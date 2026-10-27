«Горы, каньоны и прогулки по бульварам»: как красноярка провела осенний отпуск в Казахстане

Куда поехать на отдых, если хочется расслабиться и не мучить себя жарой и дальним перелетом? Особенно, если отпуск выпадает на осень. Корреспондент Newslab выбрал Алматы — солнечный город с красивым видом на горы. Во сколько это обошлось и что произвело самое большое впечатление — в материале Newslab.ru.

Запланировав отпуск на осень, я надеялась поехать в Узбекистан, но планы поменялись и я уже приготовилась грустить две недели в Красноярске. Но на глаза мне попался пост в популярном телеграм-канале с ценой на перелет до Алматы.

Проверка показала, что билеты еще есть, причем на даты отпуска — чуть больше 18 тыс. рублей туда и обратно. При выборе места проживания сразу решила — хочу не квартиру подешевле, а полноценный отель с сервисом и завтраками. Такой нашелся через «Яндекс Путешествия». Номер в гостинице «Астана» стоил 45 тыс. рублей за все дни. С собой было еще 20 тыс. наличными, которые на месте превратились в 104 тысячи тенге. Вот, собственно, и все вводные. Этой суммы хватило на все активности и еду.

Город

Алматы (до 1993 года — Алма-Ата) долгое время был столицей Казахстана, утратив этот статус лишь в 1997 году. Столичность чувствуется в этом городе до сих пор — в ширине и облике улиц, количестве зелени, масштабности парков и построек.

Главное отличие от привычных нам городов — в построении самого города. Центральную часть Алматы пронизывают несколько крупных проспектов, а между ними «прячутся» улицы поменьше с более тихим движением (кое-где даже в одну полосу), зелеными бульварами с арыками и детскими площадками прямо вдоль проезжей части. Таким образом, из точки А в точку Б ты можешь прийти либо вдоль шумной дороги с тремя-четырьмя полосами в каждую сторону, либо по идущей параллельно тихой улочке почти без машин, изредка «ныряя» в большие зеленые парки.

На улицах здесь нет дымящих автобусов — в большинстве новенькие электробусы и троллейбусы. В них нет кондукторов, и оплатить проезд наличными — проблема. На выбор предлагается транспортная карта (800 тенге (около 160 рублей) сама карта и 120 тенге (около 24 рублей) одна поездка), QR-код или банковская карта. Есть и метро. Такой же вариант, который ждет красноярцев — линия на 11 станций пересекает только центр, поезда из 3-5 вагонов ходят с промежутком примерно в 10 минут. Стоимость проезда такая же, как и в автобусе.

В конце октября туристов в городе становится меньше, поэтому начался благоустроительный сезон. Активно меняется брусчатка и ремонтируются фасады домов. В общем, все могло бы быть почти как в Красноярске, но на деле видны огромные отличия. Работы здесь идут очень быстро — вчера на этом квартале брусчатку еще только снимали, а сегодня уже уложили половину новой.

Новые тротуары создаются из расчета на выделение велодорожек. Именно по ним передвигаются в Алматы самокаты и мопеды доставщиков продуктов. Никаких ограничений скорости для них здесь нет, но почти везде есть собственная территория, что позволяет избежать столкновений с пешеходами.

Ремонт фасадов тоже идет очень шустро — дома отделывают каменными панелями, централизованно меняют окна и остекление балконов, прячут блоки кондиционеров за панелями с национальными орнаментами, устанавливают кованые элементы на балконы и козырьки над подъездами. Получается цельный образ дома с аккуратной подсветкой. И это не единичные здания, а целая улица.

Медеу

Первое, что приходит в голову, когда говоришь о том, что посмотреть в Алматы — Медеу. Уникальный высокогорный стадион с конькобежными дорожками и ледовым полем. Но интересен Медеу не столько как стадион. Это, можно сказать, алматинские «Столбы» и «Гремячая грива» в одном «флаконе».

Добраться сюда можно, как и к красноярским достопримечательностям, на обычном городском автобусе. Время в пути — около часа. На месте есть три сценария:

уехать на канатной дороге к горнолыжному курорту «Шымбулак» (12 тыс. тенге (2400 руб.) за канатку туда-обратно),

отправиться гулять на маршрутам для хайкинга,

подняться по 842 ступеням на селезащитную дамбу и пойти пешком в сторону гор, чтобы перекусить в местном кафе с видом на снежные вершины.

Итог двух дней прогулок в районе Медеу — четыре хайкинговых маршрута, подъем на дамбу и два очень сытных обеда по стоимости примерно в 6 тыс. тенге каждый (по 1200 руб.).

Чарынский каньон и прочие природные локации

Одно из самых известных мест в Казахстане — «младший брат» американского Гранд-каньона, расположенный на реке Чарын. Это 200 км от Алматы на восток. Чаще всего туристов привозят в «Долину замков». Это 2,5 км участок, промытый водой в красных осадочных породах. Именно его чаще всего можно увидеть на рекламных фотографиях.

Есть еще Лунный каньон, Черный каньон и прочие участки одного национального парка. Гиды с удовольствием отвезут вас на любой из этих участков. Я же выбрала тур за 25 тыс. тенге (5 тыс. рублей) с посещением Чарынского каньона и двух озер в горах на границе с Киргизией. Почти 700 км дороги на автомобиле — с 5 часов утра до 9 часов вечера.

Какие впечатления? На каждой из этих локаций хочется задержаться подольше, чтобы увидеть больше, но гид неумолим — если здесь проведем больше времени, на другую точку не попадем и вовремя в город не вернемся. Но ехать все же стоит.

Прогулки по городу

На самом деле, даже если вы не сможете в силу каких-то причин посетить Медеу или поехать на длительную экскурсию, в самом городе точно найдется что посмотреть. Алматы располагает к тому, чтобы неспешно гулять по бульварам, сидеть у работающих фонтанов и наслаждаться зеленью парков.

Что стоит посетить обязательно:

Центральный парк и расположенный рядом с ним зоопарк, чтобы увидеть бегающих носорогов, прыгающих кенгуру, играющих в догонялки тигрят, покормить слона и вообще понять, как должен выглядеть настоящий парк для животных, где удобно всем;

Ботанический сад — огромное пространство с разными видами деревьев, укромными уголками для отдыха, прудами с лебедями и карпами, копиями петроглифов;

Водохранилище Сайран и окружающий его парк — аналог красноярского Татышева;

Парк Кок-Тёбе — парк в горах около телебашни. Здесь есть аттракционы, колесо обозрения, родельбан (с очень длинными очередями) и рестораны.

Общее впечатление от поездки в Алматы получилось отличное. Умеренно теплая погода, зеленые парки, чистые улицы, свежий воздух и возможность чередовать отдых с активностью в горах. А еще сюда можно ехать за покупками — в Казахстане есть магазины брендов, которые ушли из России. А вы были в Алматы?

Анна Кравченко специально для Newslab.ru