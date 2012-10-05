Дайджест Newslab.ru: Свободная касса и Аня из Парижа

Грусть-печаль. Открытие крупной американской сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в Красноярске могут отложить на год. Напомним, ранее франчайзи McDonald’s, новокузнецкое ООО «ГиД», заявляло, что планирует в 2017 году открыть сразу два ресторана американской сети фастфуда в Красноярске.

«Мне уютнее с кочевниками»: приключения дизайнера Ани в Париже Newslab.ru продолжает рассказывать истории о красноярцах, которые давно уже живут вдали от Родины. Сегодня у нас в гостях Аня Марченко — еще девочкой она попала в Москву, позже влюбилась и переехала во Францию. Там она выучилась на сценографа и дизайнера, успела поработать в Доме моды Мартина Марджела, поучаствовать в театральных постановках Серебренникова и выставках современного искусства.

Безумные гонки и жизнь Дэвида Линча: кино на выходных Безбашенные водилы мчат сквозь пули, девушка дарит счастье, смотрители зоопарка спасают жизни, а Дэвид Линч ведет монолог. Итак, что нас ждет в кинотеатрах в эти выходные?

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