популярном телеграм-канале с ценой на перелет до Алматы.

Проверка показала, что билеты еще есть, причем на даты отпуска — чуть больше 18 тыс. рублей туда и обратно. При выборе места проживания сразу решила — хочу не квартиру подешевле, а полноценный отель с сервисом и завтраками. Такой нашелся через «Яндекс Путешествия». Номер в гостинице «Астана» стоил 45 тыс. рублей за все дни. С собой было еще 20 тыс. наличными, которые на месте превратились в 104 тысячи тенге. Вот, собственно, и все вводные. Этой суммы хватило на все активности и еду. 

Город

Алматы (до 1993 года — Алма-Ата) долгое время был столицей Казахстана, утратив этот статус лишь в 1997 году. Столичность чувствуется в этом городе до сих пор — в ширине и облике улиц, количестве зелени, масштабности парков и построек.

Главное отличие от привычных нам городов — в построении самого города. Центральную часть Алматы пронизывают несколько крупных проспектов, а между ними «прячутся» улицы поменьше с более тихим движением (кое-где даже в одну полосу), зелеными бульварами с арыками и детскими площадками прямо вдоль проезжей части. Таким образом, из точки А в точку Б ты можешь прийти либо вдоль шумной дороги с тремя-четырьмя полосами в каждую сторону, либо по идущей параллельно тихой улочке почти без машин, изредка «ныряя» в большие зеленые парки.

Алматы — очень зеленый город
Типичная улица в центре города — «выделенка» для велосипедов, припаркованные вдоль проезжей части машины
А для пешеходов — отдельный бульвар
На улицах очень чисто, потому что такого количества уборщиков в российских городах не встретишь

На улицах здесь нет дымящих автобусов — в большинстве новенькие электробусы и троллейбусы. В них нет кондукторов, и оплатить проезд наличными — проблема. На выбор предлагается транспортная карта (800 тенге (около 160 рублей) сама карта и 120 тенге (около 24 рублей) одна поездка), QR-код или банковская карта. Есть и метро. Такой же вариант, который ждет красноярцев — линия на 11 станций пересекает только центр, поезда из 3-5 вагонов ходят с промежутком примерно в 10 минут. Стоимость проезда такая же, как и в автобусе.

Метро в Алматы — 11 станций в пределах центра города
Здесь нет масштаба московского метрополитена. Поезда на 3-4 вагона ходят раз в 10 минут

В конце октября туристов в городе становится меньше, поэтому начался благоустроительный сезон. Активно меняется брусчатка и ремонтируются фасады домов. В общем, все могло бы быть почти как в Красноярске, но на деле видны огромные отличия. Работы здесь идут очень быстро — вчера на этом квартале брусчатку еще только снимали, а сегодня уже уложили половину новой.

Новые тротуары создаются из расчета на выделение велодорожек. Именно по ним передвигаются в Алматы самокаты и мопеды доставщиков продуктов. Никаких ограничений скорости для них здесь нет, но почти везде есть собственная территория, что позволяет избежать столкновений с пешеходами.

В городе идет реновация жилья. Меняют фасады, балконы и окна
В итоге получаются целые кварталы однотипных аккуратных домов
Вечером на них включается подсветка

Ремонт фасадов тоже идет очень шустро — дома отделывают каменными панелями, централизованно меняют окна и остекление балконов, прячут блоки кондиционеров за панелями с национальными орнаментами, устанавливают кованые элементы на балконы и козырьки над подъездами. Получается цельный образ дома с аккуратной подсветкой. И это не единичные здания, а целая улица.

Медеу

Первое, что приходит в голову, когда говоришь о том, что посмотреть в Алматы — Медеу. Уникальный высокогорный стадион с конькобежными дорожками и ледовым полем. Но интересен Медеу не столько как стадион. Это, можно сказать, алматинские «Столбы» и «Гремячая грива» в одном «флаконе».

Каток Медеу сейчас находится на реконструкции. Но место это очень популярно как у местных, так и у туристов
Здесь можно прокатиться на канатной дороге до курорта Шымбулак
А это более привычное для красноярцев развлечение — лестница на 842 ступени, ведущая на верх дамбы, которая защищает город от селя
От нее можно пойти пешком в сторону курорта
Или остановиться примерно на половине пути в кафе с красивым видом

Добраться сюда можно, как и к красноярским достопримечательностям, на обычном городском автобусе. Время в пути — около часа. На месте есть три сценария:

  • уехать на канатной дороге к горнолыжному курорту «Шымбулак» (12 тыс. тенге (2400 руб.) за канатку туда-обратно),
  • отправиться гулять на маршрутам для хайкинга,
  • подняться по 842 ступеням на селезащитную дамбу и пойти пешком в сторону гор, чтобы перекусить в местном кафе с видом на снежные вершины.

А это другая сторона Медеу — здесь очень много троп для хайкинга
Местные конечно пытаются заманить туристов покататься на лошадях, но ногами привычнее
Прогулки рассчитаны примерно на 3-4 часа
Конечная точка прогулки — гора Кимасар. 2164 метра над уровнем моря. Но батут позволит добавить еще метр
В горах растут те самые знаменитые алматинские яблоки. В городе их продают за 1000 тенге за кг, а здесь можно сбить с дерева бесплатно
В горах можно встретить и такие артефакты
Дорога вниз с гор до стадиона похожа на дорогу на Столбы

Итог двух дней прогулок в районе Медеу  четыре хайкинговых маршрута, подъем на дамбу и два очень сытных обеда по стоимости примерно в 6 тыс. тенге каждый (по 1200 руб.).

Чарынский каньон и прочие природные локации

Одно из самых известных мест в Казахстане  «младший брат» американского Гранд-каньона, расположенный на реке Чарын. Это 200 км от Алматы на восток. Чаще всего туристов привозят в «Долину замков». Это 2,5 км участок, промытый водой в красных осадочных породах. Именно его чаще всего можно увидеть на рекламных фотографиях.

Долина замков Чарынского каньона
2,5 км в одну сторону в окружении гигантских «изваяний»
Бирюзовая река Чарын
Стены каньона сложены из мягких пород и проточены водой и ветром
Они создали удивительные фигуры
Есть точки для обзора каньона сверху
В этом месте часто снимают фильмы
Одновременно с нами приехала группа китайцев на вот таком вездеходе

Есть еще Лунный каньон, Черный каньон и прочие участки одного национального парка. Гиды с удовольствием отвезут вас на любой из этих участков. Я же выбрала тур за 25 тыс. тенге (5 тыс. рублей) с посещением Чарынского каньона и двух озер в горах на границе с Киргизией. Почти 700 км дороги на автомобиле  с 5 часов утра до 9 часов вечера.

Также в экскурсию входило посещение Черного каньона — на реку Чарын можно было посмотреть с высоты примерно в 100 метров
В горах почти на границе с Кыргызстаном находится несколько популярных у туристов озер
Озеро Каинды образовалось в конце XIX — начале XX века из-за землетрясения. В бирюзовой воде остались стволы тянь-шаньских елей
То же землетрясение помогло образоваться озерам Кольсай. Их три и это самое нижнее из них
Можно прогуляться 2,5 км вокруг озера
А можно покататься час на катамаране

Какие впечатления? На каждой из этих локаций хочется задержаться подольше, чтобы увидеть больше, но гид неумолим  если здесь проведем больше времени, на другую точку не попадем и вовремя в город не вернемся. Но ехать все же стоит.

Прогулки по городу

На самом деле, даже если вы не сможете в силу каких-то причин посетить Медеу или поехать на длительную экскурсию, в самом городе точно найдется что посмотреть. Алматы располагает к тому, чтобы неспешно гулять по бульварам, сидеть у работающих фонтанов и наслаждаться зеленью парков.

Вознесенский собор Алматы — один из двух кафедральных храмов города. Стоит в парке, вокруг нет никаких заборов. Построен из тянь-шаньской ели
В городе много красивых домов
Есть и совершенно необычные здания. Например этот дом с аркой. Под арку уходит целая улица
Даже обычные дома советской постройки здесь имеют национальный колорит
Небольшие реки, текущие с гор, здесь оформляют вот так — красивые рисунки по берегам, дамбы и пешеходные дорожки на нижнем ярусе

Что стоит посетить обязательно:

  • Центральный парк и расположенный рядом с ним зоопарк, чтобы увидеть бегающих носорогов, прыгающих кенгуру, играющих в догонялки тигрят, покормить слона и вообще понять, как должен выглядеть настоящий парк для животных, где удобно всем;
  • Ботанический сад — огромное пространство с разными видами деревьев, укромными уголками для отдыха, прудами с лебедями и карпами, копиями петроглифов;

Центральный парк по размеру превышает своего тезку в Красноярске. Здесь можно погулять среди высоких деревьев и покатать детей на аттракционах
В парке есть большой водоем с фонтанами
Буквально через дорогу находится зоопарк с экзотическими животными. Причем они содержатся не за стеклом, а практически в свободном доступе. Многих можно покормить
Например, семейку носорогов отделяет от зрителей электропастух и невысокий бетонный бортик
А вот тигры за стеклом. Взрослые спят в своих вольерах, а эта мама возится с четырьмя котятами
Ботанический сад
Здесь свободно гуляют фазаны
Копии древних петроглифов можно увидеть в центре города

  • Водохранилище Сайран и окружающий его парк — аналог красноярского Татышева;

Водохранилище Сайран находится практически в центре Алматы и питается за счет одной из небольших рек. Для нее проложили наклонный канал с крупными камнями
На нем есть памятник спасителям бродячей собаки
Около водохранилища разбит парк с детскими и спортивными площадками, длинной перголой, под которой можно позагорать летом и отдохнуть осенью
Здесь есть даже пляж со спасателями. Купаться правда можно только собакам

  • Парк Кок-Тёбе — парк в горах около телебашни. Здесь есть аттракционы, колесо обозрения, родельбан (с очень длинными очередями) и рестораны.

Одна из визитных карточек Алматы — гостиница Казахстан. Это одно из самых высоких зданий города
Рядом с ним находится станция подъемника, который везет туристов на Кок-Тёбе
Телепередающая башня
Вид с горы на город и родельбан
Часто здесь проходят концерты. В этот день играли на национальных инструментах

Общее впечатление от поездки в Алматы получилось отличное. Умеренно теплая погода, зеленые парки, чистые улицы, свежий воздух и возможность чередовать отдых с активностью в горах. А еще сюда можно ехать за покупками — в Казахстане есть магазины брендов, которые ушли из России. А вы были в Алматы?

Анна Кравченко специально для Newslab.ru